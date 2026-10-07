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दिल्ली: फाइव स्टार होटल में नागालैंड की युवती से बदसलूकी, जबरन कार में खींचने की कोशिश; बचाने आए दोस्तों पर हमला

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके चाणक्यपुरी स्थित एक फाइव स्टार होटल में नागालैंड की एक युवती के साथ सनसनीखेज बदसलूकी का मामला सामने आया है. आरोप है कि तीन युवकों ने युवती को जबरन एक मर्सिडीज कार में खींचने की कोशिश की. बीच बचाव करने पहुंचे उसके दोस्तों पर आरोपियों ने हॉकी और लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए.

युवती के शोर मचाने और उसके दोस्तों के बीच बचाव करने पर आरोपी भड़क गए. आरोप है कि आरोपियों ने हॉकी स्टिक और लोहे की रॉड से युवती के दोस्तों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हिंसक झड़प में एक दोस्त के दांतों में गंभीर चोटें आईं हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना रविवार तड़के करीब 3:30 बजे होटल के पार्किंग एरिया में हुई. नागालैंड की युवती अपने दोस्तों के साथ होटल में थी. जब वह और उसकी सहेली होटल के वॉशरूम से लौट रही थीं, तभी वहां मौजूद तीन युवकों ने उन्हें घेर लिया और युवती को जबरन सफेद रंग की मर्सिडीज कार की तरफ खींचने की कोशिश की.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि घटना के सही क्रम का पता लगाया जा सके. इसके अलावा, घायलों की मेडिकल रिपोर्ट और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. हालांकि, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई आरोपों से इनकार किया है, लेकिन पुलिस हर पहलू से मामले की गहराई से जांच कर रही है.

मणिपुर की युवती के साथ अभद्रता

दिल्ली में इसी साल मार्च में मणिपुर की युवती और ब्रिटेन की युवती के साथ अभद्रता का मामला सामने आया था. घटना मालवीय नगर थाना क्षेत्र के सतपुरा पार्क में हुई, जहां मणिपुर की युवती अपने एक दोस्त से मिलने पार्क में पहुंची थी. उसी दौरान वहां मौजूद नाबालिग लड़कों ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां की. आरोप है कि युवती ने इस व्यवहार का विरोध किया तो लड़के आक्रामक हो गए और उससे झगड़ा करने लगे. साथ ही युवती के साथ मारपीट भी की. इससे युवती के चेहरे और कान के पास हल्की चोटें आईं. घटना के बाद पीड़िता को मदन मोहन मालवीय अस्पताल ले जाया गया. दक्षिण जिला के डीसीपी अनंत मित्तल के मुताबिक, मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया गया.

महिपालपुर के होटल में ब्र‍िटिश युवती से दुष्‍कर्म

मार्च में ही दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एक होटल में ब्रिटिश युवती से कथित तौर पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म का मामला भी सामने आया था. पुलिस ने इस संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार किया था. ब्रिटिश युवती की सोशल मीडिया पर आरोपियों में से एक से दोस्ती हुई थी. युवती अपने दोस्त से मिलने के लिए कथित तौर पर गोवा से दिल्ली आई थी. युवती के साथ होटल की लिफ्ट में एक सफाई कर्मी ने कथित तौर पर छेड़छाड़ की. बाद में होटल के कमरे में उस व्यक्ति ने उससे दुष्कर्म किया जिससे पूर्व में सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी बातचीत हुई थी.

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