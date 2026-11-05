दिल्ली में हाई अलर्ट पर फायर डिपार्टमेंट, 140 लोकेशन से संभालेगी मोर्चा, सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, ऐसी की गई है तैयारी
दिल्ली फायर सर्विस ने लोगों से अपील की है कि दीपावली जरूर मनाएं, लेकिन जिम्मेदारी और सुरक्षित तरीके से मनाएं. पढ़ें धनंजय वर्मा की रिपोर्ट
Published : November 5, 2026 at 4:15 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 4:47 PM IST
नई दिल्ली: दीपावली खुशियों, रोशनी व उत्साह का त्योहार है, लेकिन दीयों की लौ और आतिशबाजी के बीच जरा सी लापरवाही किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर साल दीपावली के दौरान बड़ी संख्या में आग लगने की घटनाएं दर्ज होती हैं. कई बार आग घरों, दुकानों, बाजारों और रिहायशी इमारतों तक पहुंच जाती है. ऐसे में दीपावली पर दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के सामने सबसे बड़ी चुनौती कम से कम समय में घटनास्थल तक पहुंचकर आग पर काबू पाने की रहती है.
इस चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली फायर सर्विस ने इस बार व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं. 7 व 8 नवंबर को राजधानी में 71 स्थायी फायर स्टेशनों के अलावा 70 अस्थायी स्थानों से भी दमकल विभाग मोर्चा संभालेगा. इसके लिए 50 क्विक रिस्पांस व्हीकल (QRV) व 20 मोटरसाइकिलों को भी मैदान में उतारा जाएगा. विभाग ने अधिकतम कर्मचारियों और दमकल वाहनों को ड्यूटी पर रखने का फैसला किया है. यहां तक कि इन दो दिनों में कर्मचारियों की छुट्टियां और साप्ताहिक अवकाश भी रद्द कर दिए गए हैं. इन तमाम तैयारी और पिछले वर्षों के अनुभव पर ईटीवी भारत के संवाददाता धनंजय वर्मा ने दिल्ली फायर सर्विस के डिविजनल ऑफिसर राजेंद्र अटवाल से बातचीत की.
कर्मचारियों की छुट्टियां और साप्ताहिक अवकाश भी की गई रद्द
दिल्ली फायर सर्विस के डिविजनल ऑफिसर राजेंद्र अटवाल ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि दीपावली पर हर साल विभाग की ओर से अतिरिक्त इंतजाम किए जाते हैं. इस बार भी कोशिश है कि अधिकतम संसाधनों के साथ आग की घटनाओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे पटाखे जलाने से बचें और यदि आतिशबाजी करते भी हैं तो सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करें.
71 स्थायी फायर स्टेशन और 70 अस्थायी लोकेशन से होगी निगरानी
दिल्ली फायर सर्विस के डिविजनल ऑफिसर राजेंद्र अटवाल ने बताया कि राजधानी में विभाग के कुल 71 स्थायी फायर स्टेशन हैं. इनमें 67 बिल्डिंग फायर स्टेशन हैं, जबकि चार डे-टाइम फायर स्टेशन हैं. दीपावली के दौरान ये सभी 71 स्टेशन पूरी तरह ऑपरेशनल रहेंगे. इनके अलावा विभाग ने अतिरिक्त व्यवस्था के तहत 70 अस्थायी लोकेशन तैयार की हैं. इस तरह दिल्ली फायर सर्विस लगभग 140 से अधिक स्थानों से अपना ऑपरेशन संचालित करेगी. इन अस्थायी लोकेशन पर 50 क्विक रिस्पांस व्हीकल (QRV) और 20 नई मोटरसाइकिलें तैनात की जाएंगी. इन वाहनों को अलग-अलग संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगाया जाएगा. इसका उद्देश्य आग लगने की सूचना मिलने पर दमकलकर्मियों को जल्द से जल्द घटनास्थल तक पहुंचाना है.
तंग गलियों में मोटरसाइकिल बनेगी पहली मददगार
राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बेहद संकरी गलियां हैं, जहां बड़ी दमकल गाड़ियों का पहुंचना आसान नहीं होता. पुरानी दिल्ली, घनी आबादी वाली कॉलोनियों व अनधिकृत बस्तियों में आग लगने की स्थिति में दमकल विभाग को कई बार रास्ते की समस्या का सामना करना पड़ता है. ऐसे स्थानों पर शुरुआती कार्रवाई में देरी होने से आग फैलने का खतरा बढ़ जाता है. इस चुनौती को देखते हुए दिल्ली फायर सर्विस ने 20 नई मोटरसाइकिलें खरीदी हैं. इनका इस्तेमाल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में किया जाएगा. राजेंद्र अटवाल ने बताया कि मोटरसाइकिलें विशेष रूप से उन संकरी गलियों व स्थानों पर पहुंचने के लिए तैनात की जाएंगी, जहां बड़ी दमकल गाड़ियों को पहुंचने में परेशानी होती है.
स्टाफ की कमी के बीच सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द
दिल्ली फायर सर्विस के सामने एक बड़ी चुनौती उपलब्ध कर्मचारियों के साथ अधिकतम इलाकों में प्रभावी तरीके से सेवाएं देना भी है. दीपावली के दौरान आग लगने की घटनाओं में अचानक वृद्धि होने की आशंका रहती है. ऐसे में विभाग ने अपने उपलब्ध मानव संसाधन का अधिकतम इस्तेमाल करने का फैसला किया है. राजेंद्र अटवाल ने बताया कि दीपावली के दौरान विभाग की सभी दमकल गाड़ियों को पूरी तरह तैयार और ऑपरेशन में रखा जाएगा. इसके लिए जितना भी स्टाफ उपलब्ध है, उसे ड्यूटी पर लगाया जाएगा. उन्होंने बताया कि 7 व 8 नवंबर के लिए कर्मचारियों की सभी तरह की छुट्टियां बंद कर दी गई हैं. इसमें कैजुअल लीव, अर्ली लीव व साप्ताहिक अवकाश यानी डे ऑफ भी शामिल हैं. विभाग की कोशिश रहेगी कि दोनों दिन अधिकतम कर्मचारियों व दमकल वाहनों की तैनाती के साथ किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके.
पिछले साल दीपावली पर 269 आग की कॉल, 2024 में 318 घटनाएं
दिल्ली में दीपावली के दौरान आग लगने की घटनाओं का पुराना रिकॉर्ड बताता है कि इस दिन दमकल विभाग के सामने कितनी बड़ी चुनौती रहती है. आतिशबाजी, दीये व बिजली की सजावट के दौरान छोटी सी चिंगारी भी आग का रूप ले सकती है. दिल्ली फायर सर्विस से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 में दीपावली के दिन रात 00:01 बजे से 23:59 बजे तक 12 घंटे के दौरान आग लगने की 269 कॉल दर्ज की गई थीं. इसी रात 00:01 बजे से सुबह के 6:00 बजे तक 131 आग लागले की कॉल आईं थी. इन आंकड़ों से साफ है कि दीपावली पर आग की घटनाओं का दबाव हर साल बना रहता है. वर्ष 2024 में पिछले 13 वर्षों के इस उपलब्ध रिकॉर्ड में सबसे अधिक 318 कॉल दर्ज की गई थीं. वहीं 2025 में इनकी संख्या घटकर 269 रह गई. इस बार विभाग की कोशिश है कि बेहतर तैनाती, कम रिस्पांस टाइम और लोगों की सतर्कता से आग की घटनाओं को कम किया जा सके.
पटाखे चलाने से पहले इन पांच बातों का रखें ध्यान
दिल्ली फायर सर्विस के डिविजनल ऑफिसर राजेंद्र अटवाल ने आम लोगों से अपील की है कि वे दीपावली पर अपनी व अपने परिवार के साथ अन्य लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें. उन्होंने आतिशबाजी व घरों में दीये जलाने के दौरान कुछ खास सावधानियां बरतने की सलाह दी है.
आग लगने पर तुरंत फायर सर्विस को दें सूचना
राजेंद्र अटवाल ने कहा कि किसी भी स्थान पर आग लगने की घटना होने पर तुरंत दिल्ली फायर सर्विस को सूचना देनी चाहिए. लोगों को शुरुआती स्तर पर आग को नियंत्रित करने का प्रयास भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा करते समय अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। यदि आग तेजी से फैल रही है तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचना व दमकलकर्मियों के आने का इंतजार करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि विभाग हर साल दीपावली पर अतिरिक्त इंतजाम करता है, लेकिन आग की घटनाओं को कम करने में आम जनता की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है. अगर लोग सावधानी बरतें व सुरक्षा नियमों का पालन करें तो कई हादसों को होने से रोका जा सकता है.
राजेंद्र अटवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि दीपावली जरूर मनाएं, लेकिन सुरक्षित तरीके से मनाएं. उन्होंने ये भी कहा कि विभाग के कर्मचारी भी चाहते हैं कि वे इस त्योहार पर अपने परिवार के साथ समय बिता सकें. इसके लिए जरूरी है कि लोग जिम्मेदारी से त्योहार मनाएं और दमकल विभाग को आपात स्थिति में ही बुलाने की नौबत आए.
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