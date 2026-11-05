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दिल्ली में हाई अलर्ट पर फायर डिपार्टमेंट, 140 लोकेशन से संभालेगी मोर्चा, सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, ऐसी की गई है तैयारी

दिल्ली में हाई अलर्ट पर फायर डिपार्टमेंट ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दीपावली खुशियों, रोशनी व उत्साह का त्योहार है, लेकिन दीयों की लौ और आतिशबाजी के बीच जरा सी लापरवाही किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर साल दीपावली के दौरान बड़ी संख्या में आग लगने की घटनाएं दर्ज होती हैं. कई बार आग घरों, दुकानों, बाजारों और रिहायशी इमारतों तक पहुंच जाती है. ऐसे में दीपावली पर दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के सामने सबसे बड़ी चुनौती कम से कम समय में घटनास्थल तक पहुंचकर आग पर काबू पाने की रहती है.

इस चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली फायर सर्विस ने इस बार व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं. 7 व 8 नवंबर को राजधानी में 71 स्थायी फायर स्टेशनों के अलावा 70 अस्थायी स्थानों से भी दमकल विभाग मोर्चा संभालेगा. इसके लिए 50 क्विक रिस्पांस व्हीकल (QRV) व 20 मोटरसाइकिलों को भी मैदान में उतारा जाएगा. विभाग ने अधिकतम कर्मचारियों और दमकल वाहनों को ड्यूटी पर रखने का फैसला किया है. यहां तक कि इन दो दिनों में कर्मचारियों की छुट्टियां और साप्ताहिक अवकाश भी रद्द कर दिए गए हैं. इन तमाम तैयारी और पिछले वर्षों के अनुभव पर ईटीवी भारत के संवाददाता धनंजय वर्मा ने दिल्ली फायर सर्विस के डिविजनल ऑफिसर राजेंद्र अटवाल से बातचीत की.