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मंगोलपुरी फैक्ट्री अग्निकांड: चार परिवारों में पसरा मातम, किसी ने खोया पिता तो किसी ने घर का इकलौता सहारा

मंगोलपुरी की फैक्ट्री में आग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में बीती रात एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग ने चार परिवारों की खुशियां छीन लीं. इस दर्दनाक हादसे में चार मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हैं. हादसे के बाद मृतकों के घरों में मातम पसरा है. किसी परिवार ने अपना इकलौता कमाने वाला सदस्य खो दिया तो किसी मासूम बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया.

फैक्ट्री में आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. अंदर फंसे मजदूर मदद के लिए आवाज लगा रहे थे, वहीं बाहर मौजूद उनके परिजन अपनों की सलामती की दुआ कर रहे थे. आग इतनी भीषण थी कि चार मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी. इस हादसे में जान गंवाने वाले हरिहर अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे. उनकी मौत के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है. घर में मौजूद मासूम बच्चे अब भी अपने पिता को तलाश रहे हैं. उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि जिस पिता का वे इंतजार कर रहे हैं, वह अब कभी लौटकर नहीं आएंगे.