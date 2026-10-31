मंगोलपुरी फैक्ट्री अग्निकांड: चार परिवारों में पसरा मातम, किसी ने खोया पिता तो किसी ने घर का इकलौता सहारा
दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में बीती रात एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग ने चार परिवारों की खुशियां छीन लीं.
Published : October 31, 2026 at 3:49 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में बीती रात एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग ने चार परिवारों की खुशियां छीन लीं. इस दर्दनाक हादसे में चार मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हैं. हादसे के बाद मृतकों के घरों में मातम पसरा है. किसी परिवार ने अपना इकलौता कमाने वाला सदस्य खो दिया तो किसी मासूम बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया.
फैक्ट्री में आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. अंदर फंसे मजदूर मदद के लिए आवाज लगा रहे थे, वहीं बाहर मौजूद उनके परिजन अपनों की सलामती की दुआ कर रहे थे. आग इतनी भीषण थी कि चार मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी. इस हादसे में जान गंवाने वाले हरिहर अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे. उनकी मौत के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है. घर में मौजूद मासूम बच्चे अब भी अपने पिता को तलाश रहे हैं. उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि जिस पिता का वे इंतजार कर रहे हैं, वह अब कभी लौटकर नहीं आएंगे.
15 साल से फैक्ट्री में काम कर रहे थे हरिहर
मृतक हरिहर की पत्नी गायत्री ने बताया कि उनका परिवार कई वर्षों से दिल्ली में रह रहा है. उनके पति पिछले करीब 15 साल से इसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे. रात में उन्हें फोन आया कि उनके पति की तबीयत खराब है. जब वह मौके पर पहुंचीं तो उन्हें पता चला कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे. गायत्री ने सरकार से परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लगाई है.
वहीं, दूसरे मृतक मजदूर के बेटे रमेश झा ने बताया कि उनके पिता पिछले करीब 10 साल से फैक्ट्री में काम कर रहे थे. रात में उनके पिता के एक दोस्त का फोन आया और बताया कि उनकी तबीयत खराब है. रमेश के मुताबिक, उनके पिता ही परिवार का एकमात्र सहारा थे. उनकी मां बीमार रहती हैं और वह खुद भी पिछले एक साल से घर पर हैं. ऐसे में पिता की मौत से परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है.
लंच करने बाहर गए मजदूरों की बची जान
फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर रमाकांत ने हादसे की आंखों देखी कहानी बताई. उन्होंने बताया कि रात में वह भी फैक्ट्री में काम करने पहुंचे थे, लेकिन उस समय लंच करने के लिए बाहर गए हुए थे. जब वापस लौटे तो फैक्ट्री आग की चपेट में थी और दमकल विभाग की टीमें मौके पर मौजूद थीं. रमाकांत के मुताबिक, उन्होंने अपने साथी मजदूर को फोन किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की. इसके बाद उन्होंने दमकलकर्मियों को बताया कि उनका साथी अंदर फंसा हुआ है. उन्हें आश्वासन दिया गया कि मजदूर को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन करीब एक घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी वह बाहर नहीं आया. उन्होंने बताया कि आग लगने के समय फैक्ट्री के अंदर छह मजदूर मौजूद थे. रात की शिफ्ट में करीब 15 से 20 मजदूरों के काम पर आने की संभावना थी. उनका कहना है कि अगर लंच के समय कुछ मजदूर बाहर नहीं गए होते तो हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या और अधिक हो सकती थी.
STORY | Mangolpuri fire: CM Gupta assures assistance to affected families Following a fire incident which killed four people in Mangolpuri Industrial Area on Friday night, Delhi Chief Minister Rekha Gupta on Saturday said that multiple agencies are engaged in relief and rescue efforts. READ: https://t.co/QkdExhYmrn— Press Trust of India (@PTI_News) October 31, 2026
मुख्यमंत्री ने जताया दुख, मदद का दिया भरोसा
मंगोलपुरी फैक्ट्री अग्निकांड पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए पीड़ित परिवारों को हरसंभव मदद का भरोसा दिया है. हालांकि, इस हादसे ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं. जिन परिवारों की पूरी जिंदगी एक कमाने वाले सदस्य के सहारे चल रही थी, अब उनके सामने भविष्य को लेकर चिंताएं हैं. चार परिवारों के घरों में पसरा यह मातम लंबे समय तक इस हादसे की दर्दनाक याद दिलाता रहेगा.
इसे भी पढ़ें