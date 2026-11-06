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द‍िल्‍ली: गांधी नगर के शांति मोहल्ला में आग, कपड़ों की दुकान और गोदाम में लाखों का माल जलकर खाक

कपड़ों की दुकान और गोदाम में आग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर स्थित शांति मोहल्ला में शुक्रवार सुबह आग लगने की दो घटनाओं से हड़कंप मच गया. यहां गली नंबर-3 में एक गारमेंट गोदाम और गली नंबर-5 में कपड़ों की दुकान आग की चपेट में आ गई. घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुताबिक, शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे गली नंबर-3 स्थित कपड़ों के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर दमकल की पांच गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया. इसी दौरान गली नंबर-5 में एक कपड़ों की दुकान में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद वहां भी दमकल की चार गाड़ियां भेजी गईं.