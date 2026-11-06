दिल्ली: गांधी नगर के शांति मोहल्ला में आग, कपड़ों की दुकान और गोदाम में लाखों का माल जलकर खाक
पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर स्थित शांति मोहल्ला में एक गारमेंट गोदाम और कपड़ों की दुकान आग की चपेट में आ गई.
Published : November 6, 2026 at 2:37 PM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर स्थित शांति मोहल्ला में शुक्रवार सुबह आग लगने की दो घटनाओं से हड़कंप मच गया. यहां गली नंबर-3 में एक गारमेंट गोदाम और गली नंबर-5 में कपड़ों की दुकान आग की चपेट में आ गई. घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुताबिक, शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे गली नंबर-3 स्थित कपड़ों के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर दमकल की पांच गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया. इसी दौरान गली नंबर-5 में एक कपड़ों की दुकान में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद वहां भी दमकल की चार गाड़ियां भेजी गईं.
#WATCH | Delhi: Updated visuals from the spot where the fire broke out in Shanti Mohalla, Gali No. 6, under the jurisdiction of the Krishna Nagar police station in the Shahdara district. Several Delhi Fire Service (DFS) vehicles were deployed immediately to the spot. Firefighting teams are actively working to extinguish the fire.— ANI (@ANI) November 6, 2026
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों घटनाएं कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के शांति मोहल्ला में हुईं. आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कपड़ों और अन्य ज्वलनशील सामान की मौजूदगी के कारण आग ने दुकान और गोदाम में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया.
लाखों रुपये का कपड़ा जलकर राख
इस हादसे में राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. हालांकि, आग की चपेट में आने से दुकान और गोदाम में रखा लाखों रुपये का कपड़ा और अन्य सामान जलकर खाक हो गया. इससे कारोबारियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. संबंधित एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं.
VIDEO | Delhi: Fire breaks out in Shanti Mohalla under Krishna Nagar police station area. Firefighting operations underway. More details are awaited. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/B1jOOChuuQ— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2026
करोल बाग : गफ्फार मार्केट में भीषण आग
दिल्ली के करोल बाग स्थित गफ्फार मार्केट में गुरुवार देर रात एक दुकान में आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन विभाग ने तत्काल दमकल की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया. आग की गंभीरता को देखते हुए धीरे-धीरे दमकल की गाड़ियों की संख्या बढ़ाई गई और कुल 22 यूनिटों को घटनास्थल पर भेजा गया. घटना के मद्देजनर दमकल गाड़ियां, तीन कैट एंबुलेंस और दो पीसीआर वाहन मौके पर पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है. आग से केवल संपत्ति का नुकसान हुआ है. डीसीपी ने बताया कि शुरुआती तौर पर मोबाइल बैटरियों के ओवरहीट होने या ओवरचार्जिंग को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है.
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