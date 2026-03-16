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दिल्ली आबकारी घोटाला मामला: CBI की याचिका पर केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को जवाब के लिए मिला समय

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सभी आरोपियों को जवाब देने के लिए समय दे दिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को करने का निर्देश दिया. आज सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी आरोपियों को याचिका की प्रति पहले ही तामील कर दी गई थी. उन्हें नोटिस भी तामील कर दिया गया है. तब कोर्ट ने कहा कि किसी का भी जवाब नहीं आया है.

दिल्ली आबकारी घोटाला मामले पर कोर्ट में दलील

केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि मामला किसी दूसरे बेंच में लिस्ट किया जाए. तब मेहता ने कहा कि ये सुनवाई टालने का कोई आधार नहीं हो सकता है. अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है तो उसे जल्द लिस्ट कराएं. तब हरिहरन ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री का इंचार्ज नहीं हूं. तब मेहता ने कहा कि इस पर जवाब सुनने की कोई जरुरत नहीं है क्योंकि ये एक असाधारण आदेश है. ट्रायल कोर्ट का आदेश एक मिनट भी नहीं जारी रहना चाहिए. तब कोर्ट ने कहा कि उन्हें जवाब दाखिल करने दीजिए. तब हरिहरन ने कहा कि ये आदेश सीबीआई के पक्ष में नहीं है, इसलिए उन्हें ये आदेश गलत लग रहा है. उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को करने का निर्देश दिया.

हाईकोर्ट ने 9 मार्च को केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सीबीआई पर किए गए प्रतिकूल टिप्पणियों पर रोक लगा दिया था. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया था कि वो दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले की आगे सुनवाई नहीं करें.

ये है पूरा मामला