दिल्ली आबकारी घोटाला: आरोपी अमित अरोड़ा को सिंगापुर जाने की अनुमति मिली, बीस लाख की FD जमा करने का आदेश
कोर्ट ने गौर किया कि आरोपी को हाईकोर्ट ने पहले भी विदेश जाने की अनुमति दी थी, जिसके दौरान किसी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ.
Published : November 27, 2026 at 7:42 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अमित अरोड़ा को विदेश जाने की इजाजत दे दी है. स्पेशल जज रुबी नीरज कुमार ने अरोड़ा को बीस लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने को कहा. सुनवाई के दौरान अमित अरोड़ा की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता पारिवारिक छुट्टी पर 20 दिसंबर, 2026 से 5 जनवरी, 2027 तक सिंगापुर जाना चाहता है.
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ काफी गंभीर आरोप हैं और उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के पर्याप्त तथ्य मौजूद हैं. ऐसे में आरोपी साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि आरोपी को दिल्ली हाईकोर्ट ने मई 2026, 29 मई, 2025, 18 अगस्त, 2025 और 1 दिसंबर, 2025 को विदेश जाने की अनुमति दी थी. इस दौरान आरोपी ने किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया था.
बता दें कि ईडी ने 30 नवंबर, 2022 को अरोड़ा को गिरफ्तार किया था. ईडी के मुताबिक, इस मामले में अरोड़ा का रोल बैक साइड में था. उसने ढाई करोड़ रुपए रिश्वत के इकट्ठा किए थे. ईडी ने कोर्ट को बताया था कि वह पंजाब के पटियाला में मैन्युफैक्चरर और रिटेलर हैं, जो नियम के खिलाफ है क्योंकि उनको पहले से दिल्ली में लाइसेंस मिला हुआ है. सीबीआई के मुताबिक, अमित अरोड़ा इस मामले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी हैं. मनीष सिसोदिया को भी इस मामले में जमानत मिल चुकी है.
यह भी पढ़ें- दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामला: अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों पर फैसला टला, अब 28 नवंबर को सुनवाई