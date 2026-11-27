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दिल्ली आबकारी घोटाला: आरोपी अमित अरोड़ा को सिंगापुर जाने की अनुमति मिली, बीस लाख की FD जमा करने का आदेश

राऊज एवेन्यू कोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अमित अरोड़ा को विदेश जाने की इजाजत दे दी है. स्पेशल जज रुबी नीरज कुमार ने अरोड़ा को बीस लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने को कहा. सुनवाई के दौरान अमित अरोड़ा की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता पारिवारिक छुट्टी पर 20 दिसंबर, 2026 से 5 जनवरी, 2027 तक सिंगापुर जाना चाहता है.