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दिल्ली शराब घोटाला : अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में भरे स्योरिटी बॉन्ड

अदालत ने केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया था.

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में भरे स्योरिटी बॉन्ड
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में भरे स्योरिटी बॉन्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 14, 2026 at 5:21 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के तहत, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने-अपने स्योरिटी बॉन्ड दाखिल किए.

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने दोनों नेताओं द्वारा प्रस्तुत 50-50 हज़ार रुपये के स्योरिटी बॉन्ड स्वीकार कर लिए. यह बॉन्ड 27 फरवरी को आए उस ऐतिहासिक फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें अदालत ने केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया था. आपराधिक मामलों में 'डिस्चार्ज' या 'बरी' होने के बावजूद आरोपी को स्योरिटी बॉन्ड भरना अनिवार्य होता है. यह प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पहले सीआरपीसी की धारा 437A) के तहत की जाती है. इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि जांच एजेंसी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत (हाई कोर्ट) में अपील करती है, तो आरोपी नोटिस मिलने पर वहां उपस्थित हों.

27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने फैसले में सीबीआई की जांच पर कड़ी टिप्पणी की थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं जिससे उन पर आरोप तय किए जा सकें. विशेष न्यायाधीश ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. कोर्ट ने जांच को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताते हुए कहा था कि एजेंसी प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में विफल रही है.

सीबीआई ने दी थी हाई कोर्ट में चुनौती
ट्रायल कोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया हो, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. सीबीआई ने इस डिस्चार्ज ऑर्डर को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. जांच एजेंसी का तर्क है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और निचली अदालत ने साक्ष्यों के मूल्यांकन में गलती की है. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में केजरीवाल और अन्य को पहले ही नोटिस जारी कर दिया है.

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