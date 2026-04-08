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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से पहले डाट काली मंदिर, यहां पीएम मोदी लगाएंगे ध्यान, जानिये इसकी खासियत

पीएम मोदी के दौरे के देखते हुए अभी के डाट काली मंदिर के आसपास सुरक्षा घेरा टाइट हो गया है.

DAT KALI TEMPLE PM MODI
पीएम मोदी उत्तराखंड दौरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 8, 2026 at 2:27 PM IST

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Updated : April 8, 2026 at 2:37 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के लिए 14 अप्रैल का दिन बेहद खास होने जा रहा है. इस दिन पीएम मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे. इसी दिन पीएम मोदी दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित आर्थिक गलियारे का उद्घाटन करेंगे. यह सड़क परियोजना लंबे समय से बन रही थी. अब इसके शुरू होने का इंतजार खत्म होने जा रहा है. इस मार्ग के शुरू होने से दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा. जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. खास तौर पर पर्यटन व्यापार और स्थानीय लोगों के दैनिक आवागमन पर इसका सीधा असर पड़ेगा. माना जा रहा है कि इस परियोजना के शुरू होते ही उत्तराखंड में विकास की रफ्तार और तेज होगी. राज्य को देश के बड़े शहरों से बेहतर जुड़ाव मिलेगा. पीएम इसके साथ ही एक रोड शो करेंगे. साथ ही पीएम मोदी देहरादून के डाट काली मंदिर में भी ध्यान लगाएंगे.

Dat Kali Temple PM Modi
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (ETV Bharat)

सीएम ने खुद लिया तैयारियों का जायजा: पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर ने अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठकें कर रहे हैं. उन्होंने साफ कहा कि यह कोई सामान्य सरकारी कार्यक्रम नहीं है. यह पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व का मौका है. इसलिए हर छोटी-बड़ी व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल से लेकर सड़क मार्ग, सुरक्षा, यातायात और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा कर लिया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा सभी विभाग आपस में मिलकर काम करें. जिससे कहीं भी किसी तरह की कमी न रहे. उनका जोर इस बात पर भी है कि कार्यक्रम पूरी तरह व्यवस्थित और सुचारू ढंग से संपन्न हो.


कार्यक्रम में दिखेगी उत्तराखंडी सांस्कृतिक: सरकार इस कार्यक्रम को सिर्फ उद्घाटन तक सीमित नहीं रखना चाहती बल्कि इसे एक बड़े सांस्कृतिक आयोजन के रूप में भी प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है. इसके तहत उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति को मंच पर दिखाया जाएगा. जिसमें गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी लोकनृत्य और लोकगीत प्रमुख रहेंगे. कार्यक्रम स्थल को भी पारंपरिक शैली में सजाने की योजना है. जिससे आने वाले लोगों को उत्तराखंड की असली पहचान देखने को मिले. स्थानीय कलाकारों को भी इस आयोजन में मौका दिया जाएगा. जिससे उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. इस तरह यह आयोजन एक तरफ विकास का प्रतीक होगा तो दूसरी तरफ प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को भी सामने लाया जाएगा.

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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर स्थित है डाट काली मंदिर (ETV Bharat)

सीएम धामी की जनता से खास अपील: पीएम मोदी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर को एक उत्सव की तरह मनाएं. उन्होंने कहा जब प्रधानमंत्री का काफिला निकले तो लोग सड़कों पर आकर उनका स्वागत करें. इस कार्यक्रम का हिस्सा बनें. इसके साथ ही उन्होंने पूरे प्रदेश में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा है. अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाएं. जिससे राज्य का माहौल साफ और सुंदर दिखाई दे. सरकार चाहती है कि जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड आएं तो उन्हें एक स्वच्छ व्यवस्थित और उत्साहित राज्य देखने को मिले.

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डाट काली मंदिर (ETV Bharat)


आर्थिक गलियारे से बढ़ेगा रोजगार, पर्यटन: दिल्ली–देहरादून आर्थिक गलियारा सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं है बल्कि इसे राज्य के विकास का बड़ा आधार माना जा रहा है. इसके बनने से जहां यात्रा आसान होगी वहीं पर्यटन को भी बड़ा फायदा मिलेगा. अब ज्यादा लोग कम समय में उत्तराखंड पहुंच सकेंगे. इसके अलावा व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं खुलेंगी. बेहतर सड़क सुविधा होने से माल ढुलाई आसान होगी. नए निवेश आने की उम्मीद बढ़ेगी. इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा. युवाओं को अपने ही राज्य में काम के नए अवसर मिल सकते हैं. कुल मिलाकर यह परियोजना उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. सीएम के अपर सचिव बंसीधर कहते हैं कि पीएम यहां आकर सिर्फ विकास ही नहीं अध्यात्म का सन्देश भी देंगे जब वो मां डाट काली मंदिर में माथा टेकेंगे.

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डाट काली मंदिर पहुंचे श्रद्धालु (ETV Bharat)

डाट काली में मां काली की पूजा: इस दौरे को लेकर एक धार्मिक पहलू भी सामने आया है. जानकारी के अनुसार पीएम मोदी देहरादून के प्रसिद्ध डाट काली में जाकर मां काली के दर्शन कर सकते हैं. यह मंदिर क्षेत्र में बहुत श्रद्धा का केंद्र माना जाता है. यहां दूर-दूर से लोग पूजा करने आते हैं. प्रधानमंत्री पहले भी अपने कई दौरों में धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजा-अर्चना करते रहे हैं. जिससे उनकी आस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है. अगर इस बार भी वे काली मंदिर जाते हैं तो यह दौरा आध्यात्मिक दृष्टि से भी खास बन जाएगा. स्थानीय लोगों के लिए भी यह एक बड़ी बात होगी. पीएम मोदी के दौरे के देखते हुए डाट काली मंदिर के आसपास सुरक्षा घेरा अभी से टाइट हो गया है. मंदिर समिति ने पीएम के ध्यान लगाने और दर्शन और आरती की भी व्यवस्था भी की है. खास बात ये है की पीएम सबसे पहले माता के दर्शन करेंगे. उसके बाद ही अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे.

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डाट काली मंदिर अखंड जोत (ETV Bharat)

साल 1804 से जल रही जोत: देहरादून का डाट काली मंदिर खास है. यहां साल 1804 से पवित्र जोत जल रही है. बताया जाता है कि यहां सुरंग निर्माण कार्य के दौरान अजीबो गरीब स्थिति हुई. मजदूर दिन में सुंरग खोदते, रात को वही सुरंग भर जाती. उसी दौरान महंत के पूर्वजों के सपने में एक आदेश आया. जिसमें जंगल के बीच में एक मंदिर स्थापित होने की बात कही गई. वहां, से एक शिला लेकर लाने और उसे स्थापित करने को कहा गया. इसके बाद साल 1804 में मां डाट काली को सुरंग के पास ही इसे स्थापित किया गया. साथ ही अखंड ज्योति और हवन कुंड को जलाया गया. तब से यहां की जोत निरंतर जल रही है.

मां डाट काली मंदिर एक सिद्धपीठ भी है. जहां माता सती के शरीर के एक खंड गिरा था. मां डाट काली मंदिर का प्राचीन नाम मां घाटे वाली देवी था, लेकिन जब साल 1804 में मंदिर के पास मौजूद सुरंग बनी, उसके बाद इस मंदिर का नाम डाट काली मंदिर हो गया. इस सिद्धपीठ की मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति जो मनोकामना लेकर यहां आता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है.

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Last Updated : April 8, 2026 at 2:37 PM IST

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