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दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, पांच घंटे का सफर अब ढाई घंटे में होगा तय

दिल्ली के गांधी नगर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान दिल्ली–देहरादून हाईवे (एक्सप्रेसवे) का उद्घाटन, दिल्ली उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी को बनाएगा बेहतरीन

दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन
दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 14, 2026 at 1:57 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के गांधी नगर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान दिल्ली–देहरादून हाईवे (एक्सप्रेसवे) का उद्घाटन किया गया. इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह परियोजना राजधानी और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. उन्होंने बताया कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा.

एक्सप्रेसवे के दोनों ओर विकसित किए जा रहे औद्योगिक हब
कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इस परियोजना को “कॉरिडोर” बताते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस कॉरिडोर के दोनों ओर बड़े-बड़े औद्योगिक हब विकसित किए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. उन्होंने यह भी बताया कि देहरादून के पास 12 किलोमीटर का एक एलिवेटेड सेक्शन बनाया गया है, जहां से गुजरते हुए लोग वन्यजीवों को भी देख सकेंगे. यह इस एक्सप्रेसवे की एक अनूठी विशेषता है, जो विकास और पर्यावरण के संतुलन को दर्शाती है.

दिल्ली–देहरादून हाईवे (एक्सप्रेसवे) का उद्घाटन (ETV Bharat)
देहरादून पहुंचने में ढाई घंटे का ही लगेगा वक्तकार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए और अपनी खुशी जाहिर की. लक्ष्मी नगर के निवासी संजीव तिवारी ने कहा कि पहले देहरादून पहुंचने में 5-6 घंटे लगते थे, लेकिन अब यह दूरी मात्र ढाई घंटे में पूरी की जा सकेगी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सांसद हर्ष मल्होत्रा का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह ईस्ट दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है.
दिल्ली–देहरादून हाईवे (एक्सप्रेसवे) का उद्घाटन
दिल्ली–देहरादून हाईवे (एक्सप्रेसवे) का उद्घाटन (ETV Bharat)

परियोजना को हरिद्वार तक भी जोड़ा जाएगा

पुष्पा सिंह,जो ईस्ट दिल्ली की ही निवासी हैं, ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से समय की काफी बचत होगी और यात्रा अधिक आरामदायक बनेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में इस परियोजना को हरिद्वार तक भी जोड़ा जाएगा, जिससे लोग मात्र दो घंटे में हरिद्वार पहुंच सकेंगे. इस क्षेत्र को मेरठ हाईवे और देहरादून हाईवे, दोनों का लाभ मिला है.

दिल्ली उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी को बनाएगा बेहतरीन
दिल्ली उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी को बनाएगा बेहतरीन (ETV Bharat)
परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी जोशवहीं, डॉली सिंह ने भी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस एक्सप्रेसवे से उनके परिवार को यात्रा में सुविधा मिलेगी और समय की बचत होगी. उन्होंने कहा कि अब सफर न केवल तेज होगा, बल्कि अधिक सुखद और सुरक्षित भी बनेगा.कुल मिलाकर, दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन क्षेत्र के विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है

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