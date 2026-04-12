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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद, ड्रोन उड़ाने पर भी लगी रोक

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को आज यानी 12 से यातायात के लिए किया गया बंद, 14 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

Delhi Dehradun Expressway
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (फोटो सोर्स- NHAI)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 12, 2026 at 8:28 PM IST

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देहरादून: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को आज से यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. जो 14 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा. आगामी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने देहरादून आ रहे हैं. ऐसे में गणेशपुर में सड़क मार्ग की मरम्मत की जा रही है. जिसे देखते हुए आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है.

खबर में अपडेट जारी..

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