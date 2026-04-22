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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे में दरार: पीएम मोदी के उद्घाटन करने के 6 दिन बाद फ्लाईओवर की दीवार फटी, एंकर प्लेट्स से मरम्मत

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के महज 6 दिन बाद गणेशपुर के पास फ्लाईओवर की दीवार में दरार आ गई है. मरम्मत शुरू की गई है.

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गणेशपुर फ्लाईओवर की दीवार फटने से मचा हड़कंप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 5:27 PM IST

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सहारनपुर: उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के बिहारीगढ़ इलाके में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने के महज 6 दिन बाद ही गणेशपुर के पास बने फ्लाईओवर की दीवार में दरार आने से हाईवे ऑथोरिटी में हड़कंप मच गया है.

इस दरार ने न सिर्फ निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की विश्वसनीयता पर भी आंच आई है. हालांकि, संबंधित विभाग ने स्थिति बिगड़ते देख आनन-फानन में मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है.

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NHAI ने आनन-फानन में एंकर प्लेट्स लगाकर मरम्मत शुरू की. (Photo Credit: ETV Bharat)

एंकर प्लेट्स से मरम्मत शुरू: फ्लाईओवर की दीवार में आई दरार को और अधिक फैलने से रोकने के लिए लगभग 20 एंकर प्लेट्स लगाई गई हैं ताकि संरचना को नियंत्रित किया जा सके. विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना में शुरुआती चरण में ही ऐसी तकनीकी खामियां भविष्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती हैं.

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पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना में लापरवाही? (Photo Credit: ETV Bharat)

इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला साल 2021 में रखी गई थी और कई बार समय सीमा बढ़ने के बाद इसे 2026 में पूरा किया गया. 213 किलोमीटर लंबा यह छह लेन एक्सप्रेसवे दिल्ली और देहरादून के बीच सुगम कनेक्टिविटी के लिए गेमचेंजर माना जा रहा है.

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गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

पहले पिलर्स में आई थी दरार: इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी विशेषता इसका 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्यजीव गलियारा है, जिसे एशिया का सबसे लंबा गलियारा बताया जा रहा है. यह गलियारा वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है.

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NHAI के अधिकारी मौके पर पहुंचे. (Photo Credit: ETV Bharat)

इसमें हाथियों के लिए विशेष अंडरपास, आठ पशु मार्ग और डाट काली मंदिर के पास 370 मीटर लंबी सुरंग भी शामिल है. वन्यजीवों को शोर और रोशनी के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए 'साउंड बैरियर' और 'लाइट बैरियर' जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं भी की गई हैं.

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NHAI ने आनन-फानन में एंकर प्लेट्स लगाकर मरम्मत शुरू की. (Photo Credit: ETV Bharat)

गुणवत्ता पर बार-बार उठते सवाल: एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद जैसे ही राहगीरों ने दरार देखी, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जिससे NHAI अधिकारियों में खलबली मच गई. यह पहली बार नहीं है जब इस मार्ग के निर्माण को लेकर चिंताजनक स्थिति सामने आई हो, क्योंकि पिछली बरसात में भी एलिवेटेड रोड के

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