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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे में दरार: पीएम मोदी के उद्घाटन करने के 6 दिन बाद फ्लाईओवर की दीवार फटी, एंकर प्लेट्स से मरम्मत

गणेशपुर फ्लाईओवर की दीवार फटने से मचा हड़कंप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के बिहारीगढ़ इलाके में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने के महज 6 दिन बाद ही गणेशपुर के पास बने फ्लाईओवर की दीवार में दरार आने से हाईवे ऑथोरिटी में हड़कंप मच गया है. इस दरार ने न सिर्फ निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की विश्वसनीयता पर भी आंच आई है. हालांकि, संबंधित विभाग ने स्थिति बिगड़ते देख आनन-फानन में मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है. NHAI ने आनन-फानन में एंकर प्लेट्स लगाकर मरम्मत शुरू की. (Photo Credit: ETV Bharat) एंकर प्लेट्स से मरम्मत शुरू: फ्लाईओवर की दीवार में आई दरार को और अधिक फैलने से रोकने के लिए लगभग 20 एंकर प्लेट्स लगाई गई हैं ताकि संरचना को नियंत्रित किया जा सके. विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना में शुरुआती चरण में ही ऐसी तकनीकी खामियां भविष्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती हैं.