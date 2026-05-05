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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से बढ़ी रफ्तार, लेकिन जाम में घुट रही दून और मसूरी की सांसें

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में उद्घाटित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे ने उत्तराखंड की राजधानी को देश की राजधानी से तेज गति से जोड़ दिया है. अब महज ढाई घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचना संभव हो गया है, जो पहले 5 से 6 घंटे की लंबी और थका देने वाली यात्रा हुआ करती थी. इस परियोजना को विकास पर्यटन और कनेक्टिविटी के लिहाज से मील का पत्थर माना जा रहा है. लेकिन जैसे-जैसे इस एक्सप्रेसवे का उपयोग बढ़ा है, वैसे-वैसे इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं. खासतौर पर देहरादून और मसूरी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए यह तेज रफ्तार अब परेशानी का सबब बनती जा रही है.

पुरानी सड़कों पर नए ट्रैफिक का दबाव: एक्सप्रेसवे बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या यह उभरकर सामने आई है कि देहरादून का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर इस बदलाव के लिए तैयार नहीं था. शहर की सड़कें वर्षों पुरानी हैं, जिनकी चौड़ाई और क्षमता सीमित है. पहले जहां ट्रैफिक नियंत्रित रहता था. वहीं अब दिल्ली और आसपास के इलाकों से भारी संख्या में वाहन अचानक शहर में प्रवेश कर रहे हैं. एक्सप्रेसवे पर तेज गति से चलने वाले वाहन, जब देहरादून की सीमाओं में पहुंचते हैं तो उन्हें धीमी और भीड़भाड़ वाली सड़कों का सामना करना पड़ता है, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो जाती है. यह असंतुलन अब रोजमर्रा की समस्या बन चुका है. सबसे ज्यादा खराब स्थिति छुट्टियों के दौरान देखने को मिल रही है.

शनिवार और रविवार को दिल्ली-एनसीआर से हजारों की संख्या में पर्यटक देहरादून और मसूरी का रुख कर रहे हैं. सुबह से ही शहर में वाहनों की कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं और शाम तक यह दबाव चरम पर पहुंच जाता है. खास बात यह है कि बड़ी संख्या में लोग एक ही दिन में आकर शाम को लौटने की कोशिश करते हैं जिससे आने-जाने के दौरान सड़कों पर भारी जाम लग जाता है. कई प्रमुख मार्गों पर घंटों तक वाहन रेंगते नजर आते हैं और आम लोगों के साथ-साथ पर्यटक भी इस अव्यवस्था से जूझते दिखाई देते हैं.

मसूरी में बिगड़ते हालात पर्यटक भी परेशान: पर्यटन नगरी मसूरी जो अपनी खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है, अब ट्रैफिक जाम के कारण अपनी पहचान खोती नजर आ रही है. संकरी और घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर अचानक बढ़े वाहनों के दबाव ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया है. कई बार ऐसा होता है कि कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में ही घंटों लग जाते हैं. होटल, बाजार और प्रमुख पर्यटन स्थलों के आसपास वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे न केवल पर्यटकों का अनुभव खराब हो रहा है बल्कि स्थानीय लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है.

इसके साथ ही, उत्तराखंड में इस समय चारधाम यात्रा भी पूरे जोर-शोर से चल रही है. देशभर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में राज्य में पहुंच रहे हैं जिनमें से कई देहरादून होते हुए आगे बढ़ते हैं. ऐसे में पहले से ही दबाव झेल रही ट्रैफिक व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है. पुलिस और प्रशासन के लिए यह दोहरी चुनौती बन गई है. एक ओर पर्यटकों की भीड़ और दूसरी ओर तीर्थयात्रियों की आवाजाही इसका सीधा असर शहर की सड़कों पर दिखाई दे रहा है, जहां जाम अब आम बात बन चुका है. देहरादून से ही होते हुए गंगोत्री ओर यमनोत्री वहानों को भेजा जा रहा है.