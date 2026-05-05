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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से बढ़ी रफ्तार, लेकिन जाम में घुट रही दून और मसूरी की सांसें

दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की वजह से दून और मसूरी में ट्रैफिक बढ़ गया है. वीकेंड पर हालात और भी ज्यादा बदतर हो रहे हैं.

Delhi Dehradun Expressway
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से बढ़ी रफ्तार, लेकिन जाम में घुट रही दून और मसूरी की सांसें (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 5, 2026 at 4:12 PM IST

6 Min Read
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देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में उद्घाटित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे ने उत्तराखंड की राजधानी को देश की राजधानी से तेज गति से जोड़ दिया है. अब महज ढाई घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचना संभव हो गया है, जो पहले 5 से 6 घंटे की लंबी और थका देने वाली यात्रा हुआ करती थी. इस परियोजना को विकास पर्यटन और कनेक्टिविटी के लिहाज से मील का पत्थर माना जा रहा है. लेकिन जैसे-जैसे इस एक्सप्रेसवे का उपयोग बढ़ा है, वैसे-वैसे इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं. खासतौर पर देहरादून और मसूरी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए यह तेज रफ्तार अब परेशानी का सबब बनती जा रही है.

पुरानी सड़कों पर नए ट्रैफिक का दबाव: एक्सप्रेसवे बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या यह उभरकर सामने आई है कि देहरादून का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर इस बदलाव के लिए तैयार नहीं था. शहर की सड़कें वर्षों पुरानी हैं, जिनकी चौड़ाई और क्षमता सीमित है. पहले जहां ट्रैफिक नियंत्रित रहता था. वहीं अब दिल्ली और आसपास के इलाकों से भारी संख्या में वाहन अचानक शहर में प्रवेश कर रहे हैं. एक्सप्रेसवे पर तेज गति से चलने वाले वाहन, जब देहरादून की सीमाओं में पहुंचते हैं तो उन्हें धीमी और भीड़भाड़ वाली सड़कों का सामना करना पड़ता है, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो जाती है. यह असंतुलन अब रोजमर्रा की समस्या बन चुका है. सबसे ज्यादा खराब स्थिति छुट्टियों के दौरान देखने को मिल रही है.

शनिवार और रविवार को दिल्ली-एनसीआर से हजारों की संख्या में पर्यटक देहरादून और मसूरी का रुख कर रहे हैं. सुबह से ही शहर में वाहनों की कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं और शाम तक यह दबाव चरम पर पहुंच जाता है. खास बात यह है कि बड़ी संख्या में लोग एक ही दिन में आकर शाम को लौटने की कोशिश करते हैं जिससे आने-जाने के दौरान सड़कों पर भारी जाम लग जाता है. कई प्रमुख मार्गों पर घंटों तक वाहन रेंगते नजर आते हैं और आम लोगों के साथ-साथ पर्यटक भी इस अव्यवस्था से जूझते दिखाई देते हैं.

मसूरी में बिगड़ते हालात पर्यटक भी परेशान: पर्यटन नगरी मसूरी जो अपनी खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है, अब ट्रैफिक जाम के कारण अपनी पहचान खोती नजर आ रही है. संकरी और घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर अचानक बढ़े वाहनों के दबाव ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया है. कई बार ऐसा होता है कि कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में ही घंटों लग जाते हैं. होटल, बाजार और प्रमुख पर्यटन स्थलों के आसपास वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे न केवल पर्यटकों का अनुभव खराब हो रहा है बल्कि स्थानीय लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है.

इसके साथ ही, उत्तराखंड में इस समय चारधाम यात्रा भी पूरे जोर-शोर से चल रही है. देशभर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में राज्य में पहुंच रहे हैं जिनमें से कई देहरादून होते हुए आगे बढ़ते हैं. ऐसे में पहले से ही दबाव झेल रही ट्रैफिक व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है. पुलिस और प्रशासन के लिए यह दोहरी चुनौती बन गई है. एक ओर पर्यटकों की भीड़ और दूसरी ओर तीर्थयात्रियों की आवाजाही इसका सीधा असर शहर की सड़कों पर दिखाई दे रहा है, जहां जाम अब आम बात बन चुका है. देहरादून से ही होते हुए गंगोत्री ओर यमनोत्री वहानों को भेजा जा रहा है.

पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती: देहरादून पुलिस इन हालातों से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सके. बावजूद इसके जाम की समस्या काबू में नहीं आ पा रही है. कई बार हालात इतने खराब हो जाते हैं कि ट्रैफिक को डायवर्ट करना पड़ता है. पुलिस के लिए यह स्थिति इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि ट्रैफिक का दबाव अचानक और अनियोजित तरीके से बढ़ रहा है. बढ़ती समस्या को देखते हुए प्रशासन अब गंभीर हो गया है.

ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर लगातार हाई लेवल बैठकें की जा रही हैं. इन बैठकों में यह विचार किया जा रहा है कि किस तरह शहर के अंदर वाहनों का दबाव कम किया जाए और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग बढ़ाया जाए. साथ ही भविष्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में भी योजनाएं बनाई जा रही हैं.

हरिद्वार रूट से डायवर्जन की तैयारी: पुलिस के अनुसार, अगर ट्रैफिक का दबाव इसी तरह बढ़ता रहा तो देहरादून आने वाले वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश देने के बजाय हरिद्वार के रास्ते डायवर्ट करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है. इस कदम से शहर के अंदर वाहनों की संख्या कम करने की कोशिश की जाएगी, जिससे जाम की समस्या को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सके.

हम यह मानते हैं कि यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और लोग इस एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए उत्साहित हैं. लेकिन अचानक बढ़ी भीड़ ने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. फिलहाल शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सक्षम नहीं है कि इस दबाव को पूरी तरह संभाल सके. हम लगातार हाई लेवल बैठकें कर रहे हैं और सड़कों पर पुलिस बल बढ़ाया गया है. जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक को शहर के बाहर से ही डायवर्ट किया जाएगा और हरिद्वार रूट भी एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है.
-प्रमेंद्र डोबाल, देहरादून एसएसपी-

एक्सप्रेसवे से राज्य को फायदा मिल रहा है. हां हम ये मानते हैं कि लोग अधिक आ रहे हैं. हम सभी पर्यटकों और स्थानिए लोगों के लिए सुरक्षित और शानदार सफर हो, इसे परियोजना शुरू करने जा रहे हैं. जल्द ही देहरादून में आपको धरातल पर ये परियोजना दिखाई देगी, जो बिंदाल से राजपुर मार्ग को एक अलग ही पहचान देगी. जाम न हो, इसके लिए भी विभाग काम कर रहा है.
-प्रदीप बत्रा, परिवहन मंत्री, उत्तराखंड-

दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे बनने से मसूरी में बढ़ा ट्रैफिक का दबाव: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे बनने से मसूरी पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है. पहले वीकेंड पर रोजाना बाहर से ढाई से तीन हजार वाहन मसूरी पहुंचते थे. अब ये संख्या दो से तीन गुनी हो गयी है. पिछले रविवार को 7200 वाहन मसूरी पहुंचे थे.

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