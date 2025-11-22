ETV Bharat / bharat

दिल्ली में पकड़ा गया पाकिस्तान से भेजे हथियारों के जखीरा, 4 तस्कर गिरफ्तार; ड्रोन से पंजाब में गिराए जाते थे हथियार

अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ ( ETV BHARAT )