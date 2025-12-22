ETV Bharat / bharat

YearEnder 2025: सोनिया गांधी, लालू यादव से लेकर शाहरुख खान तक...दिल्ली की अदालतों में छाए रहे ये 9 बड़े मामले

3. लाल किला ब्लास्टः लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट के मामले की गूंज पूरे देश में सुनने को मिली। इस मामले में दिल्ली की अदालतों ने भी हस्तक्षेप किया. इस मामले में एनआईए ने अब तक सात आरोपियों की गिरफ्तारी की है. ब्लास्ट से जुड़े मामले की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में चल रही है जबकि इस मामले से जुड़े फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ साकेत कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है. इस मामले में एनआईए ने पहली गिरफ्तारी 16 नवंबर को की थी.

2. नेशनल हेराल्डः नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा समेत सात आरोपियों के खिलाफ दायर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इन्कार कर दिया. ईडी ने 15 अप्रैल को कोर्ट में अभियोजन शिकायत दाखिल की थी. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दाखिल की थी. ईडी के मुताबिक, जिन लोगों ने कांग्रेस को दान दिया उनमें से कुछ को टिकट दिए गए, जबकि सोनिया गांधी की ओर से कहा गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का ऐसा मामला है जिसमें संपत्ति का कोई जिक्र नहीं है.

1. इंडिगो संकटः दिसंबर 2025 में इंडिगो एयरलाइन की कई उड़ानें अचानक रद्द होने से दिल्ली हवाई अड्डे पर हज़ारों यात्री फंसे रहे, जिससे देशव्यापी हंगामा हुआ. इस मामले में एयरलाइन और केंद्र के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए इस मामले को गंभीर बताते हुए एयरलाइन से जवाब-तलब किया. हाईकोर्ट ने इंडिगो पर सवाल उठाते हुए कहा कि फ्लाइट ड्यूटी लिमिटेशन का पालन सुनिश्चित करने के लिए इंडिगो द्वारा उठाए जाने वाले उपायों में से एक पर्याप्त संख्या में पायलटों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इंडिगो ने समय रहते आवश्यक संख्या में पायलटों की नियुक्ति नहीं की, जिससे फ्लाइट ड्यूटी लिमिटेशन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके.

नई दिल्लीः साल 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों ने एक बार फिर राष्ट्रीय सुर्खियों में अपनी जगह बनाई. जनता की समस्या हो या राजनीतिक घमासान, आपराधिक मामले हों या महत्वपूर्ण संवैधानिक व्याख्याओं तक, दिल्ली हाईकोर्ट और विभिन्न जिला अदालतों ने कई ऐसे मामलों पर सुनवाई की, जिनकी गूंज देश के कोने-कोने तक सुनी गई. पेश है इस वर्ष के नौ सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण मामलों की रिपोर्ट जिन्होंने पूरे देश का ध्यान खींचा.

4. दिल्ली दंगा 2020 के लंबित मामलेः वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े कई संवेदनशील मामलों में इस वर्ष भी सुनवाई जारी रही. विशेष रूप से बड़ी साजिश से जुड़े मामलों में आरोपियों की ज़मानत और आरोप तय करने पर दिल्ली हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण बहसें हुईं. दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को बड़ी साजिश से जुड़े मामलों के आरोपियों की दोबारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था. दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों का ट्रायल कड़कड़डूमा कोर्ट में चल रहा है. हाल ही में कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले के आरोपी उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी थी.

दिल्ली दंगा मामले में न्याय लंबित (ETV Bharat GFX)

5. हाई प्रोफाइल लोगों के व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों का मामलाः इस साल दिल्ली हाई कोर्ट ने कई फिल्मी हस्तियों के व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों की रक्षा की मांग पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत दी। अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने मशहूर क्रिकेटर सुनील गावस्कर के व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट को बिना अनुमति के प्रकाशन पर रोक लगाने का आदेश दिया. सुनील गावस्कर पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने व्यक्त्तित्व से जुड़े अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. दिल्ली हाईकोर्ट ने आंध्रप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री और तेलुगु फिल्म स्टार पवन कल्याण, सलमान खान, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था.

पर्सनैलिटी राइट्स के मामले कोर्ट पहुंचे. (ETV Bharat GFX)

शिवेश कुमार गर्ग, एडवोकेट, दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)

6. करिश्मा कपूर के पति संजय कपूर की विरासत से जुड़ा मामलाः दिल्ली हाईकोर्ट में फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दो बच्चों की ओर से उनके पिता संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग का मामला लंबित है. करिश्मा कपूर ने अपने दोनों बच्चों के अभिभावक के रूप में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ की. याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ कर उनकी पूरी संपत्ति पर अपना नियंत्रण चाहती हैं. यही वजह है कि संजय कपूर के वसीयत में करिश्मा कपूर के बच्चों को कोई हक नहीं दिया गया है.

कपूर खानदान में विवाद रहा सुर्खियों में. (ETV Bharat GFX)

7. लालू परिवार के खिलाफ दर्ज मामलों ने सुर्खियां बटोरींः बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव इस साल दिल्ली की अदालतों का चक्कर काटते रहे. इनके खिलाफ रेलवे टेंडर घोटाला और लैंड फॉर जॉब मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है. लालू परिवार के खिलाफ दोनों मामलों में सीबीआई और ईडी के कुल मिलाकर चार मामले लंबित हैं. राबड़ी देवी ने इन मामलों में जज विशाल गोगने के पास से केस दूसरे जज को ट्रांसफर करने की मांग करते हुए याचिका दायर किया है जो अभी लंबित है.

इस साल भी अदालतों के चक्कर लगाता रहा लालू परिवार (ETV Bharat GFX)

आर्यन खान और समीर वानखेड़े विवाद ने भी खूब बटोरीं सुर्खियां (ETV Bharat GFX)

8. आर्यन खान-समीर वानखेड़े विवादः दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी समीर वानखेड़े की ओर से फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स मामले से जुड़े वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपने चित्रण को लेकर दायर याचिका ने भी इस साल खूब सुर्खियां बटोरी हैं. हाई कोर्ट में लंबित मामले में वानखेड़े ने शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य पक्षों से 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. समीर वानखेड़े ने कहा है कि वेब सीरीज में उनकी छवि गलत तरीके से पेश की गई है. बता दें कि 2021 में मुंबई के क्रूज शिप ड्रग केस में समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था.

9. दिल्ली हाई कोर्ट के जज के यहां बड़ी मात्रा में नकदी मिलने का मामलाः हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के यहां बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले ने भी खासी सुर्खियां बटोरीं. 14 मार्च को आग लगने के बाद जस्टिस वर्मा के आवास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद पूरी न्यायपालिका और राजनीतिक हलको में भूचाल आ गया था. हाईकोर्ट ने 24 मार्च को जस्टिस वर्मा को न्यायिक कार्यों से दूर कर दिया. इसके बाद जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया जहां वे अभी भी पदस्थ हैं.

चर्चा में रहा जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला (ETV Bharat GFX)

