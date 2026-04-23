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IRS की बेटी की हत्या के मामले में सामने आया सच! कोर्ट में बोला आरोपी- 'मुझसे गलती हो गई...' बताई ये वजह

दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी राहुण मीणा से पुलिस करेगी पूछताछ.

दिल्ली में हत्या के आरोपी को 4 दिन की कस्टडी
दिल्ली में हत्या के आरोपी को 4 दिन की कस्टडी (ANI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 23, 2026 at 5:48 PM IST

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Updated : April 23, 2026 at 6:07 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में IRS अफसर की बेटी की हत्या के मामले में साकेत कोर्ट ने आरोपी राहुल मीणा को चार दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है. दिल्ली पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने और उसे अलवर ले जाने के लिए 4 दिन की रिमांड मांगी थी. जिसे कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को मान लिया जिसमें आरोपी से चार दिन की कस्टडी में पूछताछ की मांग की गई थी. आरोपी, जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, को दोपहर करीब 2:30 बजे खचाखच भरे कोर्टरूम में पेश किया गया.

'मुझसे अपराध हो गया... गलती हो गई'

कोर्ट ने मीणा से मेडिको-लीगल रिपोर्ट (MLC) में दिखाई गई चोटों के बारे में पूछा, जिस पर आरोपी ने कहा कि उसे छत से नीचे उतरते समय चोट लगी थी. कोर्ट द्वारा और पूछताछ करने पर, आरोपी ने कहा कि उसने गलती और अपराध किया है. उसने कहा, "मुझसे अपराध हो गया... गलती हो गई'. जब कोर्ट ने आरोपी से अपराध करने का कारण पूछा, तो राहुल ने कहा कि लॉकर खोलने के लिए मृतक के फिंगरप्रिंट की ज़रूरत थी.

फॉर्मल कबूलनामा नहीं माना जाएगा- कोर्ट

वही, जांच करने वालों का मानना ​​है कि आरोपी ने कथित तौर पर मृतिका, जो एक सीनियर इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) ऑफिसर की बेटी थी. उसको बेहोशी की हालत में घसीटकर नीचे ले गया. फिर उसने उसके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके लॉकर खोलने की कोशिश की, फिर स्क्रूड्राइवर से उसे तोड़कर कैश और ज्वेलरी चुरा ली. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि इसे फॉर्मल कबूलनामा नहीं माना जाएगा. दिल्ली पुलिस ने इस "घिनौने अपराध" की जांच के लिए आरोपी से चार दिन की कस्टडी में पूछताछ की मांग करते हुए एक रिमांड एप्लीकेशन दी थी.

प्रॉसिक्यूशन ने कहा कि उसे पीड़िता का मोबाइल फोन ढूंढना है, आरोपी के आने-जाने के रास्ते को फिर से बनाना है, और यह पता लगाना है कि क्या अपराध में कोई और भी शामिल था. उसने कहा, "हम अलवर में उसके खिलाफ इसी तरह के एक मामले की भी जांच कर रहे हैं."

IRS अफसर के घर पर ही पहले काम करता था आरोपी

आरोपी राहुल मीणा की उम्र करीब 19 साल साल है. वहीं IRS ऑफिसर की बेटी 22 साल की थी. वो आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग स्नातक थी और UPSC की तैयारी कर रही थी. राहुल पहले IRS अफसर के घर काम करता था. वो मृतिका के माता-पिता की सुबह की दिनचर्या से वाकिफ था. करीब एक महीने पहले उसे नौकरी से निकाला गया था. उसने बिल में हेरफेर कर दी थी, जिसकी वजह से उनसे निकाल दिया गया था.

पुलिस ने आरोपी को ऐसे किया गिरफ्तार

इस पूरे मामले का एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें देखा गया है कि आरोपी राहुल मीणा पीले टी-शर्ट में घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है. हालांकि आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा कई टीमें लगाई गई थी. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज को खंगाल गया था, जिसमें पता चलता है कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद ऑटो पकड़ता है और द्वारका के एक होटल में जाकर छिप जाता है. उस क्लू के माध्यम से दिल्ली पुलिस ने ऑटो वाले को पकड़ा और जब उससे पूछा की गई तो उसने बताया कि आरोपी को वह द्वारका के एक होटल में छोड़कर आया था. इसके बाद पुलिस वहां छापेमारी करती है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है. फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है.

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Last Updated : April 23, 2026 at 6:07 PM IST

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