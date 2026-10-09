दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से मारपीट, जवानों ने साझा की आपबीती
दिल्ली में प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ पुलिसकर्मियों को ऑन-ड्यूटी धक्का-मुक्की, मारपीट व अभद्रता का भी शिकार होना पड़ रहा है.
Published : October 9, 2026 at 11:59 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में राजनीतिक प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है. भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात सुचारु रखने की जिम्मेदारी के बीच पुलिसकर्मियों को धक्का-मुक्की, मारपीट और अभद्रता का भी सामना करना पड़ रहा है. बुधवार को अशोका रोड स्थित विंडसर पैलेस गोलचक्कर पर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया. घटना में ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल भूपेंद्र अहलावत और कांस्टेबल देवेंद्र ने अपनी आपबीती साझा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं केवल शारीरिक चोट तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि जवानों के स्वाभिमान और मनोबल को भी प्रभावित करती हैं. मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
हेड कांस्टेबल भूपेंद्र अहलावत ने बताया कि वे अशोका रोड पर स्थित विंडसर पैलेस राउंडअबाउट पर कानून-व्यवस्था संभालने की ड्यूटी पर तैनात थे. वहां कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर मुख्य मार्ग को पूरी तरह से बाधित कर रहे थे, जिससे यातायात ठप हो गया था. आम नागरिकों को भारी परेशानी हो रही थी. स्थिति को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से निर्देश दिए गए कि सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बस द्वारा वहां से हटाया जाए. पुलिसकर्मी जब कार्यकर्ताओं को समझा-बुझाकर बस की तरफ ले जाने का प्रयास करने लगे, तो उनमें से कुछ लोग उग्र हो गए. हेड कांस्टेबल भूपेंद्र के मुताबिक धक्का-मुक्की के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने मुझे पीछे से पकड़कर जोर से खींचा और जमीन पर गिरा दिया. जब मैं उठने लगा, तो पीछे से लात भी मारी गई. जब मैंने उन्हें पकड़ने व उनकी पहचान करने की कोशिश की, तो वे भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकले.
इसी तरह नई दिल्ली जिले में डीसीपी की एस्कॉर्ट टीम में तैनात कांस्टेबल देवेंद्र ने बताया कि बुधवार दोपहर लगभग 2 से 3 बजे के बीच विंडसर गोलचक्कर के पास भारी भीड़ जमा थी. उन्होंने बताया कि वहां धारा 144 लागू थी और सड़क के बीच बैठे प्रदर्शनकारियों के कारण आम जनता को भारी असुविधा हो रही थी. हमने बहुत ही नम्रता से हाथ जोड़कर उनसे उठने व सहयोग करने की अपील की. लेकिन जैसे ही हम उन्हें उठाने में मदद कर रहे थे, पीछे से आई भीड़ में से 1-2 लोगों ने हमें नीचे गिरा दिया और लात मारना शुरू कर दिया.
कांस्टेबल देवेंद्र ने आगे बताया कि हमलावर ने सफेद रंग के कपड़े पहने थे. सिर पर सफेद मफलर या रुमाल बांध रखा था, जो बाद में भीड़ में गायब हो गया.
वर्दी के सम्मान पर हमला
दोनों पुलिसकर्मियों ने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि इस घटना में उन्हें कोई गंभीर शारीरिक चोट नहीं आई है. न ही उनकी मेडिकल लीगल केस की नौबत आई है, लेकिन यह मुद्दा शारीरिक चोट से कहीं अधिक जवानों के स्वाभिमान और मनोबल से जुड़ा हुआ है. हेड कांस्टेबल भूपेंद्र अहलावत ने कहा कि बात सेल्फ रिस्पेक्ट (स्वाभिमान) और मनोबल की होती है. प्रदर्शनकारी जानबूझकर पुलिस का मनोबल डाउन करने व हमें बेइज्जत करने की नीयत से ऐसा आक्रामक व्यवहार करते हैं. वे ये जताने की कोशिश करते हैं कि वे कानून से ऊपर हैं.
Delhi Police have registered around 25 FIRs over incidents of assault, clashes, and vandalism during protests over the past eight days: Delhi Police sources https://t.co/Fa1ogDHZBU— IANS (@ians_india) October 9, 2026
• वर्दी व बैज को निशाना बनाना: पुलिसकर्मियों की वर्दी खींचना, कंधे पर लगी नेमप्लेट तोड़ना व सिर से पुलिस कैप छीनकर दूर फेंक देना.
• व्यक्तिगत आक्षेप व राजनीतिक आरोप: ड्यूटी पर मुस्तैद जवानों को व्यक्तिगत रूप से टार्गेट करना, उन पर किसी खास राजनीतिक दल का पक्ष लेने का निराधार आरोप लगाकर उनके मनोबल को तोड़ना.
ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मियों के सामने प्रमुख चुनौतियां:
अक्सर राजनीतिक या सामाजिक प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल को कई तरह की विषम परिस्थितियों व चुनौतियों के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है.
• सुरक्षा देने वालों पर ही हमला: कांस्टेबल देवेंद्र ने कहा कि पुलिस बल की तैनाती प्रदर्शनकारियों की अपनी सुरक्षा, आम जनता की सहूलियत व शांति बनाए रखने के लिए होती है. वे यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी प्रदर्शनकारी को चोट न लगे या कोई अप्रिय घटना न हो. लेकिन जब सुरक्षा देने आई पुलिस पर ही हमला किया जाए तो यह बेहद निराशाजनक व चिंताजनक स्थिति बन जाती है.
• सहानुभूति और सख्त रवैया: पुलिसकर्मियों को हर पल यह ध्यान रखना पड़ता है कि वे आक्रामक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ संयम से काम लें, जिससे स्थिति और न बिगड़े. लेकिन उनके इस संयम को कई बार कमजोरी समझकर अभद्रता की जाती है.
• आम जनता की सुरक्षा व ट्रैफिक प्रबंधन: मुख्य मार्गों को खाली कराना जिससे एम्बुलेंस, दफ्तर जाने वाले लोग व आम नागरिक परेशान न हों, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है.
बुधवार को कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है. पीड़ित पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी घटना से अवगत करा दिया है. घटनास्थल पर मौजूद पुलिस के अपने कैमरामैन, मीडियाकर्मियों व सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों और हमलावरों की पहचान की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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