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दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से मारपीट, जवानों ने साझा की आपबीती

प्रदर्शन के दौरान भीड़ प्रबंधन करती पुलिस की टीम ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में राजनीतिक प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है. भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात सुचारु रखने की जिम्मेदारी के बीच पुलिसकर्मियों को धक्का-मुक्की, मारपीट और अभद्रता का भी सामना करना पड़ रहा है. बुधवार को अशोका रोड स्थित विंडसर पैलेस गोलचक्कर पर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया. घटना में ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल भूपेंद्र अहलावत और कांस्टेबल देवेंद्र ने अपनी आपबीती साझा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं केवल शारीरिक चोट तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि जवानों के स्वाभिमान और मनोबल को भी प्रभावित करती हैं. मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हेड कांस्टेबल भूपेंद्र अहलावत ने बताया कि वे अशोका रोड पर स्थित विंडसर पैलेस राउंडअबाउट पर कानून-व्यवस्था संभालने की ड्यूटी पर तैनात थे. वहां कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर मुख्य मार्ग को पूरी तरह से बाधित कर रहे थे, जिससे यातायात ठप हो गया था. आम नागरिकों को भारी परेशानी हो रही थी. स्थिति को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से निर्देश दिए गए कि सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बस द्वारा वहां से हटाया जाए. पुलिसकर्मी जब कार्यकर्ताओं को समझा-बुझाकर बस की तरफ ले जाने का प्रयास करने लगे, तो उनमें से कुछ लोग उग्र हो गए. हेड कांस्टेबल भूपेंद्र के मुताबिक धक्का-मुक्की के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने मुझे पीछे से पकड़कर जोर से खींचा और जमीन पर गिरा दिया. जब मैं उठने लगा, तो पीछे से लात भी मारी गई. जब मैंने उन्हें पकड़ने व उनकी पहचान करने की कोशिश की, तो वे भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकले.