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दिल्ली में कांग्रेस का ‘संविधान रक्षा मार्च’: वेणुगोपाल का केंद्र पर हमला, देवेंद्र यादव ने दिलाई मतदान अधिकार की रक्षा की शपथ

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नई दिल्ली: संविधान दिवस के अवसर पर गुरुवार (26 नवंबर) को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (DPCC) की ओर से राजधानी में भव्य ‘संविधान रक्षा मार्च’ निकाला गया. सिविल लाइंस स्थित ट्रॉमा सेंटर के सामने चंदगी राम अखाड़ा से शुरू हुए इस मार्च का नेतृत्व एआईसीसी महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने किया. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संविधान और लोकतंत्र बचाने के अभियान को मजबूती देने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए.

केंद्र सरकार और चुनाव व्यवस्था पर वेणुगोपाल का निशाना