दिल्ली में कांग्रेस का ‘संविधान रक्षा मार्च’: वेणुगोपाल का केंद्र पर हमला, देवेंद्र यादव ने दिलाई मतदान अधिकार की रक्षा की शपथ
संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस की ‘संविधान रक्षा मार्च’ नेतृत्व एआईसीसी महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने किया.
Published : November 26, 2026 at 3:46 PM IST
नई दिल्ली: संविधान दिवस के अवसर पर गुरुवार (26 नवंबर) को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (DPCC) की ओर से राजधानी में भव्य ‘संविधान रक्षा मार्च’ निकाला गया. सिविल लाइंस स्थित ट्रॉमा सेंटर के सामने चंदगी राम अखाड़ा से शुरू हुए इस मार्च का नेतृत्व एआईसीसी महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने किया. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संविधान और लोकतंत्र बचाने के अभियान को मजबूती देने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए.
केंद्र सरकार और चुनाव व्यवस्था पर वेणुगोपाल का निशाना
मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए के.सी. वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा, "आज संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस के साथी पूरे देश में संविधान की रक्षा के लिए 'संविधान रक्षा मार्च' निकाल रहे हैं. बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया है, जिसे सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है."
वेणुगोपाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों पर चुनाव की रक्षा की जिम्मेदारी है, वहीं इसके खिलाफ काम कर रहे हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए कहा कि ये सभी संविधान और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ हैं. वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि राहुल गांधी पहले दिन से ही संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस इस संघर्ष में जीत हासिल करेगी.
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देवेंद्र यादव ने दिलाई 'वोट रक्षक' बनने की शपथ
इस मौके पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मंच से सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को ‘संविधान रक्षा प्रतिज्ञा’ दिलाई. शपथ में कहा गया कि कांग्रेस कार्यकर्ता भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था रखते हुए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का पालन करेंगे.
यादव ने आह्वान किया कि हर कार्यकर्ता अपने बूथ पर 'वोट रक्षक' बनकर हर योग्य नागरिक के मतदान अधिकार की रक्षा करेगा और उन सभी पात्र मतदाताओं के नाम सूची में फिर से जुड़वाएगा, जिन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से हटाया गया है. साथ ही, लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने के प्रयासों का विरोध करने तथा धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र से ऊपर उठकर देश की एकता बनाए रखने का संकल्प लिया गया. कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने 'वोट बचाओ, देश बचाओ' और 'संविधान बचाओ, देश बचाओ' के नारे लगाए.
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