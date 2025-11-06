ETV Bharat / bharat

'बिहार में गुंडाराज आया तो उनकी निगाह आपकी जमीन और बेटी पर होगी', दिल्ली CM रेखा गुप्ता का सनसनीखेज बयान

रोहतास: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता डेहरी विधानसभा क्षेत्र पहुंचीं. यहां एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया. रेखा गुप्ता ने अपने सभा में विवादित बयान दिया, उन्होंने कहा कि बिहार में फिर से गुंडाराज लाने की कोशिश न हो, उनकी नजरें लोगों की जमीन और बेटियों पर टिक जाएंगी. उन्होंने एनडीए सरकार के विकास कार्यों का जिक्र कर मतदाताओं से अपील की कि सोनू सिंह को जिताकर उद्योगों को पुनर्जीवित करें.

गुंडाराज का डर: सभा को संबोधित करते हुए रेखा गुप्ता ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला. रेखा गुप्ता ने जंगलराज को याद दिलाते हुए चेताया कि विपक्ष परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबा रहकर बिहार को ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचने देगा. उन्होंने राजद प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि लालटेन के अंधेरे में डूबे डेहरी को फिर उसी युग में धकेलना घातक होगा.

"डेहरी और बिहार में जो उद्योग और रोजगार के साधन बंद पड़े हैं, उनकी 'अप्पू-पप्पू' जोड़ी उन्हें दोबारा चला नहीं सकती. यहां फिर से गुंडाराज नहीं लाना है. अगर ऐसा हुआ तो उनकी निगाह आपकी जमीन और बेटी पर होगी."- रेखा गुप्ता, सीएम, दिल्ली

रेखा गुप्ता ने की मोदी-नीतीश गठबंधन की तारीफ: दिल्ली सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए के नेतृत्व में ही बिहार में विकास की गति बनी. "अंधेरे के राज्य में अगर किसी ने रोशनी दी तो वो एनडीए ने ही दी. यह गति रुकनी नहीं चाहिए." उन्होंने दिल्ली को 'दिल' और बिहार को 'आत्मा' बताते हुए बिहारवासियों को आश्वस्त किया कि दिल्ली में रहने वाले बिहारियों का ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है.