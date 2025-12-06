दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी कैबिनेट संग 'शुकराना' के लिए जाएंगी अमृतसर
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लालकिला पर आयोजित शहीदी दिवस कार्यक्रम की सफलता को गुरु साहिब की कृपा माना है.
Published : December 6, 2025 at 7:42 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के लालकिला परिसर में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय गुरमत समागम के सफल आयोजन पर ‘शुकराना’ अदा करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 8 दिसंबर को अमृतसर स्थित हरमिंदर साहब (गोल्डन टैंपल) जाएंगी. सीएम का कहना है कि दरबार साहब के आशीर्वाद से ही इतना बड़ा धार्मिक आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है. इस कार्यक्रम में करीब 6 लाख श्रद्धालुओं ने शिरकत कर गुरु साहिब का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जो एक रिकॉर्ड है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लालकिला पर आयोजित शहीदी दिवस के कार्यक्रम की सफलता को गुरु साहिब की कृपा माना है. विशेषकर उस परिस्थिति में जब आयोजन से कुछ दिन पूर्व ही आतंकी घटना से पूरा क्षेत्र सहमा हुआ था, फिर भी छह लाख से अधिक श्रद्धालुओं का निर्बाध रूप से शामिल होना स्वयं इस बात का प्रमाण है कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की ऊर्जा आज भी समाज को एकजुट रखने की शक्ति रखती है.
मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि उनका अपनी पूरी सरकार की कैबिनेट के साथ हरमिंदर साहिब जाना केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि गुरु परंपरा के प्रति गहरी आस्था और कृतज्ञता का प्रतीक है. सिख इतिहास में हरमिंदर साहिब वह पवित्र स्थल है, जहां संसार भर से संगत केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, साहस और सेवा की भावना प्राप्त करने आती है. सीएम ने आगे कहा कि गुरु साहिब को ‘शुकराना’ अर्पित करने का यह कदम दिल्ली सरकार की ओर से सिख समुदाय के प्रति सम्मान और दिल्ली की सांझी विरासत को नमन भी है, कि कठिन समय में भी गुरु की रोशनी मार्गदर्शन करती है और सबको एकसूत्र में बांधती है.
बता दें कि लालकिला पर 23 से 25 नवंबर को तीन दिवसीय ‘गुरमत समागम’ स्वतंत्र भारत के सबसे भव्य और धार्मिक आयोजनों में एक के रूप में स्थापित हुआ. इस समागम का संयुक्त आयोजन दिल्ली सरकार एवं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा किया गया, जिसमें छह लाख श्रद्धालुओं ने भागीदारी की, जो एक रिकॉर्ड है. इनमें दिल्ली और देश के अन्य राज्यों के अलावा विदेश से आए श्रद्धालुओं ने नवें पातशाह को नमन किया और उनके बलिदान को स्मरण किया.
इस आयोजन की गरिमा को उस समय और अधिक विस्तार मिला, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व गणमान्यों ने लाल किला पहुंचकर गुरु साहिब को नमन किया था. इस आयोजन में गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पवित्र स्वरूप को गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से पालकी में विराजमान कर लाल किले तक लाया गया था. तब उन्होंने यह भी जानकारी दी कि संगतों की व्यापक मांग पर दिल्ली सरकार ने संग्रहालय की प्रदर्शनी एवं लाइट एंड साउंड शो की अवधि बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी थी.
