दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी कैबिनेट संग 'शुकराना' के लिए जाएंगी अमृतसर

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के लालकिला परिसर में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय गुरमत समागम के सफल आयोजन पर ‘शुकराना’ अदा करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 8 दिसंबर को अमृतसर स्थित हरमिंदर साहब (गोल्डन टैंपल) जाएंगी. सीएम का कहना है कि दरबार साहब के आशीर्वाद से ही इतना बड़ा धार्मिक आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है. इस कार्यक्रम में करीब 6 लाख श्रद्धालुओं ने शिरकत कर गुरु साहिब का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जो एक रिकॉर्ड है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लालकिला पर आयोजित शहीदी दिवस के कार्यक्रम की सफलता को गुरु साहिब की कृपा माना है. विशेषकर उस परिस्थिति में जब आयोजन से कुछ दिन पूर्व ही आतंकी घटना से पूरा क्षेत्र सहमा हुआ था, फिर भी छह लाख से अधिक श्रद्धालुओं का निर्बाध रूप से शामिल होना स्वयं इस बात का प्रमाण है कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की ऊर्जा आज भी समाज को एकजुट रखने की शक्ति रखती है.

मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि उनका अपनी पूरी सरकार की कैबिनेट के साथ हरमिंदर साहिब जाना केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि गुरु परंपरा के प्रति गहरी आस्था और कृतज्ञता का प्रतीक है. सिख इतिहास में हरमिंदर साहिब वह पवित्र स्थल है, जहां संसार भर से संगत केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, साहस और सेवा की भावना प्राप्त करने आती है. सीएम ने आगे कहा कि गुरु साहिब को ‘शुकराना’ अर्पित करने का यह कदम दिल्ली सरकार की ओर से सिख समुदाय के प्रति सम्मान और दिल्ली की सांझी विरासत को नमन भी है, कि कठिन समय में भी गुरु की रोशनी मार्गदर्शन करती है और सबको एकसूत्र में बांधती है.