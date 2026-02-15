मेवाड़ की धरा पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, शादी समारोह में शिरकत के बाद आज नाथद्वारा और एकलिंगजी में टेकेंगी मत्था
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज जयपुर के महाशिवरात्रि पर यहां मंदिर में पूजा अर्चना करेंगीं.
Published : February 15, 2026 at 10:13 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने दो दिवसीय राजस्थान प्रवास के दौरान शनिवार शाम को झीलों की नगरी उदयपुर पहुंचीं थीं. आज रविवार को महाशिवरात्रि पर यहां मंदिर में पूजा अर्चना करेंगीं. यहां पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया. मुख्यमंत्री के इस दौरे को उनकी धार्मिक आस्था और राजस्थान से जुड़ाव के रूप में देखा जा रहा है. शनिवार शाम को उन्होंने उदयपुर में आयोजित दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की बेटी मनलीन की शादी में शिरकत की. उनके साथ दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा, रविंद्र इन्द्राज, आशीष सूद, विधायक अनिल शर्मा भी शामिल हुए. जहां उन्होंने नवदंपति को आशीर्वाद दिया.
श्रीनाथजी के दरबार में लगाएंगी हाजिरी
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार सुबह राजसमंद जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नाथद्वारा पहुंचेंगी. बनास नदी के तट पर स्थित श्रीनाथजी मंदिर में वह विशेष पूजा-अर्चना करेंगी. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री देश की सुख-समृद्धि और दिल्ली की जनता के कल्याण के लिए प्रभु श्रीनाथजी के चरणों में अपनी विनती रखेंगी. मंदिर प्रशासन की ओर से उनके आगमन को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं.
महाशिवरात्रि पर एकलिंग महादेव का आशीर्वाद
नाथद्वारा में दर्शन के पश्चात मुख्यमंत्री उदयपुर के ऐतिहासिक एकलिंग महादेव मंदिर (एकलिंगजी) के लिए प्रस्थान करेंगी. महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक होने के कारण इस यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मेवाड़ के आराध्य देव एकलिंगनाथ के दरबार में मुख्यमंत्री जलाभिषेक और विशेष आरती में भाग लेंगी. महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महादेव के दर्शन कर वह मेवाड़ की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को नमन करेंगी.
सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम
मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए उदयपुर और राजसमंद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. उदयपुर एयरपोर्ट से लेकर नाथद्वारा और एकलिंगजी तक के मार्ग पर पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं. उदयपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि राजस्थान की धरा भक्ति और शौर्य की प्रतीक है और यहां आकर उन्हें हमेशा मानसिक शांति की अनुभूति होती है. उनके साथ दिल्ली सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे.
