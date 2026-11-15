दिल्ली CM मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठव्रतियों के साथ दिया सूर्य को संध्या अर्घ्य, लोगों को दी शुभकानाएं
दिल्ली में करीब 1400 छठ घाटों पर यह महापर्व मनाया गया. वहीं मुनक नहर के कायाकल्प के बाद छठ व्रती खुश नजर आए. पढ़ें खबर..
Published : November 15, 2026 at 10:34 PM IST
नई दिल्ली: यमुनापार के सोनिया विहार स्थित मां यमुना के पावन तट पर रविवार को छठ महापर्व के अवसर पर भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हजारों छठव्रतियों के बीच पहुंचीं और उनके साथ अस्ताचलगामी सूर्यदेव को संध्या अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान उन्होंने छठी मइया से दिल्ली के प्रत्येक परिवार के सुख, समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना की. कार्यक्रम में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे.
यमुना तट पर शाम होते ही छठी मइया के पारंपरिक गीतों की गूंज सुनाई देने लगी. घाटों पर जलते दीपों की रोशनी, पूजा के लिए सजे सूप और दउरे और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया. अस्त होते सूर्य की लालिमा के बीच व्रतियों ने विधि-विधान से सूर्यदेव को अर्घ्य दिया. मुख्यमंत्री भी इस धार्मिक आयोजन में शामिल हुईं और श्रद्धालुओं के साथ छठी मइया की आराधना की.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, सोनिया विहार में मां यमुना के तट पर आस्था का ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसमें दीपों की रोशनी, छठी मइया के गीत और श्रद्धालुओं की भक्ति ने पूरे वातावरण को विशेष बना दिया. ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो मां यमुना स्वयं सनातन संस्कृति के इस पर्व को अपने आंचल में समेटे हुए हैं. मुख्यमंत्री ने कामना की कि छठी मइया का आशीर्वाद दिल्ली के सभी परिवारों पर बना रहे और यह पर्व राजधानी में इसी तरह खुशियां और सकारात्मकता लेकर आता रहे.
जय छठी मइया! 🙏 सोनिया विहार में मां यमुना के पावन तट पर अस्ताचलगामी सूर्यदेव को संध्या अर्घ्य अर्पित कर छठी मइया से दिल्ली के हर परिवार के सुख, समृद्धि और मंगलमय जीवन की प्रार्थना की। आज मां यमुना के तट पर आस्था का अद्भुत संसार सजा। दीपों की झिलमिलाहट, छठी मइया के गीत, हजारों श्रद्धालुओं के हृदय में भक्ति और अस्त होते सूर्य की लालिमा में नहाई पूरी दिल्ली। ऐसा लगा, मानो मां यमुना स्वयं हमारी सनातन संस्कृति के इस विराट उत्सव को अपने आंचल में समेटे हुए हों। दिल्ली के लगभग 1,400 छठ घाटों पर इस वर्ष की भव्य व्यवस्थाएं हमारी सरकार के उस संकल्प का प्रतीक हैं, जिसमें आस्था का सम्मान भी है और हर श्रद्धालु की सुविधा का ध्यान भी। छठी मइया का आशीर्वाद हर परिवार पर बना रहे। मां यमुना के तट पर आस्था का यह उत्सव यूं ही हमारी दिल्ली को आलोकित करता रहे। इस अवसर पर सांसद श्री मनोज तिवारी जी, कैबिनेट सहयोगी श्री कपिल मिश्रा जी की उपस्थिति रही। @ManojTiwariMP @KapilMishra_IND #दिल्ली_में_दिव्य_भव्य_छठ— Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 15, 2026
सांसद मनोज तिवारी ने भी मनाया छठ
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष दिल्ली में लगभग 1,400 छठ घाटों पर पर्व के आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर घाट पर लोगों की आस्था का सम्मान हो और व्रतियों तथा श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान आवश्यक सुविधाएं मिलें. सांसद मनोज तिवारी ने भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अपने परिवार के साथ छठ पूजा में हिस्सा लिया. उन्होंने मां यमुना के तट पर पूजा-अर्चना कर अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ्य दिया. मनोज तिवारी ने इस अवसर पर देशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की मंगलकामना की. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे.
वहीं 11 किलोमीटर लंबी मुनक नहर के तटों पर भी भव्य नजारा देखने को मिला. नहर के दोनों किनारों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिनकी श्रद्धा और उल्लास ने पूरे वातावरण को पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया. र्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं और पुरुष आगामी 24 घंटे के कठिन व्रत के समापन के लिए उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारियों में जुट गईं.
लोगों ने इंतजाम पर जताई खुशी
शालीनार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मुनक नहर पर इस बार का नजारा बिल्कुल बदला दिखा. घाट पर पूजा करने पहुंची मुनमुन बताती हैं कि इससे पहले के वर्षों में छठ व्रतियों को बेहद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था. मजबूरन लोगों को गंदे नालों के पानी में या कीचड़ और फिसलन भरे किनारों पर खड़े होकर अर्घ्य देना पड़ता था, जहां सुरक्षा के नाम पर केवल बोरियां बिछाई जाती थीं, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल उलट है.
आयोजन में शामिल होने वाली व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं के चेहरों पर एक अलग ही चमक और संतोष साफ दिखाई दिया. कई वर्षों से लगातार व्रत रख रहीं सुशीला देवी ने बताया कि इस बार के इंतजाम बेहद शानदार हैं. सुबह से ही घर में ठेकुआ बनाने और तमाम पूजन सामग्रियों की तैयारियां शुरू हो गई थीं. ढलते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अब मन में एक अलौकिक शांति है. पहले यहां घाट की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन इस बार की व्यवस्था देखकर दिल खुश हो गया है.
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एक अन्य श्रद्धालु प्रियंका सिंह ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि वे पिछले कई वर्षों से लगातार छठ पूजा कर रही हैं, लेकिन इस बार जैसी व्यवस्था मुनक नहर पर देखने को मिली है, वैसी कभी नहीं थी. उन्होंने कहा कि छठ पर्व केवल एक पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा एक ऐसा पर्व है, जो जल, वायु, अग्नि और आकाश जैसे पांचों तत्वों की महत्ता को समझाता है. सूर्य देवता ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनके दर्शन हम रोज करते हैं. प्रियंका सिंह ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और स्थानीय प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने जिस प्रकार व्यक्तिगत रूचि लेकर इस घाट का निर्माण और सौंदर्यीकरण कराया है, उससे पूर्वांचल के लोगों का मान बढ़ा है.
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