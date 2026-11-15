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दिल्ली CM मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठव्रतियों के साथ दिया सूर्य को संध्या अर्घ्य, लोगों को दी शुभकानाएं

दिल्ली CM ने दिया संध्या अर्घ्य ( Delhi CM X Handle )

नई दिल्ली: यमुनापार के सोनिया विहार स्थित मां यमुना के पावन तट पर रविवार को छठ महापर्व के अवसर पर भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हजारों छठव्रतियों के बीच पहुंचीं और उनके साथ अस्ताचलगामी सूर्यदेव को संध्या अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान उन्होंने छठी मइया से दिल्ली के प्रत्येक परिवार के सुख, समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना की. कार्यक्रम में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे.

यमुना तट पर शाम होते ही छठी मइया के पारंपरिक गीतों की गूंज सुनाई देने लगी. घाटों पर जलते दीपों की रोशनी, पूजा के लिए सजे सूप और दउरे और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया. अस्त होते सूर्य की लालिमा के बीच व्रतियों ने विधि-विधान से सूर्यदेव को अर्घ्य दिया. मुख्यमंत्री भी इस धार्मिक आयोजन में शामिल हुईं और श्रद्धालुओं के साथ छठी मइया की आराधना की.