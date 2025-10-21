ETV Bharat / bharat

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने परिवार के साथ पीएम मोदी से की मुलाकात, कही ये बात

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में थे, इसलिए अगले दिन यानि मंगलवार को सीएम प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंटकर दीपावली की शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उनके पति मनीष गुप्ता और बेटा व बेटी भी मौजूद रहे.

सीएम ने इस मुलाकात को लेकर 'एक्स' पर लिखा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट कर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कीं. उनका सान्निध्य और उनका आशीर्वाद नई ऊर्जा और संकल्प के साथ दिल्ली की सेवा में और अधिक समर्पण से कार्य करने की प्रेरणा देता है.' उन्होंने इस मुलाकात के लिए समय और मार्गदर्शन के लिए पीएम का आभार जताया.

इससे पहले दीपावली के मौके पर सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी. इसके बाद देर शाम राजनिवास स्थित मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में परिवार के संग दीपावली पर भगवान लक्ष्मी और गणेश की पूजा की थी. सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि हम पर्व पर एक-दूसरे से प्यार और भाईचारा बढ़ाने का संकल्प लें. उन्होंने लोगों से अनुरोध किया था कि दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए ग्रीन पटाखों का ही उपयोग करें, उन्होंने कहा कि देश की राजधानी के पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है.