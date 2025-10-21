दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने परिवार के साथ पीएम मोदी से की मुलाकात, कही ये बात
इस मुलाकात के दौरान दिल्ली सीएम के पति मनीष गुप्ता और बच्चे भी उपस्थित रहे. इस बारे में उन्होंने 'एक्स' पर जानकारी दी.
Published : October 21, 2025 at 4:14 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में थे, इसलिए अगले दिन यानि मंगलवार को सीएम प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंटकर दीपावली की शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उनके पति मनीष गुप्ता और बेटा व बेटी भी मौजूद रहे.
सीएम ने इस मुलाकात को लेकर 'एक्स' पर लिखा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट कर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कीं. उनका सान्निध्य और उनका आशीर्वाद नई ऊर्जा और संकल्प के साथ दिल्ली की सेवा में और अधिक समर्पण से कार्य करने की प्रेरणा देता है.' उन्होंने इस मुलाकात के लिए समय और मार्गदर्शन के लिए पीएम का आभार जताया.
विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, आदरणीय श्री @narendramodi जी से शिष्टाचार भेंट कर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कीं।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 21, 2025
माननीय प्रधानमंत्री जी का सान्निध्य और उनका आशीर्वाद नई ऊर्जा और संकल्प के साथ दिल्ली की सेवा में और अधिक समर्पण से कार्य करने… pic.twitter.com/UosAXSs7j1
इससे पहले दीपावली के मौके पर सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी. इसके बाद देर शाम राजनिवास स्थित मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में परिवार के संग दीपावली पर भगवान लक्ष्मी और गणेश की पूजा की थी. सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि हम पर्व पर एक-दूसरे से प्यार और भाईचारा बढ़ाने का संकल्प लें. उन्होंने लोगों से अनुरोध किया था कि दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए ग्रीन पटाखों का ही उपयोग करें, उन्होंने कहा कि देश की राजधानी के पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है.
Chief Minister of Delhi, Smt Rekha Gupta called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan and shared Diwali greetings. pic.twitter.com/e8BMhGy61N— President of India (@rashtrapatibhvn) October 20, 2025
अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा था कि उजाले, वैभव और मिलन के पर्व दीपावली को हम शांति और सद्भाव के साथ मनाएं. रोशनी का यह त्योहार आपके और आपके परिवार के जीवन में नई ऊर्जा, अपार सुख और समृद्धि लेकर आए. दीपावली केवल दीयों का नहीं, बल्कि सकारात्मकता, एकता और हमारे साझा भविष्य के संकल्पों का पर्व है. यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की, असत्य पर सत्य की और निराशा पर आशा की विजय का प्रतीक है.
