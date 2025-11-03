ETV Bharat / bharat

बिहार दौरे पर रवाना हुईं दिल्ली की सीएम, तीन दिनों में 12 विधानसभाओं में करेंगी प्रचार

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सोमवार शाम बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव का प्रचार करने जा रही है. मुख्यमंत्री तीन दिन तक राज्य में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगी. इस प्रचार में उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सहयोगी दलों के नेताओं के अलावा, पार्टी प्रत्याशी व कार्यकर्ता भी होंगे. मुख्यमंत्री जनसभाओं के अलावा रोड शो में भी शामिल होंगी.

बिहार में सीएम रेखा गुप्ता का कार्यक्रम

रेखा गुप्ता विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए तीसरी बार बिहार जा रही हैं. यह उनका तूफानी दौरा होगा. इन तीन दिनों में मुख्यमंत्री 12 से 15 विधानसभाओं को संबोधित करेंगी. जिन विधानसभाओं में वह रोड शो व जनसभाओं को संबोधित करेंगी, उनमें 6 नवंबर के अलावा 11 नवंबर को भी मतदान होगा. मुख्यमंत्री सोमवार देर शाम ही पटना पहुंचेगी और रात में बंकिपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगी.

मुख्यमंत्री जिन विधानसभाओं में चुनाव प्रचार, जनसभाएं व रोड शो करेंगी उनमें चार नवंबर को सिवान, बड़हरिया, बैकुंठपुर व अन्य विधानसभा शामिल है. पांच नवंबर को मुख्यमंत्री का प्रचार गौराबोड़ाम, अरवल, गयाजी शहर, औरंगाबाद विधानसभाओं में होगा. आगामी छह नवंबर को मुख्यमंत्री भागलपुर, वारसलीगंज, हिसुआ, दिनारा विधानसभाओं को संबोधित करेंगी. छह नवंबर को रात में ही मुख्यमंत्री के दिल्ली पहुंचने की संभावना है. इससे पहले विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए दो दिनों के लिए सीएम रेखा गुप्ता बिहार दौरे पर गई थी.