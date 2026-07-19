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बनारस में दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, जन्मदिन पर लिया बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद

बनारस में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता. ( Photo Credit; ETV Bharat )