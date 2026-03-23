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बजट सत्र से पहले दिल्ली विधानसभा में खीर सेरेमनी का आयोजन, सीएम रेखा ने अपने हाथों से बनाई खीर

खीर सेरेमनी के दौरान सीएम रेखा ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है. रेखा सरकार दूसरी बार बजट पेश करने जा रही है. इसकी शुरूआत खीर सेरेमनी से हुई. दिल्ली सरकार ने बजट सत्र से पहले विधानसभा में 'खीर' सेरेमनी का आयोजन किया. इस आयोजन में एक बड़ी कड़ाही में खीर पकाई गई और सभी को खीर बांटी गई. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने हाथों से खीर बनाई और इस आयोजन में शामिल स्कूली बच्चों को अपने हाथों से खीर खिलाई. सीएम रेखा गुप्ता ने कई स्कूली छात्रों को खीर खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया. स्कूली छात्राओं ने सीएम के हाथों से खीर खाकर उनका आभार जताया. इसके बाद सभी को खीर दी गई. विधानसभा के बजट सत्र से पहले सभी ने खीर खाकर इसकी शुरूआत की. इस दौरान उनके साथ मंत्री प्रवेश वर्मा, मंत्री आशीषू सूद, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा व अन्य कैबिनेट सदस्य मौजूद रहे. सीएम रेखा ने बनाई खीर (ETV BHARAT) सुबह 10 बजे खीर सेरेमनी, स्कूली बच्चे भी सेरेमनी में पहुंचे

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुबह 10 बजे खीर सेरेमनी की शुरूआत की. मुख्यमंत्री ने कहा विकसित दिल्ली के लिए सरकार ने बजट तैयार करने में जिन वर्गों का सुझाव लिया है, उन सबको पहले खीर खिलाई गई उसके बाद बजट सत्र की शुरुआत हुई. कुछ इसी तरह संसद में भी बजट सत्र शुरू होने से पहले हलवा सेरेमनी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हिस्सा लेती हैं. इस बार भी दिल्ली विधानसभा में आयोजित हुई खीर सेरेमनी में मुख्यमंत्री ने अपनी हाथों से आला अधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष से लेकर तमाम वह लोग जिनके सुझाव बजट तैयार करने में मिले थे, उनको खीर वितरित की. बीते वर्ष इसकी शुरुआत बीजेपी सरकार ने ही की थी. हालांकि संसद में जब केंद्र सरकार बजट पेश करती है तब उससे पहले "हलवा सेरेमनी" का आयोजन होता रहा है. इस समारोह में कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ-साथ किसान, डॉक्टर और शिक्षक भी शामिल हुए.