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दिल्ली में जीत का जश्न: सीएम रेखा गुप्ता ने मंत्रियों संग चखी 'झालमुड़ी' और 'रसगुल्ले' की मिठास

दिल्ली सचिवालय में सीएम रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ ( ETV Bharat )