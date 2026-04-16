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दिल्ली की इन चार ITI को रेखा सरकार ने दी सौगात, बनाई जाएंगी हाईटेक लैब्स-जानिए और क्या मिलेंगी सुविधाएं

नई दिल्ली: राजधानी के युवाओं को तकनीकी रूप से और अधिक सशक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) के कायाकल्प की तैयारी कर ली है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के चार प्रमुख आईटीआई में अत्याधुनिक लैब्स की स्थापना और मौजूदा सुविधाओं के आधुनिकीकरण की घोषणा की है. इस पहल का उद्देश्य प्रशिक्षण को सीधे तौर पर उद्योग की जरूरतों से जोड़ना और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि जहांगीर पुरी, जेल रोड, मयूर विहार और अरब की सराय स्थित आईटीआई में विशिष्ट क्षेत्रों के अनुसार नई लैब्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाएंगे. आईटीआई जहांगीर पुरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बनेगा केंद्र. यहां एक उन्नत पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब स्थापित होगी. इसमें सोलर पीवी ट्रेनिंग किट, स्मार्ट एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम और पीएलसी किट जैसे आधुनिक उपकरण होंगे. इससे सोलर टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लगभग 480 छात्रों को रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बारीकियां सीखने को मिलेंगी.

आईटीआई जेल रोड में हाई-टेक वेल्डिंग लैब

हरि नगर स्थित इस संस्थान में वेल्डिंग लैब का आधुनिकीकरण किया जाएगा. यहां पारंपरिक वेल्डिंग के साथ-साथ सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण, प्लाज्मा कटिंग और मेटल फैब्रिकेशन वर्कस्टेशन जैसी सुविधाएं होंगी. इससे 200 छात्रों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के वैश्विक मानकों के अनुसार प्रशिक्षण मिल सकेगा.

आईटीआई अरब की सराय वर्चुअल रियलिटी से मिलेगी ट्रेनिंग

निजामुद्दीन स्थित इस संस्थान में ऑटोमोटिव सेक्टर को नई दिशा दी जाएगी. यहां पहली बार वर्चुअल रियलिटी सिमुलेटर के जरिए ड्राइविंग, पेंटिंग और वेल्डिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी. साथ ही छात्रों को एबीएस और एयरबैग जैसे आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों की जांच और मरम्मत सिखाई जाएगी. इससे 208 प्रशिक्षु लाभान्वित होंगे.