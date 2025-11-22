दिल्ली में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर रहेगा छुट्टी, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान
दिल्ली सरकार ने 25 नवंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की.
Published : November 22, 2025 at 7:46 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी दिवस पर 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दिन को सार्वजनिक अवकाश करने का निर्णय लिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि; ''गुरु साहिब के साहस, करुणा और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे. उन्होंने दिल्लीवासियों को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है.''
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह भव्य आयोजन सदियों में एक बार ही संभव होता है और सभी को गुरु साहब को नमन करने और उनके आशीर्वाद लेने का यह सुनहरा अवसर अवश्य लेना चाहिए. दिल्ली सरकार और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा.
दिल्ली सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी दिवस के पावन अवसर पर 25 नवंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 22, 2025
गुरु साहिब के साहस, करुणा और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे।
The Delhi Government has decided to declare…
गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस पर दिल्ली सरकार का भव्य तीन दिवसीय समागम 23, 24 और 25 नवंबर को लाल किले पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है. सीएम रेखा गुप्ता दो दिन पहले लाल किला क्षेत्र का दौरा कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की थी. मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं का स्थल पर जाकर जायज़ा लिया और संबंधित विभागों को समयबद्ध तथा उच्च गुणवत्ता के साथ सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए थे.
मुख्यमंत्री ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, साफ-सफाई, लाइट व्यवस्था, पीने के पानी और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सहित सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को बेहतर करने को कहा था. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यक्रम के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं और नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें.
बता दें कि इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में कई कार्यक्रम होंगे, जिनमें गुरु साहब के जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों और कथाओं को प्रदर्शित करने वाला भव्य म्यूजियम शामिल है. लाल किले की प्राचीर पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा, और सात संगत सत्संग और संकीर्तन प्रस्तुत करेगी.
