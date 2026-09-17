ETV Bharat / bharat

दिल्ली में जलाए गए 'आशीर्वाद के दीये', मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत दिग्गजों ने की पीएम मोदी के दीर्घायु की कामना

इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता के साथ सांसद बांसुरी स्वराज, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा आदि भी उपस्थित रहे. पढ़ें पूरी खबर..

दिल्ली सीएम के साथ अन्य नेताओं ने जलाया आशीर्वाद का दीया
दिल्ली सीएम के साथ अन्य नेताओं ने जलाया आशीर्वाद का दीया (CM Rekha Gupta X handle)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 17, 2026 at 9:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली में अभूतपूर्व उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला. इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विशेष रूप से 'आशीर्वाद का दीया' प्रज्वलित कर देश के लोकप्रिय नेता के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की. जन्मदिन के इस विशेष अनुष्ठान के तहत राजधानी के विभिन्न प्रमुख और ऐतिहासिक स्थलों पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दीप जलाया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, सांसद बांसुरी स्वराज और एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे.

राजधानी के विभिन्न कोनों में भाजपा नेताओं की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में भारी जनसमूह उमड़ा. दिल्ली भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बांसेरा पार्क में प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना के साथ 'आशीर्वाद के दीये प्रज्वलित किए. इस दौरान पार्क का वातावरण दीपों की रोशनी और 'भारत माता की जय' के नारे से गूंज उठा.

दिल्ली विधानसभा जलाए गए दीये: दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल एवं लोकसभा सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने देश की राष्ट्रीय धरोहर और गौरव के प्रतीक लाल किला के बाहर एकत्रित होकर आशीर्वाद का दीया प्रज्वलित किया. इस आयोजन में वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा और जनहित को समर्पित है. उनके नेतृत्व में देश निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आज पूरा देश उनके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना कर रहा है. उधर, दिल्ली विधानसभा परिसर में हजारों दीये प्रज्वलित किए गए, इन दीयों की रोशनी से दिल्ली विधानसभा का ऐतिहासिक परिसर जगमगा उठा. दिल्ली विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की.

कुष्ठ आश्रम परिसर पहुंचे सांसद व मंत्री: वहीं दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से एक अन्य कार्यक्रम में ताहिरपुर स्थित कुष्ठ आश्रम परिसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. 'आशीर्वाद का दीया' अभियान के तहत 'एक दीया प्रधानमंत्री मोदी के नाम' कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और परिसर में 2,000 दीये प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की. इस दौरान दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्र राज और उत्तर-पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने आश्रम परिसर का संयुक्त दौरा किया और वहां रह रहे लोगों का हाल जाना.

समस्याओं और आवश्यकताओं को सुना: इस दौरान दोनों नेताओं ने ताहिरपुर आश्रम में रह रहे लोगों की मूलभूत समस्याओं और आवश्यकताओं को ध्यानपूर्वक सुना. जन प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि समाज के मुख्यधारा से दूर रहे इन नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और आश्रम की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे. उत्तर-पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के बीच जाकर खुशियां बांटना ही इस अभियान की वास्तविक सफलता है. इस कुष्ठ आश्रम क्षेत्र में जल्द ही बड़े स्तर पर सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. समाज से उपेक्षित रहे इन नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाना ही इस अभियान का सच्चा उद्देश्य है. इस गरिमामय आयोजन ने आश्रमवासियों के चेहरों पर खुशी ला दी.

सांसद मनोज तिवारी व मंत्री रविंद्र इंद्राज पहुंचे आश्रम (ETV Bharat)

हर नागरिक को सम्मान: वहीं दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा कि आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं जो देश के स्वास्थ्य और उसके उज्ज्वल भविष्य की सोच के साथ निरंतर काम कर रहे हैं. ताहिरपुर के लोगों की समस्याओं को सुना गया है और प्रधानमंत्री जी के 'हर नागरिक को सम्मान, हर नागरिक को आगे बढ़ाना' के आह्वान को साकार किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने PM मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर अंगदान का लिया अनूठा संकल्प

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के दो आरोपियों की न्यायिक हिरासत एक अक्टूबर तक बढ़ी

TAGGED:

CM REKHA GUPTA
पीएम मोदी का जन्मदिन
ASHIWAD KA DIYA CAMPAIGN
आशीर्वाद का दीया
CM REKHA GUPTA LIT ASHIWAD KA DIYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.