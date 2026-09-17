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दिल्ली में जलाए गए 'आशीर्वाद के दीये', मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत दिग्गजों ने की पीएम मोदी के दीर्घायु की कामना

दिल्ली सीएम के साथ अन्य नेताओं ने जलाया आशीर्वाद का दीया ( CM Rekha Gupta X handle )