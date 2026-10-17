13 बार डिटेंशन भी नहीं डिगा पाई हौसला, जानिए कौन हैं 23 साल की सुहाना खान, CJP आंदोलन की बनीं आवाज
कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलनों की प्रदर्शनकारी सुहाना खान से ईटीवी भारत के संवाददाता धनंजय वर्मा की बातचीत...
Published : October 17, 2026 at 3:20 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पिछले कुछ सप्ताह से आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा है. इन आंदोलनों में इन दिनों एक ऐसा नाम चर्चा में है, जो महज 23 साल की उम्र में संघर्ष व हिम्मत की एक नई मिसाल बन चुका है - सुहाना खान. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सीजन 1 से लेकर सीजन 2.0 तक के आंदोलनों में सुहाना लगातार सक्रिय हैं. जंतर-मंतर से लेकर कनॉट प्लेस तक, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता व मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में वह मुखर आवाज बन रही हैं. इस दौरान उन्हें अब तक लगभग 13 बार पुलिस हिरासत (डिटेंशन) का सामना करना पड़ चुका है, लेकिन उनका हौसला जरा भी कम नहीं हुआ है.
यहां से मिली आंदोलन से जुड़ने की प्रेरणा
सुहाना बताती हैं कि इस राह पर चलने की मुख्य प्रेरणा उन्हें पर्यावरण व सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने की घटना से मिली. जब उन्होंने देखा कि इतने बड़े व सम्मानित व्यक्ति को बिना किसी उचित कारण के बेहद गलत और बुरे तरह से उठाया गया, तो उनके मन में सवाल उठा "जब वे ठंड, गर्मी व बारिश में संघर्ष कर सकते हैं, तो हम घर बैठकर सोशल मीडिया पर स्टोरी लगाने तक सीमित क्यों रहें? बदलाव के लिए मैदान में उतरना ही पड़ेगा.
शिक्षा व बिजनेस के साथ संघर्ष का तालमेल
महज 23 साल की की सुहाना अपनी पढ़ाई व बिजनेस के साथ-साथ इस सामाजिक आंदोलन को भी पूरा समय दे रही हैं. वह बीबीए (BBA) की पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं और फिलहाल मास्टर डिग्री (स्नातकोत्तर) की पढ़ाई कर रही हैं. इतना ही नहीं पढ़ाई के साथ-साथ वह पैन-इंडिया स्तर पर कार स्क्रैप (कबाड़ और वाहन पुनर्चक्रण) का अपना स्वतंत्र व्यवसाय संभालती हैं.
13 बार हिरासत व संघर्ष के डरावने अनुभव
ईटीवी भारत से बातचीत में सुहाना बताती हैं कि पहली बार 19-20 फरवरी के दौरान जब उन्हें हिरासत में लिया गया, तो सुबह से लेकर रात तक पार्लियामेंट थाने में रखा गया. उनके अनुसार आंदोलनों के दौरान उन्हें कई कठिन व दर्दनाक दौर से गुजरना पड़ा. उनका आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान उन्हें उत्पीड़न व अभद्रता का सामना करना पड़ा, जिसे लेकर उन्होंने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है. हालांकि बार-बार की गिरफ्तारियों व धमकियों के बावजूद उनके कदम पीछे नहीं हटे.परिवार का मिला पूरा साथःअक्सर समाज में देखा जाता है कि इस तरह के प्रदर्शनों में शामिल होने पर परिवार रोक-टोक करता है, लेकिन सुहाना के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है. उन्होंने गर्व से बताया कि उनके माता-पिता ने कभी उन्हें नहीं रोका. परिवार का हमेशा से यही कहना रहा है कि अगर वह हक की लड़ाई के लिए मैदान में उतरी हैं, तो डरने के बजाय डटकर मुकाबला करना चाहिए.
जनरेशन-जी को दिया संदेश
कनॉट प्लेस पर शांतिपूर्वक तिरंगा फहराने पहुंची सुहाना ने धारा 163 व पुलिस पाबंदियों पर बेबाकी से बात रखी. उनका मानना है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने देश का झंडा फहराना कोई अपराध नहीं है. युवा पीढ़ी जेन-जी को संदेश देते हुए सुहाना कहती हैं कि सिर्फ घरों में बैठकर या सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से देश नहीं बदलता. अधिकारों व पारदर्शिता की इस लड़ाई में युवाओं को ग्राउंड जीरो पर उतरकर संघर्ष करना होगा, क्योंकि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि आने वाले कल के पूरे समाज की भलाई के लिए है.सुहाना खान का अंदोलन में ये सफर दिखाता है कि आज की युवा पीढ़ी अपने अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों व व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर कितनी जागरूक और निडर हो चुकी है. तमाम मुश्किलों और बार-बार की पुलिस हिरासत के बावजूद उनका यह संघर्ष देश भर के युवाओं के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है.
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