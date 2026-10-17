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13 बार डिटेंशन भी नहीं डिगा पाई हौसला, जानिए कौन हैं 23 साल की सुहाना खान, CJP आंदोलन की बनीं आवाज

सुहाना खान, प्रदर्शनकारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पिछले कुछ सप्ताह से आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा है. इन आंदोलनों में इन दिनों एक ऐसा नाम चर्चा में है, जो महज 23 साल की उम्र में संघर्ष व हिम्मत की एक नई मिसाल बन चुका है - सुहाना खान. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सीजन 1 से लेकर सीजन 2.0 तक के आंदोलनों में सुहाना लगातार सक्रिय हैं. जंतर-मंतर से लेकर कनॉट प्लेस तक, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता व मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में वह मुखर आवाज बन रही हैं. इस दौरान उन्हें अब तक लगभग 13 बार पुलिस हिरासत (डिटेंशन) का सामना करना पड़ चुका है, लेकिन उनका हौसला जरा भी कम नहीं हुआ है.

यहां से मिली आंदोलन से जुड़ने की प्रेरणा