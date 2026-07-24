क्या 'संसद मार्च' में प्रदर्शनकारियों पर चली थी पैलेट गन? दिल्ली पुलिस का साफ इनकार, अब RAF पर टिकी नजरें!
CJP के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कथित पैलेट गन (छर्रे) के इस्तेमाल को लेकर विवाद बढ़ गया है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : July 24, 2026 at 2:40 PM IST
नई दिल्लीः कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद मार्च के दौरान 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित रूप से पैलेट गन का इस्तेमाल किए जाने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने शुक्रवार को कहा कि वह उन मीडिया रिपोर्टों की "जांच कर रही है", जिनमें दावा किया गया है कि दंगा नियंत्रण के लिए तैनात उसकी रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों ने 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल किया था.
सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया कि यह मामला उनके काम करने के तौर-तरीकों से जुड़ा है. उन्होंने बताया कि विभाग इस बात की जांच कर सकता है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था या नहीं.
क्यों शुरू हुआ विवाद
यह विवाद तब शुरू हुआ जब जंतर-मंतर और उसके आस-पास के इलाकों में हुए प्रदर्शन के दौरान सुरक्षाकर्मियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने के आरोप लगे. संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों की कथित तौर पर पुलिस के साथ झड़प हो गई थी, जिसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई में 80 से अधिक प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर है.
अस्पताल की रिपोर्ट से उठे सवाल
दिल्ली पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पैलेट गन या रबर की गोलियों के इस्तेमाल से साफ इनकार किया है. हालांकि, अस्पताल के अधिकारियों के हवाले से आई रिपोर्टों ने कुछ पीड़ितों को लगी चोटों की प्रकृति पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. खबरों के मुताबिक, एक प्रदर्शनकारी और एक पत्रकार सहित कम से कम दो लोगों को "गोली जैसी चोट" आई है, जिसके बाद इस मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग उठने लगी है.
पीड़ितों की पहचान और चोटें
इन कथित पीड़ितों में से एक की पहचान शेख इरशाद मन्सूरी के रूप में हुई है, जिसे पुलिस कार्रवाई के दौरान कथित तौर पर पैलेट (छर्रे) लगने जैसी चोटें आई हैं. मीडिया रिपोर्टों में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि कम से कम एक प्रदर्शनकारी को पैलेट गन से चोट लगने की बात सामने आई है. एक अन्य पीड़ित, जो कि एक पत्रकार हैं, उन्हें भी पैलेट जैसी चोट लगने की आशंका के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज दिया गया.
RAF पर टिकी नजरें
इस घटना के बाद, अब सारा ध्यान रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) पर टिक गया है. यह सीआरपीएफ (CRPF) की दंगा नियंत्रण करने वाली एक विशेष विंग है, जिसे इस बड़े प्रदर्शन को संभालने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ तैनात किया गया था.
आम पुलिस इकाइयों के उलट, RAF भीड़ को नियंत्रित करने वाले कई तरह के गैर-जानलेवा हथियारों से लैस होती है. इनमें पैलेट गन (छर्रे वाली बंदूकें), आंसू गैस के गोले छोड़ने वाले लॉन्चर, स्टन ग्रेनेड, प्लास्टिक के डंडे और सुरक्षात्मक दंगा-रोधी गियर शामिल हैं.
क्या कहते हैं नियम?
नियमों के मुताबिक, हिंसक भीड़ या दंगों से निपटते समय RAF को चरणबद्ध तरीके से बल प्रयोग करने की अनुमति होती है. पैलेट गन इस बल के स्वीकृत दंगा-नियंत्रण उपकरणों का हिस्सा हैं. इनका इस्तेमाल ऐसी स्थितियों में किया जा सकता है जहां कमांडरों को लगता है कि कम सख्त कदम नाकाम हो चुके हैं और सार्वजनिक व्यवस्था या सुरक्षाकर्मियों की जान को बड़ा खतरा है.
यह उम्मीद की जाती है कि रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की तैनाती तय मानक संचालन प्रक्रियाओं और कमांडरों की मंजूरी के बाद ही की जाए. हालांकि, निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धातु के छर्रों के कथित इस्तेमाल ने मानवाधिकार समूहों और कानूनी विशेषज्ञों की आलोचना को बढ़ा दिया है.
क्या कहते हैं कानून के जानकार
अधिवक्ता मोहन श्याम ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धातु के छर्रे चलाना कानून लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा बल और आग्नेयास्त्रों के उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है. ये सिद्धांत सुरक्षा बलों से केवल आवश्यक और आनुपातिक बल का उपयोग करने की मांग करते हैं, जिससे चोट लगने का खतरा कम से कम हो."
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