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क्या 'संसद मार्च' में प्रदर्शनकारियों पर चली थी पैलेट गन? दिल्ली पुलिस का साफ इनकार, अब RAF पर टिकी नजरें!

रैपिड एक्शन फोर्स का जवान सोमवार, 20 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में जंतर-मंतर के पास संसद की ओर पार्टी के ‘चलो संसद’ विरोध मार्च के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का गोला दागता हुआ. ( IANS )