दिल्ली में प्रदूषण पर हो हल्ले के बीच सीएम रेखा का पंजाब दौरा आज, चुनावी सभा में लेंगी हिस्सा, जानिए इसके सियासी मायने

पंजाब की तरनतारन सीट पर उपचुनाव के तहत 11 नवंबर को वोटिंग होगी, AAP विधायक के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है.

CM REKHA GUPTA VISIT TO PUNJAB
सीएम रेखा का पंजाब दौरा आज (FILE PHOTO, ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 8, 2025 at 10:38 AM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज पंजाब के दौरे पर रहेंगी. यह दौरा मुख्य रूप से आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर चर्चा करने और पंजाब में अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने पर केंद्रित होगा. मुख्यमंत्री आज शाम को तरनतारन स्थित हरमंदिर साहिब जी गुरुद्वारे में दर्शन करेंगी, मत्था टेकेंगीं उसके बाद वहीं के पालिका बाजार में एक जनसभा को संबोधित करेंगीं.

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में मतदान 11 नवंबर को है. इसी के साथ झारखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब की खाली हुई विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग होना है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तरनतारन विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगी. यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनकी व्यापक चर्चा हो रही है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज पंजाब में अपनी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें करेंगी. सूत्रों के अनुसार, इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य पंजाब में अगले साल होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों और राज्य की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करना है. यह उम्मीद की जा रही है कि वे कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप देंगी. इससे पहले भी, सीएम रेखा गुप्ता पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य पर मुखर रही हैं, खासकर बाढ़ सहायता और नशे की समस्या को लेकर. आज की उनकी सार्वजनिक जनसभा में भी, उनके द्वारा वर्तमान पंजाब सरकार की नीतियों पर आलोचनात्मक रुख अपनाने की संभावना है. उनकी हालिया टिप्पणियों में अंतर-राज्यीय समन्वय और पंजाब के विकास को लेकर चिंताएं शामिल थीं.

चुनावी हुंकार और केंद्र के विकास मॉडल पर ज़ोर
पंजाब में राजनीतिक गहमागहमी के बीच, रेखा गुप्ता की यात्रा को सत्ताधारी दल और मुख्य विपक्षी दल पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है. अपने भाषणों में, वे संभवतः केंद्र सरकार के विकास मॉडल और दिल्ली में अपनी सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाओं की सफलता को प्रमुखता से उठाएंगी. चूंकि उनका मुख्य फोकस अगले चुनावों पर है, इसलिए उनकी यात्रा से पंजाब में पार्टी के भीतर उत्साह बढ़ने और कार्यकर्ताओं को एक स्पष्ट दिशा मिलने की उम्मीद है.

दिलचस्प बात यह है कि सीएम गुप्ता की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब राजधानी दिल्ली बढ़ते वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है. उन्होंने हाल ही में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव की घोषणा की है, जो 15 नवंबर से लागू होगा. ऐसे में, उनकी पंजाब यात्रा से यह संदेश जा सकता है कि वे राष्ट्रीय मुद्दों और संगठनात्मक जिम्मेदारियों दोनों पर समान रूप से ध्यान केंद्रित कर रही हैं.

AAP विधायक के निधन से खाली हुई है यह विधानसभा सीट
पंजाब की तरनतारन सीट खादूर साहिब लोकसभा सीट में आती है और यहां सिख समुदाय की मजबूत पंथिक मौजूदगी है. यहां से AAP विधायक के निधन के बाद ये सीट खाली हुई. AAP ने इस सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में 40.45 पर्सेंट वोट हासिल किए थे. अभी AAP ने हरमीत सिंह संधू को उम्मीदवार बनाया है, जो शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक हैं और हाल ही में AAP में शामिल हुए. कांग्रेस ने करणबीर सिंह बरज को उम्मीदवार बनाया है जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं. शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा हैं और बीजेपी ने हरजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है.

