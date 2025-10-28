ETV Bharat / bharat

CM रेखा गुप्ता ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूर्य को दिया 'उषा अर्घ्य', दिल्लीवालों के लिए 'छठी मईया' से की ये कामना

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ, मंगलवार को उगते सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया. इस दौरान दिल्ली के विभिन्न घाटों पर व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ा, जिसने भक्ति और आस्था की एक अद्भुत छटा बिखेर दी.



यमुना नदी के किनारे बने घाटों, कृत्रिम तालाबों और अन्य निर्धारित स्थानों पर लाखों व्रतियों ने सूर्योदय से पूर्व ही पहुंचकर जल में खड़े होकर भगवान सूर्य की उपासना की. मंगलवार सुबह करीब 6 बजकर 30 मिनट पर जैसे ही सूर्यदेव की पहली किरणें निकलीं, व्रतियों ने अपने हाथों में सूप और दउरा लिए हुए, दूध और जल से 'ऊषा अर्घ्य' अर्पित किया. अर्घ्य देने के बाद, व्रती महिलाओं ने 36 घंटे का अपना निर्जला व्रत खोलकर प्रसाद ग्रहण किया, जिसे पारण कहते हैं.

सीएम रेखा गुप्ता ने उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' दिया

छठ पूजा पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए यमुना नदी, नहरों के अलावा घाटों पर आज श्रद्धालुओं ने भव्य पूजा-अर्चना की. इस पर्व की सौम्यता, श्रद्धा, प्रकृति की पूजा और आस्था से अभिभूत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह आईटीओ यमुना समेत कई स्थलों पर महापर्व के कार्यक्रमों में शामिल हुई और छठी मैया से दिल्लीवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की.

मुख्यमंत्री का यह भी कहना था कि राजधानी में पहली बार इतने भव्य व दिव्य रूप से यह महापर्व मनाया जा रहा है, जो राजधानी की सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है. सोमवार की शाम को मुख्यमंत्री ने नांव में बैठकर पुश्ता से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, राम घाट व श्याम घाट तक आयोजित छठ पर्व में भी सहभागिता की थी और संध्या अर्घ्य के शुभ अवसर पर सोनिया विहार के घाट पर दीपों की रोशनी और भक्ति गीतों के बीच सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर नमन किया और छठ व्रतियों के साथ पूजा में सम्मिलित हुईं थीं.