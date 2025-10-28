CM रेखा गुप्ता ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूर्य को दिया 'उषा अर्घ्य', दिल्लीवालों के लिए 'छठी मईया' से की ये कामना
सीएम रेखा गुप्ता सुबह आईटीओ यमुना महापर्व के कार्यक्रमों में शामिल हुई. छठी मैया से दिल्लीवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की.
Published : October 28, 2025 at 8:00 AM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ, मंगलवार को उगते सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया. इस दौरान दिल्ली के विभिन्न घाटों पर व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ा, जिसने भक्ति और आस्था की एक अद्भुत छटा बिखेर दी.
यमुना नदी के किनारे बने घाटों, कृत्रिम तालाबों और अन्य निर्धारित स्थानों पर लाखों व्रतियों ने सूर्योदय से पूर्व ही पहुंचकर जल में खड़े होकर भगवान सूर्य की उपासना की. मंगलवार सुबह करीब 6 बजकर 30 मिनट पर जैसे ही सूर्यदेव की पहली किरणें निकलीं, व्रतियों ने अपने हाथों में सूप और दउरा लिए हुए, दूध और जल से 'ऊषा अर्घ्य' अर्पित किया. अर्घ्य देने के बाद, व्रती महिलाओं ने 36 घंटे का अपना निर्जला व्रत खोलकर प्रसाद ग्रहण किया, जिसे पारण कहते हैं.
#WATCH | दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' दिया।#ChhathPuja pic.twitter.com/R0TW3W1HLP— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 28, 2025
सीएम रेखा गुप्ता ने उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' दिया
छठ पूजा पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए यमुना नदी, नहरों के अलावा घाटों पर आज श्रद्धालुओं ने भव्य पूजा-अर्चना की. इस पर्व की सौम्यता, श्रद्धा, प्रकृति की पूजा और आस्था से अभिभूत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह आईटीओ यमुना समेत कई स्थलों पर महापर्व के कार्यक्रमों में शामिल हुई और छठी मैया से दिल्लीवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की.
दिल्ली की छठ वर्षों बाद अपनी भव्यता पर आई है और दिल्ली के लाखों पूर्वांचल के मेरे भाई-बहनों ने यमुना किनारे छठ का जो आनंद लिया, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हुए उनके चेहरों पर संतुष्टी थी वो हमारी सरकार के लिए आशीर्वाद से कम नहीं है। मैं छठ मैया से ये ही प्रार्थना करती हूं… pic.twitter.com/XJoxKLOUlA— BJP Delhi (@BJP4Delhi) October 28, 2025
मुख्यमंत्री का यह भी कहना था कि राजधानी में पहली बार इतने भव्य व दिव्य रूप से यह महापर्व मनाया जा रहा है, जो राजधानी की सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है. सोमवार की शाम को मुख्यमंत्री ने नांव में बैठकर पुश्ता से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, राम घाट व श्याम घाट तक आयोजित छठ पर्व में भी सहभागिता की थी और संध्या अर्घ्य के शुभ अवसर पर सोनिया विहार के घाट पर दीपों की रोशनी और भक्ति गीतों के बीच सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर नमन किया और छठ व्रतियों के साथ पूजा में सम्मिलित हुईं थीं.
#WATCH | दिल्ली: छठ पूजा के अंतिम दिन उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' देने के लिए ITO के पास हाथी घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।#ChhathPuja pic.twitter.com/Wx31QqOYLw— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 27, 2025
भगवान सूर्य को नमन करने के लिए अंतिम चरण में मंगलवार को मुख्यमंत्री यमुना के हाथी घाट स्थित यमुना नदी के वासुदेव घाट पहुंची, जहां उन्होंने श्रद्धालुओं और उनके परिवारों के साथ छठ पर्व मनाया. दिल्ली सरकार की ओर से इस वर्ष विशेष तैयारी की गई थी. पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक यमुना नदी के किनारे कुल 17 प्वाइंट पर मॉडल छठ घाटों का निर्माण किया गया था. इन घाटों पर टेंट, लाइट, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय और मेडिकल सहायता जैसी सभी व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई.
#WATCH | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छठ की तैयारियां जोरों पर हैं। आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पर्व का समापन हो जाएगा।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 27, 2025
वीडियो वासुदेव घाट से है। pic.twitter.com/TjOFzLRYAr
सुरक्षा के व्यापक इंतजाम
दिल्ली के आईटीओ घाट, कालिंदी कुंज, भलस्वा झील और अन्य छोटे-बड़े घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. छठ के गीतों और मंत्रों से पूरा वातावरण गूंज उठा. इस महापर्व के सफल और शांतिपूर्ण समापन पर व्रतियों और श्रद्धालुओं के चेहरों पर एक अलौकिक संतोष और खुशी का भाव दिखाई दिया. छठ पूजा संतान की दीर्घायु, सुख-समृद्धि और आरोग्य के लिए मनाई जाती है.
