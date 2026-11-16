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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर मांगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

छठ महापर्व को हर वर्ष और अधिक भव्य, दिव्य एवं सुविधापूर्ण बनाने का संकल्प निरंतर मजबूत किया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

सीएम रेखा गुप्ता ने मनाया छठ
सीएम रेखा गुप्ता ने मनाया छठ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 16, 2026 at 10:07 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा देखने को मिली. यमुनापार के घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया की आराधना की. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी सोमवार सुबह हाथी घाट पहुंचीं. यहां उन्होंने हजारों पूर्वांचली माताओं, बहनों और छठव्रतियों के साथ उदीयमान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया और समस्त दिल्लीवासियों के सुख, उत्तम स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कामना की.

हाथी घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी. पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं पूजा की सामग्री और सूप में फल, ठेकुआ सहित अन्य प्रसाद लेकर घाट पर पहुंचीं. सूर्य की पहली किरण के साथ व्रतियों ने जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया. घाट पर छठी मैया के पारंपरिक गीतों और भक्तिमय माहौल के बीच पर्व की आस्था और उल्लास नजर आया.

सीएम रेखा गुप्ता छठ पूजा करते हुए (ETV Bharat)

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मुख्यमंत्री ने इस मौके पर छठ महापर्व के आयोजन में योगदान देने वाली सभी छठ पूजा समितियों, श्रद्धालुओं और दिल्ली सरकार की पूरी टीम का आभार जताया. उन्होंने कहा कि पूर्वांचली परिवारों की आस्था का सम्मान और उनकी सांस्कृतिक विरासत का गौरव दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता है. छठ महापर्व को हर वर्ष और अधिक भव्य, दिव्य एवं सुविधापूर्ण बनाने का संकल्प निरंतर मजबूत किया जाएगा.

इससे पहले रविवार शाम को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुनापार के सोनिया विहार घाट पर पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया था. इस दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा का परिवार भी मौजूद रहा. मुख्यमंत्री ने वहां भी छठव्रतियों के साथ पूजा-अर्चना कर पर्व की शुभकामनाएं दीं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूजा करते हुए
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूजा करते हुए (ETV Bharat)

इस तरह रविवार शाम सोनिया विहार घाट पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से लेकर सोमवार सुबह हाथी घाट पर उगते सूर्य की आराधना तक मुख्यमंत्री छठ महापर्व के आयोजनों में शामिल रहीं. यमुनापार के घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ने दिल्ली में पूर्वांचली समाज की आस्था और छठ पर्व के व्यापक सांस्कृतिक महत्व को दर्शाया.

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