ETV Bharat / bharat

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर मांगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

सीएम रेखा गुप्ता ने मनाया छठ ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा देखने को मिली. यमुनापार के घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया की आराधना की. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी सोमवार सुबह हाथी घाट पहुंचीं. यहां उन्होंने हजारों पूर्वांचली माताओं, बहनों और छठव्रतियों के साथ उदीयमान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया और समस्त दिल्लीवासियों के सुख, उत्तम स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कामना की.