दिल्ली छठ पूजा: यमुना में छोड़ा गया साफ पानी, घाटों पर दोगुनी भीड़ उमड़ने की उम्मीद
छठ महापर्व के लिए दिल्ली तैयार है. 1482 छठ घाट बनाए गए हैं यमुना में साफ पानी भी छोड़ा गया है. धनंजय वर्मा की रिपोर्ट
Published : November 14, 2026 at 9:52 PM IST
नई दिल्ली: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राजधानी दिल्ली में तैयारियां अंतिम चरण में हैं. इस बार दिल्ली सरकार ने शहर के 996 स्थानों पर कुल 1,482 छठ घाट तैयार किए हैं, जिनमें यमुना किनारे बने 29 विशेष घाट भी शामिल हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यमुना में साफ पानी छोड़ा गया है, वहीं आईटीओ घाट पर कॉलेज छात्रों द्वारा बनाई गई विशेष कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं.
ईटीवी भारत ने ग्राउंड रिपोर्ट में यमुना किनारे स्थित आईटीओ छठ घाट पर तैयारियों का जायजा लिया गया. यहां इस बार छठ पूजा को भव्य स्वरूप देने के लिए विशेष कलाकृतियां तैयार की गई हैं. कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा के जरिए छठ महापर्व की परंपराओं व धार्मिक महत्व को दर्शाया है. घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं.
यमुना का प्रदूषित पानी, फीकल कोलीफॉर्म सात गुना ज्यादा
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की सितंबर 2026 की जांच रिपोर्ट में यमुना के पानी में प्रदूषण की गंभीर स्थिति सामने आई. आईटीओ ब्रिज पर फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा 17,000 MPN/100ml दर्ज की गई, जबकि निर्धारित अधिकतम स्वीकार्य सीमा 2,500 है. यानी यहां इसकी मात्रा मानक से करीब सात गुना अधिक है. डीपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक आईटीओ पर पानी की गुणवत्ता से जुड़े अन्य मानक भी निर्धारित स्तर से खराब मिले. यहां बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) 18 mg/L दर्ज की गई, जबकि निर्धारित मानक 3 mg/L या इससे कम है. वहीं, पानी में घुलित ऑक्सीजन (DO) 4.2 mg/L रही, जबकि मानक के अनुसार यह 5 mg/L या इससे अधिक होनी चाहिए.
यमुना में पानी छोड़े जाने से साफ पानी पहुंचने की उम्मीद
यमुना नदी में प्रदूषण कि स्थिति को लेकर तमाम आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं. यमुना नदी के घाटों पर छठ की तैयारियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यमुना के पानी की उपलब्धता व उसकी गुणवत्ता का है. नदी में प्रदूषण व पानी का स्तर कम होने की समस्या के बीच छठ व्रतियों के लिए साफ पानी उपलब्ध कराना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है. इस संबंध में छठ पूजा समिति से जुड़े परविंदर मिश्रा ने बताया कि सरकार इस दिशा में सुनियोजित तरीके से काम कर रही है. उनके मुताबिक आगे से यमुना में पानी छोड़ा गया है और उम्मीद है कि जल्द सभी जगह साफ पानी पहुंच जाएगा. इससे नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा व व्रती महिलाएं यमुना में उतरकर अपना पूजन-अर्चन कर सकेंगी. उन्होंने दावा किया कि पानी पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा.
आईटीओ घाट पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने का अनुमान
आईटीओ यमुना घाट पर तैयारियों को लेकर छठ पूजा समिति के सदस्य परविंदर मिश्रा ने बताया कि पिछले साल यहां करीब 20 से 30 हजार व्रती महिलाएं पहुंची थीं, जबकि उनके साथ आने वाले श्रद्धालुओं को मिलाकर कुल संख्या करीब 60 से 70 हजार रही थी. इस बार समिति के आकलन के मुताबिक व्रती महिलाओं की संख्या बढ़कर 40 से 50 हजार तक पहुंच सकती है. दोनों घाटों को मिलाकर श्रद्धालुओं की कुल संख्या करीब एक लाख तक पहुंचने का अनुमान है.
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परविंदर मिश्रा के मुताबिक श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस बार महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है. पिछले साल यहां करीब 7 से 8 चेंजिंग रूम उपलब्ध थे, जबकि इस बार 12 से 15 चेंजिंग रूम की जरूरत बताई गई है. इसके अतिरिक्त पूजा पंडालों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने का सुझाव दिया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को अपने सामान की सुरक्षा को लेकर परेशानी न हो.
मेडिकल सुविधाएं व अन्य व्यवस्थाएं बढ़ाने की मांग
छठ पूजा समिति की ओर से मेडिकल सुविधाओं को भी बढ़ाने की मांग की गई है. परविंदर मिश्रा ने बताया कि पिछले साल घाट पर केवल दो डॉक्टर उपलब्ध थे. इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए डॉक्टरों व मेडिकल टीम की संख्या बढ़ाने की जरूरत है. उनका कहना है कि बड़ी संख्या में व्रती महिलाएं व उनके परिजन घाट पर पहुंचते हैं, ऐसे में किसी भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से निपटने के लिए पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए. इसके अतिरिक्त घाट पर रेलिंग लगाने की मांग भी की गई थी, जिसे पूरा कर दिया गया है. इससे श्रद्धालुओं के लिए घाट पर खड़े होकर पूजा देखने व निर्धारित स्थान पर रहने की सुविधा विकसित हुई है.
यमुना किनारे 29 घाटों पर होगी छठ पूजा
राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के किनारे छठ पूजा के लिए प्रमुख रूप से आईटीओ यमुना घाट, हाथी घाट, वासुदेव घाट, कुदसिया घाट, निगमबोध घाट, सूर घाट, राम घाट, वजीराबाद ब्रिज घाट, श्याम घाट, शनि मंदिर घाट, बुराड़ी घाट, सोनिया विहार घाट, गांधी नगर नाव घाट, गीता कॉलोनी घाट, कालिंदी कुंज घाट, भोला घाट व कालिंदी कुंज-नोएडा बॉर्डर घाट सहित अन्य स्थानों पर तैयारियां की जा रही हैं. कुल मिलाकर दिल्ली में छठ पूजा के लिए बड़े स्तर पर घाट तैयार किए गए हैं. इस बार घाटों पर सुविधाओं के साथ यमुना में पानी की उपलब्धता व गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान है. सरकार की ओर से पानी छोड़े जाने के दावे के बीच अब निगाहें इस बात पर हैं कि साफ पानी कब तक घाटों तक पहुंचता है और उसकी गुणवत्ता की जांच में क्या सामने आता है.
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