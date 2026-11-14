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दिल्ली छठ पूजा: यमुना में छोड़ा गया साफ पानी, घाटों पर दोगुनी भीड़ उमड़ने की उम्मीद

छठ महापर्व के लिए दिल्ली पूरी तरह तैयार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राजधानी दिल्ली में तैयारियां अंतिम चरण में हैं. इस बार दिल्ली सरकार ने शहर के 996 स्थानों पर कुल 1,482 छठ घाट तैयार किए हैं, जिनमें यमुना किनारे बने 29 विशेष घाट भी शामिल हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यमुना में साफ पानी छोड़ा गया है, वहीं आईटीओ घाट पर कॉलेज छात्रों द्वारा बनाई गई विशेष कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं.

ईटीवी भारत ने ग्राउंड रिपोर्ट में यमुना किनारे स्थित आईटीओ छठ घाट पर तैयारियों का जायजा लिया गया. यहां इस बार छठ पूजा को भव्य स्वरूप देने के लिए विशेष कलाकृतियां तैयार की गई हैं. कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा के जरिए छठ महापर्व की परंपराओं व धार्मिक महत्व को दर्शाया है. घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं.