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यात्री के पावर बैंक में लगी आग, दिल्ली-चेन्नई इंडिगो फ्लाइट की हैदराबाद में इमरजेंसी लैंडिंग

इंडिगो फ्लाइट में यात्री के पावर बैंक में लगी आग. ( PTI )

हैदराबाद : दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो की एक फ़्लाइट को रविवार को हैदराबाद के शमशाबाद स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ़्लाइट के अंदर एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई थी.

एयरलाइन की आधिकारिक रिपोर्ट और बयानों के अनुसार, उड़ान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से धुआं निकलने लगा, जिससे फ़्लाइट में मौजूद लोगों के बीच तुरंत सुरक्षा अलार्म बजने लगे. फ़्लाइट क्रू ने घटना को संभालने के लिए तेजी से कार्रवाई की, जबकि पायलटों ने एविएशन सुरक्षा के स्टैंडर्ड नियमों के अनुसार फ़्लाइट को सुरक्षित रूप से हैदराबाद की ओर मोड़ दिया.