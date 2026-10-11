यात्री के पावर बैंक में लगी आग, दिल्ली-चेन्नई इंडिगो फ्लाइट की हैदराबाद में इमरजेंसी लैंडिंग
इंडिगो की एक फ़्लाइट को हैदराबाद की ओर मोड़ दिया गया, क्योंकि कि फ़्लाइट में एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई थी.
Published : October 11, 2026 at 7:01 PM IST
हैदराबाद : दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो की एक फ़्लाइट को रविवार को हैदराबाद के शमशाबाद स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ़्लाइट के अंदर एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई थी.
एयरलाइन की आधिकारिक रिपोर्ट और बयानों के अनुसार, उड़ान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से धुआं निकलने लगा, जिससे फ़्लाइट में मौजूद लोगों के बीच तुरंत सुरक्षा अलार्म बजने लगे. फ़्लाइट क्रू ने घटना को संभालने के लिए तेजी से कार्रवाई की, जबकि पायलटों ने एविएशन सुरक्षा के स्टैंडर्ड नियमों के अनुसार फ़्लाइट को सुरक्षित रूप से हैदराबाद की ओर मोड़ दिया.
VIDEO | Hyderabad: Smoke detected in Chennai-bound Indigo flight from Delhi; plane diverted to Hyderabad, lands safely. Inside visuals from the plane. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/RSt6vbeTpB— Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2026
इंडिगो ने इस अप्रत्याशित रुकावट पर खेद व्यक्त किया और जोर दिया कि सुरक्षा एयरलाइन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. सभी प्रभावित यात्रियों को चेन्नई में उनकी मंज़िल तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए तुरंत एक वैकल्पिक विमान का इंतजाम किया गया, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्हें रिफ्रेशमेंट और नियमित अपडेट दिए गए.
एयरलाइन के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "इस अप्रत्याशित स्थिति के कारण हमारे ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है और हम इसे कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें रिफ्रेशमेंट देना और समय पर अपडेट देना शामिल है. इंडिगो में, हमारे ग्राहकों और क्रू की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है."
राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (RGIA) के एक अधिकारी ने कहा, "सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. एयरलाइन उन्हें उनकी मंज़िल तक पहुंचाने के लिए अगली उपलब्ध फ़्लाइट में जगह देगी."
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