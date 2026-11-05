चावड़ी बाजार हादसा: सीएम रेखा गुप्ता ने JE और AE को किया सस्पेंड, कहा- लापरवाह अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा
वहीं मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस प्रकार के कंस्ट्रक्शंस में जो भी वायलेशन करने वाले अधिकारी हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
Published : November 5, 2026 at 3:42 PM IST
नई दिल्ली: चावड़ी बाजार के पास पैवलान इलाके में तीन मंजिला इमारत गिरने के मामले में अब तक दो लोगों की मौत हो गई है. वहीं बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति घायल है. मौके पर दिल्ली फायर सर्विस की छह इमरजेंसी यूनिट भेजी गई है, जो बकाव कार्य कर रही है. वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने मामले में कार्रवाई करते हुए एई और जेई को सस्पेंड कर दिया है.
गुरुवार दोपहर सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. दिल्ली सीएम ने कहा, अब तक दो लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति को घायल अवस्था में बचाया गया है. इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें ग्राउंड फ्लोर के अलावा दो और मंजिलें थीं. इमारत गिरने का सही कारण आगे की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. नगर निगम ने अपने जूनियर इंजीनियर (JE) और असिस्टेंट इंजीनियर (AE) को सस्पेंड कर दिया है, और निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.
Delhi: On the Chawri Bazar building collapse, Chief Minister Rekha Gupta says, "Two people have been pulled out dead so far, while one person has been rescued in an injured condition. The building was undergoing construction with a ground floor and two additional floors. The… pic.twitter.com/k0EcsBPd52— IANS (@ians_india) November 5, 2026
वहीं मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यहां जो भी जेई - एई थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है. एक्जेक्यूटिव इंजीनियर को यहां से ट्रांसफर कर दिया गया है. अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार, दो मृतक यहां से निकाले गए हैं और एक घायल को यहां से ट्रांसफर किया गया है. जिस प्रकार की यहां कंस्ट्रक्शन हो रही है, नगर निगम को यह आदेश दिए गए हैं कि इस प्रकार के कंस्ट्रक्शंस में जो भी वायलेशन करने वाले अधिकारी हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए संकरी गलियों में अवैध निर्माण को रोकने की कार्रवाई की जाए.
ये जो चांदनी चौक की वॉल्ट सिटी है, इस संदर्भ में करीब बीस सालों से लोग यहां से छोड़कर जा रहे हैं. जो चांदनी चौक है इंद्रप्रस्थ डेवलपमेंट नाम से बोर्ड बनाया गया है, उसमें इसके पुनर्विकास के लिए, जो पहले शाहजहानाबाद डेवलपमेंट बोर्ड कहलाता था, जो इंद्रप्रस्थ डेवलपमेंट के नाम से जाना जाएगा उसमें वर्षों से कुछ काम ही नहीं हुआ. जिनकी प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं वो जब इस काम को सालों साल नहीं करेंगे, तो लोग तो अपना रास्ता बनाएंगे ही. यहां की हेरिटेज बिल्डिंग्स के लिए नॉम्स बनाने का काम चल रहा है, जो इतने सालों से किया ही नहीं गया. हेरिटेज बिल्डिंग्स के लिए क्या नॉर्म्स होंगे मास्टरप्लान के बाद सरकार इसे जिम्मेदारी से कर रही है.
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उनके अलावा डिप्टी मेयर डॉ. मोनिका पंत ने कहा कि मुझे बिल्डिंग गिरने की जानकारी मिली है. उसमें निगम व सरकार की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. सारी टीमें वहां मौजूद हैं. बिल्डिंग गिरने के कारणों की भी जांच की जाएगी. फिलहाल हमारी प्राथमिकता है कि किसी को हानि ना हो. इस बात पर संज्ञान ले लिया गया है.
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वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, मुख्यमंत्री भी आती हैं, सांसद भी आते है- मंत्री भी आते हैं, लेकिन जेई को सस्पेंड कर के अपना काम पूरा कर लेते हैं. ये लगातार दिल्ली में इसलिए हो रहा है, क्योंकि चाहे पुलिस हो या अन्य विभाग सिर्फ उगाही का काम कर रहे हैं. सभी जानते हैं कि ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू हैं, बिल्डिंग्स के कंसट्रक्शन का काम पूरी तरह से बैन होना चाहिए, लेकिन कोई भी बैन यहां लागू नहीं हो पाता है. मुख्यमंत्री आती हैं, जेई को सस्पेंड कर देती हैं. चार दिन बाद वही जेई फिर बहाल हो जाता है. लेकिन जो उगाही है वो इसी तरीके से चलती जाती है. कहीं ना कहीं लोगों की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि वे अपनी जान लगातार गंवा रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है.
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