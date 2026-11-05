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चावड़ी बाजार हादसा: सीएम रेखा गुप्ता ने JE और AE को किया सस्पेंड, कहा- लापरवाह अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा

सीएम रेखा गुप्ता ने JE और AE को किया सस्पेंड ( IANS )

नई दिल्ली: चावड़ी बाजार के पास पैवलान इलाके में तीन मंजिला इमारत गिरने के मामले में अब तक दो लोगों की मौत हो गई है. वहीं बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति घायल है. मौके पर दिल्ली फायर सर्विस की छह इमरजेंसी यूनिट भेजी गई है, जो बकाव कार्य कर रही है. वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने मामले में कार्रवाई करते हुए एई और जेई को सस्पेंड कर दिया है.

गुरुवार दोपहर सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. दिल्ली सीएम ने कहा, अब तक दो लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति को घायल अवस्था में बचाया गया है. इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें ग्राउंड फ्लोर के अलावा दो और मंजिलें थीं. इमारत गिरने का सही कारण आगे की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. नगर निगम ने अपने जूनियर इंजीनियर (JE) और असिस्टेंट इंजीनियर (AE) को सस्पेंड कर दिया है, और निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.