ETV Bharat / bharat

दिल्ली: CEO अशोक कुमार का जम्मू-कश्मीर तबादला, SIR के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

अशोक कुमार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अशोक कुमार का स्थानांतरण जम्मू-कश्मीर कर दिया गया है. 2006 बैच के आइएएस अधिकारी अशोक कुमार ने 13 फरवरी 2026 को दिल्ली सीईओ का पदभार संभाला था और अब नवंबर में उनके तबादले के आदेश जारी हुए हैं. महज नौ महीने के कार्यकाल में ही उनका स्थानांतरण हो जाना प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

नियुक्ति के समय उन्हें राजधानी में SIR प्रक्रिया की निगरानी की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी. वर्तमान में मतदाता सूची को लेकर दावा और आपत्ति (क्लेम और ऑब्जेक्शन) दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है. लोगों के पास अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरकर आवेदन करने का अवसर 25 नवंबर तक उपलब्ध है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर को जारी होनी है. हालांकि, सीईओ कार्यालय के एक अधिकारी के अनुसार, इस तबादले का एसआइआर प्रक्रिया से सीधा संबंध नहीं है.