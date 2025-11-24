ETV Bharat / bharat

दिल्ली कार ब्लास्टः कश्मीर घाटी के मेडिकल एसोसिएशन ने घटना की निंदा की, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

श्रीनगर: कश्मीर घाटी के मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों ने दिल्ली कार ब्लास्ट की निंदा की है. इनलोगों ने कहा कि वे अपने पेशे से पढ़े-लिखे लोगों को ऐसी घटना में शामिल देखकर हैरान हैं. उनलोगों ने दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. बता दें कि 10 नवंबर 2025 में शाम के करीब 6:50 के लगभग, दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नं-1 के निकट एक गाड़ी का विस्फोट हुआ, जिसमें करीब 15 व्यक्तियों की मौत जबकि 20 से ज़्यादा घायल हो गये थे.

दिल्ली लाल किले के पास जिस कार में ब्लास्ट हुआ था उसे कश्मीर के डॉ. उमर उन नबी चला रहे थे. घाटी में डॉक्टरों के संगठनों ने इस अमानवीय काम में मेडिकल प्रोफ़ेशन के लोगों के कथित तौर पर शामिल होने पर चिंता जताई है. आर्टिकल 370 और 35 A हटाए जाने के बाद यह पहला मौका है जब इन ग्रुप्स ने किसी मुद्दे पर पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया है.

सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के मेडिकल फैकल्टी एसोसिएशन (MFA) ने कहा कि "डॉक्टरों पर रखे गए पवित्र भरोसे के साथ ऐसा धोखा- जो दया और जीवन की सेवा के लिए समर्पित हैं - शर्मनाक और अस्वीकार्य है."

मेडिकल बिरादरी की तरफ से MFA यह बताना चाहता है कि मेडिकल बिरादरी के किसी भी सदस्य द्वारा की गई हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे पेशे की बदनामी होती है. MFA के प्रेसिडेंट सज्जाद खांडे ने एक बयान में कहा कि MFA इस घटना में जान गंवाने वाले और घायल हुए पीड़ितों के साथ गहरा दुख और एकजुटता दिखाता है.

सोसाइटी ऑफ कंसल्टेंट डॉक्टर्स, जिसके प्रेसिडेंट डॉ. ओवास एच. डार हैं, ने कहा कि वह बेगुनाह लोगों की मौत पर गहरा दुख ज़ाहिर करते हैं. डार ने एक बयान में कहा, "मेडिकल प्रोफ़ेशन से जुड़े लोगों का कथित तौर पर शामिल होना बहुत परेशान करने वाला है और अगर यह साबित हो जाता है, तो यह इलाज के मूल्यों और नैतिकता के साथ बड़ा धोखा है. सोसाइटी को न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और वह दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की मांग करते है."

डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर (DAK) ने कहा कि उसे जस्टिस सिस्टम पर पूरा भरोसा है और वह अधिकारियों से यह पक्का करने की अपील करता है कि जो भी दोषी पाए जाएं, उन्हें कानून के तहत पूरी तरह से ज़िम्मेदार ठहराया जाए. DAK ने फिर से शांति, इंसानियत और देश की एकता के लिए अपना कमिटमेंट दिखाया है.

एक बयान में कहा-"हम लोगों से गुज़ारिश करते हैं कि वे हर तरह की हिंसा और कट्टरपंथ के खिलाफ शांत, अलर्ट और एक साथ रहें. डॉक्टरों ने हमेशा इंसानियत, दया और सेवा को सबसे ऊपर रखकर काम किया है, और हम हर हाल में इन मूल्यों को मानते रहेंगे. हिंसा के ऐसे काम हमारे समाज और देश को ठीक करने, बचाने और उनकी सेवा करने के हमारे इरादे को कमज़ोर नहीं करेंगे."