दिल्ली कार ब्लास्टः कश्मीर घाटी के मेडिकल एसोसिएशन ने घटना की निंदा की, दोषियों पर कार्रवाई की मांग
MFA ने कहा "डॉक्टरों पर रखे गए भरोसे के साथ धोखा है-जो दया और जीवन की सेवा के लिए समर्पित हैं, शर्मनाक और अस्वीकार्य है."
Published : November 24, 2025 at 3:25 PM IST
श्रीनगर: कश्मीर घाटी के मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों ने दिल्ली कार ब्लास्ट की निंदा की है. इनलोगों ने कहा कि वे अपने पेशे से पढ़े-लिखे लोगों को ऐसी घटना में शामिल देखकर हैरान हैं. उनलोगों ने दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. बता दें कि 10 नवंबर 2025 में शाम के करीब 6:50 के लगभग, दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नं-1 के निकट एक गाड़ी का विस्फोट हुआ, जिसमें करीब 15 व्यक्तियों की मौत जबकि 20 से ज़्यादा घायल हो गये थे.
दिल्ली लाल किले के पास जिस कार में ब्लास्ट हुआ था उसे कश्मीर के डॉ. उमर उन नबी चला रहे थे. घाटी में डॉक्टरों के संगठनों ने इस अमानवीय काम में मेडिकल प्रोफ़ेशन के लोगों के कथित तौर पर शामिल होने पर चिंता जताई है. आर्टिकल 370 और 35 A हटाए जाने के बाद यह पहला मौका है जब इन ग्रुप्स ने किसी मुद्दे पर पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया है.
सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के मेडिकल फैकल्टी एसोसिएशन (MFA) ने कहा कि "डॉक्टरों पर रखे गए पवित्र भरोसे के साथ ऐसा धोखा- जो दया और जीवन की सेवा के लिए समर्पित हैं - शर्मनाक और अस्वीकार्य है."
मेडिकल बिरादरी की तरफ से MFA यह बताना चाहता है कि मेडिकल बिरादरी के किसी भी सदस्य द्वारा की गई हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे पेशे की बदनामी होती है. MFA के प्रेसिडेंट सज्जाद खांडे ने एक बयान में कहा कि MFA इस घटना में जान गंवाने वाले और घायल हुए पीड़ितों के साथ गहरा दुख और एकजुटता दिखाता है.
सोसाइटी ऑफ कंसल्टेंट डॉक्टर्स, जिसके प्रेसिडेंट डॉ. ओवास एच. डार हैं, ने कहा कि वह बेगुनाह लोगों की मौत पर गहरा दुख ज़ाहिर करते हैं. डार ने एक बयान में कहा, "मेडिकल प्रोफ़ेशन से जुड़े लोगों का कथित तौर पर शामिल होना बहुत परेशान करने वाला है और अगर यह साबित हो जाता है, तो यह इलाज के मूल्यों और नैतिकता के साथ बड़ा धोखा है. सोसाइटी को न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और वह दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की मांग करते है."
डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर (DAK) ने कहा कि उसे जस्टिस सिस्टम पर पूरा भरोसा है और वह अधिकारियों से यह पक्का करने की अपील करता है कि जो भी दोषी पाए जाएं, उन्हें कानून के तहत पूरी तरह से ज़िम्मेदार ठहराया जाए. DAK ने फिर से शांति, इंसानियत और देश की एकता के लिए अपना कमिटमेंट दिखाया है.
एक बयान में कहा-"हम लोगों से गुज़ारिश करते हैं कि वे हर तरह की हिंसा और कट्टरपंथ के खिलाफ शांत, अलर्ट और एक साथ रहें. डॉक्टरों ने हमेशा इंसानियत, दया और सेवा को सबसे ऊपर रखकर काम किया है, और हम हर हाल में इन मूल्यों को मानते रहेंगे. हिंसा के ऐसे काम हमारे समाज और देश को ठीक करने, बचाने और उनकी सेवा करने के हमारे इरादे को कमज़ोर नहीं करेंगे."
जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) ने दिल्ली ब्लास्ट में बेगुनाहों की मौत पर गहरा दुख जताया है. एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर नासिर खुएहामी ने कहा, "कश्मीरी स्टूडेंट्स भारत की डेमोक्रेसी और मेनस्ट्रीम वैल्यूज़ में विश्वास करते हैं. वे हर तरह के टेररिज्म को मना करते हैं. फिर भी, अथॉरिटीज़ और लोकल लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं. कई मकान मालिकों ने कश्मीरी किराएदारों से अपने कमरे खाली करने को कहा है, जिससे कई स्टूडेंट्स डर के मारे घर लौटने को मजबूर हो गए हैं."
अबतक की जांच में क्या हुआः
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने कश्मीर के दो डॉक्टर, डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, डॉ. अदील मजीद राथर और उत्तर प्रदेश के डॉक्टर डॉ. शहीद शाहिद को गिरफ्तार किया है. जबकि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर डॉ. मुज़फ़्फ़र राथर के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, जो कथित तौर पर फरार है.
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 10 नवंबर को इंटर-स्टेट और ट्रांसनेशनल टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था. पुलिस ने कहा था कि उसने श्रीनगर के नौगाम इलाके में धमकी भरे पोस्टर चिपकाने के आरोप में डॉ. मुज़म्मिल और डॉ. अदील समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है. उसी शाम, डॉ. उमर उन नबी ने दिल्ली में लाल किले के पास अपनी कार में धमाका कर दिया था.
ब्लास्ट और टेरर मॉड्यूल की कई एजेंसियों की जांच में कई डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई, जो GMC श्रीनगर और दूसरे कॉलेजों में डॉ. मुज़म्मिल, डॉ. उमर और डॉ. अदील के साथ काम कर चुके थे या उनके संपर्क में थे.
NIA ने जांच अपने हाथ में ले ली है और तीन डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है, कुलगाम के जसीर बिलाल वानी, पुलवामा के संबूर के आमिर राशिद मीर, जबकि जम्मू-कश्मीर पुलिस की SIA ने श्रीनगर के बटमालू के इलेक्ट्रीशियन तुफैल नियाज़ भट को गिरफ्तार किया है.
