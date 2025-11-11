ETV Bharat / bharat

क्या दिल्ली ब्लास्ट पर भी सरकार उठाने जा रही है पहलगाम जैसा बड़ा कदम? CCS की बैठक से बढ़ी अटकलें

दिल्ली में हुए कार धमाके के बाद सरकार ने बुधवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक बुलाई है.

गृह मंत्री अमित शाह. (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2025 at 7:30 PM IST

अनामिका रत्ना.

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए कार ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. इस घटना में कम से कम नौ लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं. प्रारंभिक जांच में यह एक संदिग्ध आतंकी हमला लग रहा है. आशंका जतायी जा रही है जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले से इसके तार जुड़े हो सकते हैं.

एक्शन मोड में सरकारः

इस घटना को लेकर सरकार एक्शन मोड में आ गयी है. गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार की शाम 5:30 बजे कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक बुलाई है. इससे पहले CCS की बैठक पहलगाम हमले के ठीक दूसरे दिन यानि 23 अप्रैल को बुलाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया गया था. 'ऑपरेशन सिंदूर' करवाई की समीक्षा के लिए भी 30 अप्रैल को सीसीएस की बैठक बुलाई गई थी.

सरकार ने सीसीएस की बैठक बुलाई. (ETV Bharat)

कोई बड़ा कदम उठाने जा रही सरकारः

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि- क्या सरकार दिल्ली ब्लास्ट मामले में पहलगाम हमले के बाद की तरह फिर से कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है? सरकारी सूत्रों का मानना है कि हां ऐसा हो सकता है. क्योंकि, यह घटना पहलगाम के बाद भारत की नई 'युद्ध नीति' का उल्लंघन है. जिसमें किसी भी आतंकी हमले को 'युद्ध का कार्य' माना जाता है. ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है. दिल्ली घटना को उसके बदले की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी बुधवार शाम 5:30 बजे CCS की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल होंगे. बैठक में दिल्ली ब्लास्ट की जांच की समीक्षा होगी, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यापक चर्चा संभव है. सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह ब्लास्ट की प्रकृति और स्थिति पर विस्तृत जानकारी देंगे.

एलएनजेपी अस्पताल में घायलों का हाल जानते गृह मंत्री. (PTI)

पीएम ने दिये कड़े संदेशः

इस हमले पर सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गयी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भूटान दौरे पर थे. वहां से उन्होंने कहा- "इसके पीछे जो भी है, उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा." अमित शाह ने हाई-लेवल बैठक की और उसमें ये संदेश दिया गया कि "सभी एजेंसियां एकजुट हों." गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार सुबह अपने आवास पर सभी प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों- दिल्ली पुलिस, एनआईए, सीआरपीएफ, आईबी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की.

बैठक के बाद गृह मंत्री ने कहा-"धमाके के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा. सभी दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा, और घटना में शामिल हर व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होगी." उन्होंने साफ निर्देश दिए कि एजेंसियां आपस में समन्वय बनाकर काम करें.

दिल्ली में ब्लास्ट के बाद घटनास्थल का जायजा लेते अमित शाह. (PTI)

जांच में क्या-क्या सामने आयाः

दिल्ली पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद खुलासा किया कि यह हमला करीब 15-20 दिनों में पकड़े गए 'व्हाइट-कॉलर रेडिकलाइज्ड मॉड्यूल्स' से जुड़ा है. फरीदाबाद में हाल ही में हुई छापेमारी में एक बड़ा आतंकी प्लॉट उजागर हुआ था, जो 'ऑपरेशन सिंदूर' का बदला लेने का प्रयास था.

ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना का वह साहसिक कदम था, जिसमें पाकिस्तान के 12 एयरबेस तबाह कर दिए गए थे और 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे. अप्रैल 2025 में पहलगाम के बैसारन मैदान में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने 26 पर्यटकों (ज्यादातर पुरुष) की गोली मारकर हत्या कर दी थी. उस हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे.

क्या है दिल्ली ब्लास्टः

सोमवार 10 नवंबर की शाम करीब 6:52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में धमाका हुआ था. दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया कि जब विस्फोट हुआ था तब वाहन लाल बत्ती पर रुका था. शुरुआती जांच में यह पुष्टि हुई कि कार में विस्फोटक लदा था, और यह एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा लगता है.

एनआईए को पूरा मामला सौंप दिया गया है. अभी तक किसी आतंकवादी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. सूत्रों के मुताबिक जांच में जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों का हाथ होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है.

अधिकारियों के साथ बैठक करते गृह मंत्री अमित शाह. (PTI)

अमेरिकी रक्षा सचिव ने बात कीः

इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है. सोशल मीडिया पर #DelhiBlast ट्रेंड कर रहा है. विपक्ष ने भी एकजुटता दिखाई, लेकिन सुरक्षा चूक पर सवाल भी उठाए हैं. अमेरिका के रक्षा सचिव पेट हेजसेथ ने इस घटना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की.

