Delhi Blast: बंगाल से हिरासत में लिए गए डॉक्टर जांनिसार को NIA ने रिहा किया

दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 14 नवंबर को पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रा को हिरासत में लिया था.

डॉक्टर जांनिसार आलम के परिजन
Published : November 16, 2025 at 4:28 PM IST

रायगंज (पश्चिम बंगाल): दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच के सिलसिले में हिरासत में लिए गए डॉक्टर जांनिसार आलम उर्फ ​​जिगर को रिहा कर दिया गया है. एनआईए ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखोला स्थित घर से ​​जिगर को हिरासत में लिया था. हालांकि, एजेंसी ने उन्हें शनिवार शाम को रिहा कर दिया. परिवार का दावा है कि जांच अधिकारियों ने दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में आरोपी एक डॉक्टर से संबंध होने के कारण जिगर को हिरासत में लिया था.

इस संबंध में, जांनिसार आलम के चाचा अब्दुल कासिम ने बताया कि शुक्रवार सुबह सिलीगुड़ी से एनआईए अधिकारियों ने उनके बेटे को फोन किया और अभिभावक के रूप में हस्ताक्षर करके सिलीगुड़ी स्थित एनआईए कार्यालय जाकर जानिसार आलम को लाने को कहा. शनिवार शाम को वे जानिसार को लेकर दालखोला के लिए रवाना हो गए.

अब्दुल कासिम ने कहा, "मेरे भतीजे ने बताया कि एनआईए अधिकारियों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया. उसने अधिकारियों द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए. अधिकारियों के संतुष्ट होने पर उसे छोड़ दिया गया. मैंने पहले भी कहा था कि अगर जांच ठीक से हुई तो मेरा भतीजा निर्दोष साबित होगा."

एनआईए कर रही दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच
एनआईए कर रही दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच

दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए अधिकारियों ने अचानक जांनिसार आलम को क्यों उठाया? इस पर कासिम ने कहा, "मेरे भतीजे ने हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई की है. एनआईए ऑफिस से निकलने के बाद उसने फोन करके बताया कि एनआईए ने उसके साथ पढ़ने वाले एक व्यक्ति को दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किया है. जांनिसार ने उससे एक साल पहले फोन पर बात की थी. एनआईए जानना चाहती थी कि उसने क्यों बात की, क्या हुआ था, और बाकी सारी जानकारी."

जांनिसार ने 2024 में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया
पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, कई साल पहले जांनिसार के पिता तौहीद आलम अपने परिवार के साथ पंजाब के लुधियाना चले गए थे. वहां वे एक डॉक्टर के यहां काम करते थे. जांनिसार ने 2024 में हरियाणा के अल फलाह विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री पूरी की थी. पिछले रविवार 9 नवंबर को वह एमडी की परीक्षा देने चंडीगढ़ गए थे. वहां से, बुधवार, 12 नवंबर को वह एक पारिवारिक शादी में शामिल होने अपने गांव आए थे. 10 नवंबर को दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था. एनआईए ने 14 नवंबर को जांनिसार को हिरासत में लिया था. हालांकि, शनिवार को पुलिस ने उन्हें रिहा भी कर दिया.

गौरतलब है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने दिल्ली विस्फोट मामले में हरियाणा के अल फलाह विश्वविद्यालय से गिरफ्तार किए गए चार डॉक्टरों के मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया है. इस घटना में गिरफ्तार किए गए दो डॉक्टर मुजम्मिल अहमद और शाहीन शाहिद, अल फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे.

अल फलाह यूनिव विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र आदिल मजीद को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने का आरोप है. रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली कार ब्लास्ट को अंजाम देने वाला संदिग्ध डॉ. उमर-उन-नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा था. इसलिए फरीदाबाद की इस मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग और यहां से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले सभी डॉक्टर भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के शक के घेरे में हैं.

