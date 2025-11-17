ETV Bharat / bharat

दिल्ली कार ब्लास्ट केस; ATS ने लखनऊ से 2 भाई-बहन को उठाया, 18 टारगेट पर, खोज रही पुलिस

लखनऊ: दिल्ली के लाल किला के पास कार धमाके के मामले की जांच कर रही खुफिया एजेंटीयों ने रविवार को यूपी राजधानी लखनऊ के पारा समेत 6 इलाकों में छापेमारी की. एटीएस ने करीब 13 लोगों से पूछताछ की है. वहीं पारा इलाके की कुंदन विहार कॉलोनी से 2 लोगों को उठाया है. दोनों भाई-बहन हैं.

खुफिया एजेंटीयों के इनपुट के बाद एटीएस तीन दिन से दोनों को निगरानी पर रखे थी. संदिग्ध गतिविधियों की पुष्टि के बाद दोनों को हिरासत में लिया गया. लखनऊ में दोनों भाई बहन के और पकड़े जाने से बड़े नेटवर्क के होने की बात सामने आई है. इस पर एनआईए और एटीएस के अलावा अन्य एजेंसियां जांच कर रही हैं.

दिल्ली धमाके की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नए-नए कनेक्शन सामने आ रहे हैं. एटीएस ने लखनऊ में पार की कुंदन विहार से संदिग्ध दो को हिरासत में लिया है. सूत्रों के मुताबिक जांच में दोनों के दिल्ली ब्लास्ट से संभावित लिंक मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है.

एटीएस के एक अधिकारी के मुताबिक 3 दिन से इन दोनों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही थी. निगरानी कर रही टीम के मैसेज पर एटीएस की अतिरिक्त टीम कुंदन विहार पहुंची और दोनों को हिरासत में ले लिया. उन्हें तुरंत वहां से अपने साथ लेकर टीम चली गई.

इससे पहले एटीएस ने मड़ियांव, कैसरबाग, गुडंबा जैसे इलाकों में छापेमारी की थी. जांच एजेंसियां साजिश के पूरे नेटवर्क को समझना और उससे जुड़े सभी लोगों की पहचान कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि यह केस केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है. इसके तार कई शहरों से जुड़े हैं.

डॉ. शाहीन और परवेज के संपर्क में रहने वाले 13 लोगों से पूछताछ: एटीएस ने रविवार शाम को लखनऊ के पारा समय 6 स्थान पर छापेमारी की. इन स्थानों पर 13 लोगों से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की गई. इन सभी के बारे में दिल्ली विस्फोट की जांच कर रही खुफिया एजेंसियों ने सूचना दी थी. यह लोग पहले डॉ. परवेज और डॉ. शाहीन के संपर्क में रहे हैं. हालांकि, जांच में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर मॉड्यूल से कोई संपर्क फिलहाल नहीं पाया गया है.

3 दिन में ATS को मिलीं अहम जानकारियां: एटीएस सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने 3 दिन में कई अहम सूचनाएं दी हैं. इन सभी पर काम किया जा रहा है. इसी कड़ी में कुछ लोगों के डॉ. परवेज और उसकी बहन डॉ. शाहीन से संबंध बताए गए थे. इस प्रकरण की जांच दिल्ली पुलिस भी कर रही है.

पारा की एक मस्जिद के आसपास ATS ने की पूछताछ: डॉ. परवेज लखनऊ में कुछ लोगों के ही संपर्क में रहता था. इसके अलावा डॉ. शाहीन के कहने पर वह कुछ लोगों से मिलने जाता था. यह सूचना भी एटीएस को दी गई थी. एटीएस ने पारा में एक मस्जिद के आसपास पूछताछ की है. यहां डॉ. शाहीन और डॉ. परवेज पहले आते रहते हैं.