दिल्ली कार ब्लास्ट: संदिग्ध ने दहशत में किया धमाका, NIA की छापेमारी में भारी विस्फोटक बरामद

दिल्ली कार ब्लास्ट ( ANI )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट की जांच कर रही है. एजेंसी द्वारा की जा रही यह जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. शुरुआती निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि कार विस्फोट कोई सामान्य आत्मघाती विस्फोट नहीं था, बल्कि संदिग्ध ने घबराहट में ऐसा किया था. सुरक्षा एजेंसियां आतंकी नेटवर्क से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं और फरीदाबाद, सहारनपुर, पुलवामा और अन्य इलाकों में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं. जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि संदिग्ध ने बढ़ते दबाव में जल्दबाजी में यह कदम उठाया. सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध ने आत्मघाती कार बम विस्फोट के सामान्य तरीके का पालन नहीं किया. उसने न तो कार को किसी टारगेट से हिट किया और न ही जानबूझकर टक्कर मारी. छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद

लाल किला विस्फोट पर शुरुआती जानकारी के बाद न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दिल्ली-एनसीआर और पुलवामा में कई जगहों पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए, जिसके कारण संदिग्ध ने बढ़ते दबाव में जल्दबाजी में कार्रवाई की.