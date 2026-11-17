दिल्ली कैबिनेट की बैठक ट्रांसजेंडर समुदाय को 'आयुष्मान भारत' योजना के दायरे में लाने की मिली स्वीकृति
सीएम ने कहा कि पहल का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान होने वाले भारी-भरकम खर्च से राहत दिलाना है.
Published : November 17, 2026 at 10:54 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में अहम फैसला लिया है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में ट्रांसजेंडर समुदाय को ‘आयुष्मान भारत’ योजना के दायरे में शामिल करने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है. इस ऐतिहासिक फैसले से दिल्ली के पात्र ट्रांसजेंडर लाभार्थियों और उनके परिवारों को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है.
कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का मुख्य संकल्प यह सुनिश्चित करना है कि समाज का कोई भी वर्ग आर्थिक या सामाजिक बाधाओं के कारण बेहतर चिकित्सा सुविधाओं से वंचित न रहे. उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान होने वाले भारी-भरकम खर्च से राहत दिलाना और उन्हें पूर्ण आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. सरकार का यह भी प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाओं में इस समुदाय के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव समाप्त हो और हर नागरिक को सम्मानजनक उपचार मिल सके.
हर साल मिलेगा 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर
इस योजना के तहत पात्र ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के परिवारों को सालाना 10 लाख रुपये तक का व्यापक स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा. इसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाली गंभीर बीमारियों के इलाज शामिल हैं. लाभार्थी देशभर में आयुष्मान भारत योजना से जुड़े सूचीबद्ध अस्पतालों में 27 प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञताओं के अंतर्गत 1,961 विभिन्न उपचार पैकेजों और प्रक्रियाओं का लाभ कैशलेस रूप से उठा सकेंगे. खास बात यह है कि इस 10 लाख रुपये के स्वास्थ्य कवर में केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाला 5 लाख रुपये का मानक कवर और दिल्ली सरकार द्वारा जोड़ा गया 5 लाख रुपये का अतिरिक्त कवर शामिल है.
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लगभग 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मिलेगा सीधा लाभ
दिल्ली सरकार की ओर से इस योजना के तहत राजधानी के लगभग 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को संभावित लाभार्थी के रूप में चिह्नित किया गया है. यह आंकड़ा वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 2026 के लिए अनुमानित किया गया है. लाभार्थियों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए पहचान दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की प्रमाणित सूची से की जाएगी. इसके लिए संबंधित व्यक्ति के पास जिले के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी वैध ट्रांसजेंडर पहचान पत्र होना अनिवार्य किया गया है. इस पूरी योजना के क्रियान्वयन से राज्य के बजट पर प्रतिवर्ष लगभग 1.19 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आने का अनुमान है.
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