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दिल्ली कैबिनेट की बैठक ट्रांसजेंडर समुदाय को 'आयुष्मान भारत' योजना के दायरे में लाने की मिली स्वीकृति

दिल्ली कैबिनेट की बैठक में ट्रांसजेंडर्स के लिए बड़ा फैसला लिया गया ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में अहम फैसला लिया है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में ट्रांसजेंडर समुदाय को ‘आयुष्मान भारत’ योजना के दायरे में शामिल करने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है. इस ऐतिहासिक फैसले से दिल्ली के पात्र ट्रांसजेंडर लाभार्थियों और उनके परिवारों को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है.

कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का मुख्य संकल्प यह सुनिश्चित करना है कि समाज का कोई भी वर्ग आर्थिक या सामाजिक बाधाओं के कारण बेहतर चिकित्सा सुविधाओं से वंचित न रहे. उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान होने वाले भारी-भरकम खर्च से राहत दिलाना और उन्हें पूर्ण आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. सरकार का यह भी प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाओं में इस समुदाय के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव समाप्त हो और हर नागरिक को सम्मानजनक उपचार मिल सके.