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Explainer: दिल्ली में इमारत हादसों का खौफनाक सच, पिछले 7 महीने में 362 घटनाएं, लापरवाही की भेंट चढ़ती जिंदगियां

दिल्ली में इमारत गिरने की घटना ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में जर्जर इमारतें व अवैध निर्माण लोगों की जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं. कहीं दशकों पुराने मकान भरभराकर गिर रहे हैं, तो कहीं निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारतें घटिया सामग्री व कमजोर ढांचे के कारण मलबे में तब्दील हो रही हैं. दिल्ली फायर सर्विस से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर 2026 के बीच राजधानी में इमारतें गिरने की 362 घटनाएं दर्ज की गईं. इन सात महीनों में औसतन हर महीने 51 से अधिक इमारतें गिरीं. इन हादसों में कई मासूम बच्चों, मजदूरों, छात्रों व आम नागरिकों की जान जा चुकी है.

सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन हादसों को रोका नहीं जा सकता था? क्या दिल्ली नगर निगम (MCD) के पास जर्जर इमारतों की पहचान व अवैध निर्माण रोकने का कोई प्रभावी सिस्टम नहीं है? हर बड़े हादसे के बाद नोटिस, एफआईआर, बुलडोजर व अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई तो होती है, लेकिन हादसे से पहले खतरे को पहचानने में प्रशासन क्यों नाकाम रहता है? ईटीवी भारत ने इस पूरे मामले को समझने के लिए हादसों के आंकड़ों, प्रशासनिक कार्रवाई व विशेषज्ञों की राय का विश्लेषण किया.

दिल्ली में पिछले सात महीने में 362 इमारतें गिरीं दिल्ली फायर सर्विस से मिले आंकड़े बताते हैं कि राजधानी दिल्ली में इमारतें गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. अप्रैल से अक्टूबर तक हर महीने दर्ज घटनाओं का आंकड़ा चिंता जनक तस्वीर पेश करता है. इमारते गिरने की घटनाएं (ETV Bharat) इन आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में बारिश के दौरान सबसे ज्यादा 85 और अगस्त में 84 इमारतें गिरीं. यानी सिर्फ जुलाई और अगस्त में ही 169 घटनाएं दर्ज की गईं. ये कुल सात महीने की घटनाओं का करीब 47 प्रतिशत है. जून से अगस्त के बीच लगातार तीन महीनों में 237 इमारतें गिरने की घटनाएं सामने आईं. इससे साफ है कि राजधानी में इमारतों की सुरक्षा एक गंभीर शहरी चुनौती बन चुकी है. इन बड़े हादसों ने उजागर की सिस्टम की खामियां: दिल्ली में इस साल कई ऐसे हादसे हुए, जिनमें लोगों की जान चली गई. इन घटनाओं में कहीं पुरानी इमारतों की कमजोरी सामने आई, तो कहीं अवैध निर्माण व निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे. दिल्ली में इस साल इमारतें गिरने की घटनाएं (ETV Bharat) 30 मई 2026, सैदुलाजाब: वेस्टर्न मार्ग पर चार मंजिला व्यावसायिक इमारत जमींदोज हो गई. इसमें कोचिंग सेंटर, कैफे व दफ्तर संचालित हो रहे थे. हादसे में 6 लोगों की मौत हुई और 13 घायल हो गए.

जुलाई 2026, रोहिणी सेक्टर-16: भारी बारिश के दौरान दो निर्माणाधीन इमारतें ढह गईं. मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई.

21 अगस्त 2026, करोल बाग: रैगरपुरा की प्यारे लाल रोड पर दो मंजिला इमारत को गिराने के दौरान उसका एक हिस्सा ढह गया. हादसे में मजदूर शेख शमशाद की मौत हुई व तीन अन्य मजदूर घायल हुए.

6 सितंबर 2026, सत्य निकेतन: करीब 50 साल पुरानी पांच मंजिला इमारत में हॉस्टल डेज नाम से पीजी संचालित था, जहां लगभग 75 छात्र रहते थे. जांच में सामने आया कि बेसमेंट और भूतल की दुकानों में स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सलाह के बिना मरम्मत व ढांचागत बदलाव किए गए थे. हादसे में पांच छात्रों समेत सात लोगों की मौत हुई व छह गंभीर रूप से घायल हुए. पुलिस ने मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

7 अक्टूबर 2026, सीमापुरी: पुरानी बहुमंजिला इमारत का कमजोर ढांचा अचानक ढह गया. इस हादसे में चार लोगों की मौत हुई. इसके बाद आसपास की जर्जर इमारतों का सर्वेक्षण शुरू किया गया.

25 अक्टूबर 2026, हर्ष विहार: गोदाम के रूप में इस्तेमाल हो रही पुरानी इमारत में अवैध निर्माण के दौरान छत का स्लैब गिर गया. रातभर चले बचाव अभियान के बाद 60 वर्षीय चंद्रपाल व उनके 33 वर्षीय बेटे विजय कुमार के शव निकाले गए.

5 नवंबर 2026, चावड़ी बाजार: गली शीश महल में महज 45 वर्ग गज के प्लॉट पर बिना स्वीकृत नक्शे के तीन मंजिला इमारत बनाई जा रही थी. तीसरी मंजिल की छत डालने के दौरान खंभे वजन नहीं सह सके और पूरी इमारत ढह गई. कई दिनों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सात मजदूरों के शव निकाले जा सके. दो से चार मजदूरों के घायल होने की जानकारी सामने आई. पुलिस ने मकान मालिक समीउल्लाह उर्फ अयूब व तीन ठेकेदारों को गिरफ्तार किया. एमसीडी ने एक सहायक अभियंता व एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित किया.

15 नवंबर 2026, पहाड़गंज: कसेरूवालान इलाके में निर्माणाधीन होटल की ऊपरी मंजिल पर नए डाले गए लिंटल की शटरिंग हटाते समय बड़ा हिस्सा गिर गया. आठ मजदूर घायल हुए. जांच में नक्शा पास होने के बावजूद निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों व GRAP नियमों की अनदेखी सामने आई. पुलिस ने मालिक रमन व ठेकेदार अनवर को गिरफ्तार किया.

17 नवंबर 2026, ज्वाला नगर: विवेक विहार के गली नंबर छह में करीब 50 साल पुरानी दो मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल का स्लैब व छत गिरने से पूरा ढांचा ढह गया. भूतल पर गजक की फैक्ट्री और ऊपर किरायेदार रहते थे. बताया जा रहा है कि रेलवे लाइन से महज 24 मीटर दूर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी. हादसे में तीन साल के देवांश व 35 वर्षीय मजदूर पिंटू की मौत हुई, जबकि पांच से छह लोग घायल हो गए. पुलिस ने मकान मालिक सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है. इन घटनाओं में एक बात बार-बार सामने आई है कि इमारतों की उम्र, निर्माण की गुणवत्ता, अवैध बदलाव व सुरक्षा मानकों की अनदेखी लोगों की जान पर भारी पड़ रही है. दिल्ली में इस साल इमारतें गिरने की घटनाएं (ETV Bharat) हादसे से पहले नोटिस नहीं, बाद में शुरू होती है कार्रवाई इन घटनाओं में एमसीडी की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे हैं. ज्वाला नगर, सत्य निकेतन, सीमापुरी व हर्ष विहार जैसे मामलों में हादसों से पहले संबंधित इमारतों को जर्जर या खतरनाक घोषित कर नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई. चावड़ी बाजार मामले में भी हादसे से करीब पांच महीने पहले दिल्ली पुलिस ने अवैध निर्माण को लेकर लिखित चेतावनी दी थी, लेकिन निगम की ओर से समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी ने धारा 349 के तहत आसपास की खतरनाक इमारतों को खाली कराने के नोटिस जारी किए. 27 जर्जर ढांचों को गिराने की कार्रवाई हुई व लापरवाही के आरोप में उपायुक्त समेत पांच अधिकारियों को निलंबित किया गया. सीमापुरी में भी क्षतिग्रस्त इमारतों को गिराया गया. चावड़ी बाजार हादसे के बाद स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट के नोटिस जारी किए गए और दो इंजीनियरों को निलंबित किया गया. दिल्ली में गिरी इमारत (ETV Bharat) ये भी पढ़ें: दिल्ली पहाड़गंज इमारत हादसा: प्रॉपर्टी मालिक और ठेकेदार गिरफ्तार, BNS की धाराओं में FIR दर्ज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी खतरनाक इमारतों को गिराने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाने का निर्देश दिया है. हालांकि, सवाल यही है कि क्या ये कार्रवाई भविष्य में हादसे रोक पाएगी या फिर हर घटना के बाद कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई करके मामला खत्म कर दिया जाएगा? चीफ फायर ऑफिसर ने बताई इमारतें गिरने की मुख्य वजह ईटीवी भारत से बातचीत में दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने इमारतें गिरने की प्रमुख वजह बिल्डिंग बायलॉज व स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण नहीं होना बताया. उनके मुताबिक कई रिहायशी इलाकों में ग्राउंड प्लस थ्री मंजिल की अनुमति के बावजूद चार व पांच मंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं. कई इमारतों में कॉलम व बीम जैसी बुनियादी संरचनाएं भी मानकों के अनुरूप नहीं होतीं. बिना स्वीकृत नक्शे व उचित डिजाइन के तैयार ऐसे भवन बेहद जोखिम भरे हैं. उन्होंने कहा कि बारिश या भूकंप जैसी हल्की भूगर्भीय हलचल के दौरान कमजोर इमारतों के ढहने की आशंका बढ़ जाती है. दिल्ली की कई कॉलोनियों में इस तरह का निर्माण मौजूद है. जब तक ऐसी इमारतों की मरम्मत व रेट्रोफिटिंग नहीं होगी, तब तक खतरा बना रहेगा. एमसीडी के पूर्व इंजीनियर जगदीश प्रसाद वर्मा की राय (ETV Bharat)