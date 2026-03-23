दिल्ली विधानसभा में दूसरी बार खीर सेरेमनी से होगी बजट सत्र की शुरुआत, बीजेपी सरकार ने शुरू की परंपरा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह 10 बजे खीर सेरेमनी से बजट सत्र की शुरुआत करेंगी.
Published : March 23, 2026 at 6:49 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है. रेखा सरकार दूसरी बार बजट पेश करने जा रही है. इस बजट सत्र की शुरुआत दूसरी बार खीर सेरेमनी से होगी. गत वर्ष इसकी शुरुआत बीजेपी सरकार ने की थी. हालांकि संसद में जब केंद्र सरकार बजट पेश करती है तब उससे पहले "हलवा सेरेमनी" का आयोजन होता रहा है. अब दिल्ली विधानसभा में भी बीजेपी सरकार खीर सेरेमनी से बजट सत्र की शुरुआत करने जा रही है.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह 10 बजे खीर सेरेमनी से बजट सत्र की शुरुआत करेंगी. मुख्यमंत्री का कहना है कि विकसित दिल्ली के लिए सरकार ने बजट तैयार करने में जिन वर्गों का सुझाव लिया है, उन सबको पहले खीर खिलाई जाएगी. बजट सत्र की जब शुरुआत होगी तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खीर सेरेमनी में शिरकत करेंगीं.
कुछ इसी तरह संसद में भी बजट सत्र शुरू होने से पहले हलवा सेरेमनी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हिस्सा लेती हैं. इस बार भी दिल्ली विधानसभा में आयोजित हो रहे खीर सेरेमनी में मुख्यमंत्री अपनी हाथों से आला अधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष से लेकर तमाम वह लोग जिनके सुझाव बजट तैयार करने में मिले थे, उनको खीर वितरित करेंगी.
संसद व विधानसभा में इस तरह के सेरेमनी मनाने के मायने
संसद में हलवा सेरेमनी क्यों मनाई जाती है? इसकी शुरुआत कब हुई यह इसके बारे में बताया जाता है कि हलवा सेरेमनी एक जश्न नहीं है बल्कि यह महत्वपूर्ण लॉकिंग चरण की शुरुआत का प्रतीक है. इस दौरान अधिकारियों को संसद में पेश होने वाले बजट तैयार होने तक नॉर्थ ब्लॉक परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है.
नॉर्थ ब्लॉक का बेसमेंट जो 1980 से बजट छपाई की प्रक्रिया का स्थल रहा है, इस गोपनीयता का केंद्र बना हुआ है. इस वर्ष भी केंद्रीय बजट एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था.
हलवा सेरेमनी बजट टीम के लिए औपचारिक विदाई के रूप में काम करता है. क्योंकि वह अपने काम के इस महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करते हैं. दिल्ली सरकार का गठन वर्ष 1993 में हुआ था. विधानसभा में पहली बार 2025 में खीर सेरेनानी का आयोजन शुरू हुआ था. इससे पहले विधानसभा के बजट सत्र में कभी नहीं हुई.
24 मार्च को मुख्यमंत्री पेश करेंगी विकसित दिल्ली बजट के लिए बजट
रेखा सरकार विधानसभा में 24 मार्च को विकसित दिल्ली का बजट पेश करेगी. इस बजट के लिए हज़ारों सुझाव और अपेक्षाएँ वाट्सएप और ईमेल के द्वारा दिल्लीवासियों से प्राप्त हुए है. दिल्ली बजट के लिए महिलाओं, शिक्षाविदों, व्यापारियों, औद्योगिक संगठनों, किसानों, विधायकों, सांसदों, युवाओं, डॉक्टर, सीए ,नगर निगम पार्षद एवं कर्मचारी, झुग्गी निवासियों और इन्फ्लुएंसर्स आदि के साथ संवाद किया गया.
बजट में दिल्ली के आम लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण,बिजली और पानी की सुचारू आपूर्ति, बरसात में जल भराव की समस्या का निदान, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, यमुना की सफाई, शिक्षा के विस्तार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार के अवसरों को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा. गत वर्ष रेखा सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया था.
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