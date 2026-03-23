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दिल्ली विधानसभा में दूसरी बार खीर सेरेमनी से होगी बजट सत्र की शुरुआत, बीजेपी सरकार ने शुरू की परंपरा

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है. रेखा सरकार दूसरी बार बजट पेश करने जा रही है. इस बजट सत्र की शुरुआत दूसरी बार खीर सेरेमनी से होगी. गत वर्ष इसकी शुरुआत बीजेपी सरकार ने की थी. हालांकि संसद में जब केंद्र सरकार बजट पेश करती है तब उससे पहले "हलवा सेरेमनी" का आयोजन होता रहा है. अब दिल्ली विधानसभा में भी बीजेपी सरकार खीर सेरेमनी से बजट सत्र की शुरुआत करने जा रही है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह 10 बजे खीर सेरेमनी से बजट सत्र की शुरुआत करेंगी. मुख्यमंत्री का कहना है कि विकसित दिल्ली के लिए सरकार ने बजट तैयार करने में जिन वर्गों का सुझाव लिया है, उन सबको पहले खीर खिलाई जाएगी. बजट सत्र की जब शुरुआत होगी तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खीर सेरेमनी में शिरकत करेंगीं.

कुछ इसी तरह संसद में भी बजट सत्र शुरू होने से पहले हलवा सेरेमनी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हिस्सा लेती हैं. इस बार भी दिल्ली विधानसभा में आयोजित हो रहे खीर सेरेमनी में मुख्यमंत्री अपनी हाथों से आला अधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष से लेकर तमाम वह लोग जिनके सुझाव बजट तैयार करने में मिले थे, उनको खीर वितरित करेंगी.

संसद व विधानसभा में इस तरह के सेरेमनी मनाने के मायने

संसद में हलवा सेरेमनी क्यों मनाई जाती है? इसकी शुरुआत कब हुई यह इसके बारे में बताया जाता है कि हलवा सेरेमनी एक जश्न नहीं है बल्कि यह महत्वपूर्ण लॉकिंग चरण की शुरुआत का प्रतीक है. इस दौरान अधिकारियों को संसद में पेश होने वाले बजट तैयार होने तक नॉर्थ ब्लॉक परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है.

नॉर्थ ब्लॉक का बेसमेंट जो 1980 से बजट छपाई की प्रक्रिया का स्थल रहा है, इस गोपनीयता का केंद्र बना हुआ है. इस वर्ष भी केंद्रीय बजट एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था.