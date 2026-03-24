दिल्ली बजट पर घमासान: सदन के अंदर पेश हुआ बजट, बाहर AAP का प्रदर्शन और आतिशी का बीजेपी पर हमला
आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा- एक साल पहले इसी विधानसभा में एक लाख करोड़ रुपये का “फर्जी बजट” पेश किया गया था.
Published : March 24, 2026 at 12:36 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा बजट पेश किए जाने के साथ ही राजधानी की राजनीति गरमा गई. जहां एक ओर सरकार अपने बजट को विकासोन्मुख और जनहितकारी बता रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इसे “फर्जी” और “जनता के साथ धोखा” करार देते हुए विधानसभा परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने किया और बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए.
बजट पेश होने के दौरान ही आम आदमी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर रैली निकाली और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक शामिल हुए, जिन्होंने सरकार पर “झूठ और धोखे की राजनीति” करने का आरोप लगाया.
#WATCH | Delhi | Leader of the Opposition and AAP MLA Atishi says, " bjp is deceiving the people of delhi... a year ago, a fake budget of rs 1 lakh crore was presented in the same assembly, through which they could not even provide a stair for the fire brigade. 9 people died in… https://t.co/HitRdszZrj pic.twitter.com/1wxDMFcK1v— ANI (@ANI) March 24, 2026
एक लाख करोड़ का फर्जी बजट, सरकार पर बड़ा आरोप
आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक साल पहले इसी विधानसभा में एक लाख करोड़ रुपये का “फर्जी बजट” पेश किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि इतना बड़ा बजट होने के बावजूद सरकार दिल्लीवासियों को बुनियादी सुविधाएं देने में भी पूरी तरह विफल रही है. उन्होंने कहा कि अगर बजट वास्तविक और सही तरीके से लागू किया गया होता तो आज राजधानी में आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे की स्थिति इतनी खराब नहीं होती.
पालम अग्निकांड को लेकर सरकार पर हमला
आतिशी ने हालिया पालम अग्निकांड का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक हादसे में नौ लोगों की जान चली गई, जबकि उन्हें बचाया जा सकता था. उन्होंने आरोप लगाया कि फायर ब्रिगेड के पास पर्याप्त संसाधन, न तो काम करने वाली सीढ़ी थी और न ही जरूरी उपकरण. उन्होंने कहा अगर मौके पर एक भी कार्यशील सीढ़ी होती तो कई जानें बच सकती थीं. आतिशी ने उस दिल दहला देने वाले दृश्य का भी जिक्र किया, जब एक परिवार ने अपने छोटे बच्चे को तीसरी मंजिल से नीचे फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई. उन्होंने कहा कि इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन सरकार ने इससे कोई सबक नहीं लिया.
#WATCH | Delhi | AAP MLA Sanjeev Jha says, " delhi assembly is a platform for discussion on the shortcomings of the state government and raising people's voice against injustice. the government is running the house through a dictatorship. if opposition asks questions, they either… https://t.co/HitRdszZrj pic.twitter.com/b1gv7f5PVO— ANI (@ANI) March 24, 2026
पीड़ित परिवारों के साथ अमानवीय व्यवहार
आतिशी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई. उन्होंने कहा कि शोक में डूबे परिवारों को न्याय देने के बजाय उन्हें ही दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है. आतिशी ने कहा कि पीड़ित परिवारों की शोक सभाओं में भी बदसलूकी और दबाव बनाने जैसी घटनाएं सामने आई हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और मानवीय मूल्यों के खिलाफ है.
विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप
आतिशी ने यह भी आरोप लगाया कि विधानसभा के अंदर विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक-एक कर सदन से बाहर निकाला जा रहा है ताकि सरकार की “सच्चाई” जनता के सामने न आ सके. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों AAP विधायकों संजीव झा, कुलदीप कुमार, जनरैल सिंह और सोमदत्त को बाहर निकालने की बात की जा रही है. उन्होंने कहा कि जब विपक्ष पूरी ताकत से सदन में मौजूद रहेगा तभी सरकार की नीतियों पर सही तरीके से सवाल उठाए जा सकेंगे.
फायर विभाग और मंत्री पर उठाए सवाल
आतिशी ने फायर विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने संबंधित मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उनमें जरा भी नैतिकता होती तो पालम अग्निकांड के बाद तुरंत इस्तीफा दे देते. उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग के पास न तो पर्याप्त उपकरण हैं और न ही आपात स्थिति से निपटने की तैयारी.
सड़क से सदन तक लड़ाई जारी रहेगी
आतिशी ने कहा कि अगर उन्हें विधानसभा के अंदर बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो सड़क पर उतरकर जनता की आवाज उठाएंगी. उन्होंने कहा, “आप हमें सदन से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हम सड़क पर भी दिल्ली की जनता की आवाज बनेंगे. बीजेपी का झूठ और धोखा हम हर हाल में जनता के सामने लाएंगे.”
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