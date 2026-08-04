ETV Bharat / bharat

मॉनसून एक्टिव, इन राज्यों में भारी बारिश के आसार, जानें आज का मौसम

नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मॉनसून अभी एक्टिव है. मॉनसून के बदलते पैटर्न से हिमालयी क्षेत्र, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर में ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है, जबकि मध्य और पश्चिम भारत में इसकी एक्टिविटी धीरे-धीरे कम हो सकती है.

देश में 12 फीसदी बारिश की कमी

मौसम विभाग के अनुसार भारत में 1 जून से 3 अगस्त के बीच 416.3 एमएम बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश 472.6 एमएम होती है. इससे देश में 12फीसदी बारिश की कमी हो गई. कुल मिलाकर, 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कम बारिश, 16 में सामान्य बारिश और चार में बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई. बारिश के असमान बंटवारे की वजह से कुछ इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ आई है, जबकि कई दूसरे इलाकों में बारिश की कमी बनी हुई है. बदलते मॉनसून पैटर्न से हिमालयी क्षेत्र, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर में ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है, जबकि मध्य और पश्चिमी भारत में बारिश की गतिविधियां धीरे-धीरे कमजोर हो सकती हैं.

उत्तर भारत में बारिश जारी रहेगी

उत्तर भारत में बारिश जारी रहने की उम्मीद है. आने वाले दिनों में पूरे उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की उम्मीद है. आईएमडी ने अगले तीन दिनों तक जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छह दिनों तक भारी बारिश हो सकती है.

पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले चार दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है. हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में भी अगले तीन दिनों में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. एक नए पश्चिमी विक्षोभ के साथ-साथ मॉनसून ट्रफ की बदलती स्थिति से इस क्षेत्र में बारिश होने की उम्मीद है. यह ट्रफ अभी बीकानेर से दिल्ली, लखनऊ और पटना होते हुए मणिपुर की ओर फैली हुई है, जिससे बारिश वाले सिस्टम हिमालय की तलहटी की ओर बढ़ रहे हैं.

पूर्वी भारत में भारी बारिश की उम्मीद

पूर्वी भारत में भारी बारिश की उम्मीद है. अगले छह दिनों तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और झारखंड में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि बिहार में अगले तीन दिनों में भारी बारिश हो सकती है. बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश होने की भी उम्मीद है. आईएमडी ने लोगों को सलाह दी है कि बिजली कड़कने के दौरान सावधान रहें और गरज के साथ बारिश के दौरान खुली जगहों से बचें.

असम बाढ़ से मरने वालों की संख्या 87 हुई

असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 87 हुई. पूर्वोत्तर में भारी बारिश की वजह से पहले ही काफी नुकसान हुआ है. एक ऑफिशियल बुलेटिन के मुताबिक, असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है, और सात जिलों में 1.28 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं.