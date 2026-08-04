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मॉनसून एक्टिव, इन राज्यों में भारी बारिश के आसार, जानें आज का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मॉनसून अभी एक्टिव है.

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प्रतीकात्मक फोटो (RAIN)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 4, 2026 at 12:55 PM IST

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नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मॉनसून अभी एक्टिव है. मॉनसून के बदलते पैटर्न से हिमालयी क्षेत्र, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर में ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है, जबकि मध्य और पश्चिम भारत में इसकी एक्टिविटी धीरे-धीरे कम हो सकती है.

देश में 12 फीसदी बारिश की कमी

मौसम विभाग के अनुसार भारत में 1 जून से 3 अगस्त के बीच 416.3 एमएम बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश 472.6 एमएम होती है. इससे देश में 12फीसदी बारिश की कमी हो गई. कुल मिलाकर, 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कम बारिश, 16 में सामान्य बारिश और चार में बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई. बारिश के असमान बंटवारे की वजह से कुछ इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ आई है, जबकि कई दूसरे इलाकों में बारिश की कमी बनी हुई है. बदलते मॉनसून पैटर्न से हिमालयी क्षेत्र, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर में ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है, जबकि मध्य और पश्चिमी भारत में बारिश की गतिविधियां धीरे-धीरे कमजोर हो सकती हैं.

उत्तर भारत में बारिश जारी रहेगी

उत्तर भारत में बारिश जारी रहने की उम्मीद है. आने वाले दिनों में पूरे उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की उम्मीद है. आईएमडी ने अगले तीन दिनों तक जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छह दिनों तक भारी बारिश हो सकती है.

पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले चार दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है. हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में भी अगले तीन दिनों में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. एक नए पश्चिमी विक्षोभ के साथ-साथ मॉनसून ट्रफ की बदलती स्थिति से इस क्षेत्र में बारिश होने की उम्मीद है. यह ट्रफ अभी बीकानेर से दिल्ली, लखनऊ और पटना होते हुए मणिपुर की ओर फैली हुई है, जिससे बारिश वाले सिस्टम हिमालय की तलहटी की ओर बढ़ रहे हैं.

पूर्वी भारत में भारी बारिश की उम्मीद

पूर्वी भारत में भारी बारिश की उम्मीद है. अगले छह दिनों तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और झारखंड में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि बिहार में अगले तीन दिनों में भारी बारिश हो सकती है. बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश होने की भी उम्मीद है. आईएमडी ने लोगों को सलाह दी है कि बिजली कड़कने के दौरान सावधान रहें और गरज के साथ बारिश के दौरान खुली जगहों से बचें.

असम बाढ़ से मरने वालों की संख्या 87 हुई

असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 87 हुई. पूर्वोत्तर में भारी बारिश की वजह से पहले ही काफी नुकसान हुआ है. एक ऑफिशियल बुलेटिन के मुताबिक, असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है, और सात जिलों में 1.28 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं.

शिवसागर जिले से दो और मौतों की खबर है. आईएमडी ने असम और मेघालय के साथ-साथ सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है. इसमें कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश भी शामिल है. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में भी भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़, लैंडस्लाइड और वॉटरलॉगिंग का खतरा बढ़ जाएगा.

केरल में भारी बारिश के बीच भूस्खलन

केरल में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड केरल में भी भारी मॉनसून बारिश का असर जारी है. मलप्पुरम में लैंडस्लाइड की वजह से नादुकनी-परप्पनंगडी स्टेट हाईवे पर ट्रैफिक रुक गया, जबकि कई जिलों में मौसम का अलर्ट जारी है. आईएमडी ने तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है.

मध्य और पश्चिम भारत में बारिश में कमी की आशंका

सेंट्रल और वेस्ट इंडिया में बारिश कम हो सकती है. सेंट्रल और वेस्ट इंडिया और वेस्ट कोस्ट के कुछ हिस्सों में बारिश की एक्टिविटी अगस्त के आगे बढ़ने के साथ धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है. मौसम के मॉडल बताते हैं कि बारिश का मेन एरिया उत्तरी और पूर्वी भारत की तरफ शिफ्ट हो सकता है, जिससे पूरे देश में बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन और भी असमान हो जाएगा.

विशेषज्ञ की राय

विशेषज्ञों के अनुसार अल नीनो दूसरी छमाही को प्रभावित कर सकता है अल नीनो का मजबूत प्रभाव मानसून की दूसरी छमाही के दौरान वर्षा के पैटर्न को और आकार दे सकता है. जबकि उत्तरी, पूर्वी और उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में सक्रिय वर्षा जारी रह सकती है, मध्य और पश्चिम भारत में धीरे-धीरे गिरावट का अनुभव हो सकता है.

मानसून अधिक परिवर्तनशील हो गया: एक्सपर्ट

एक्सपर्ट ने कहा कि उत्तर और उत्तर-पूर्व भारत की ओर बारिश का मौजूदा बदलाव शॉर्ट-टर्म वेदर सिस्टम से प्रभावित है, लेकिन यह ज़्यादा बदलते मानसून की ओर लंबे समय के ट्रेंड को भी दिखाता है. क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश कम समान रूप से बंट रही है, कुछ इलाकों में तेज बारिश हो रही है जबकि कुछ इलाकों में लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है.

एल नीनो क्षेत्रीय वर्षा के अंतर को और गहरा कर सकता है

एल नीनो से इलाके में बारिश का अंतर और बढ़ सकता है. पर्यावरणविद राजेश पॉल ने कहा कि एल नीनो के मजबूत होने से इलाके में बारिश का अंतर बढ़ सकता है, न कि एक जैसी बारिश कम हो सकती है. क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर, इससे मॉनसून में उतार-चढ़ाव हो सकता है, कुछ इलाकों में बारिश कम होगी जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश और खराब मौसम की घटनाएँ होगी.

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