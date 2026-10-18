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दिल्ली एयरपोर्ट पर Emirates के प्लेन से टकराया पक्षी; नोज में बना गड्ढा, देखें VIDEO

Emirates के प्लेन से टकराया पक्षी ( ANI )

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नई दिल्ली: दिल्ली से दुबई जाने वाली वापसी उड़ान को एक अप्रिय घटना के कारण टालना पड़ा. दरअसल, 17 अक्टूबर को दुबई से दिल्ली जाने वाली अमीरात की फ्लाइट EK517 आगमन पर एक पक्षी से टकरा गई. इसके परिणामस्वरूप, विमान की आवश्यक मरम्मत के दौरान दिल्ली से दुबई जाने वाली वापसी फ्लाइट EK517 में देरी होगी.

प्रभावित यात्रियों के लिए होटल में ठहरने की व्यवस्था की जा रही है. अब फ्लाइट के 18 अक्टूबर को दिल्ली के स्थानीय समयानुसार सुबह 7:00 बजे रवाना होने की उम्मीद है.