दिल्ली एयरपोर्ट पर Emirates के प्लेन से टकराया पक्षी; नोज में बना गड्ढा, देखें VIDEO
अमीरात ने अपने बयान में कहा, "अप्रत्यक्ष असुविधा के लिए माफी मांगता है."
By ANI
Published : October 18, 2026 at 8:27 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली से दुबई जाने वाली वापसी उड़ान को एक अप्रिय घटना के कारण टालना पड़ा. दरअसल, 17 अक्टूबर को दुबई से दिल्ली जाने वाली अमीरात की फ्लाइट EK517 आगमन पर एक पक्षी से टकरा गई. इसके परिणामस्वरूप, विमान की आवश्यक मरम्मत के दौरान दिल्ली से दुबई जाने वाली वापसी फ्लाइट EK517 में देरी होगी.
प्रभावित यात्रियों के लिए होटल में ठहरने की व्यवस्था की जा रही है. अब फ्लाइट के 18 अक्टूबर को दिल्ली के स्थानीय समयानुसार सुबह 7:00 बजे रवाना होने की उम्मीद है.
#WATCH | दिल्ली से दुबई के लिए 16:25 बजे रवाना होने वाली एमिरेट्स की फ्लाइट EK 517, एक पक्षी के टकराने (बर्ड स्ट्राइक) के कारण देरी से चल रही है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 17, 2026
(वीडियो दिल्ली एयरपोर्ट से है।) pic.twitter.com/l8LZrfXwFS
अमीरात ने अपने बयान में कहा, "अप्रत्यक्ष असुविधा के लिए माफी मांगता है." इसमें आगे कहा गया है, "हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोपरि है और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा."
नोज में हुआ गड्ढ़ा
दरअसल दुबई से दिल्ली आ रही एमिरेट्स की उड़ान (EK517) से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते समय एक पक्षी टकरा गया. इस बर्ड स्ट्राइक की वजह से विमान के अगले हिस्से यानी नोज में गड्ढ़ा हो गया. इसकी मरम्मत करनी पड़ी. इस घटना के कारण दिल्ली से दुबई जाने वाली वापसी की उड़ान में 14 घंटे से अधिक की देरी हुई.
पश्चिम एशियाई देशों की उड़ानें निलंबन
इससे पहले दिन में, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पश्चिम एशियाई देश में हाउथी विद्रोहियों के हमलों के मद्देनजर सऊदी अरब के जेद्दा, रियाद और दम्माम से आने-जाने वाली अपनी उड़ानों का अस्थायी निलंबन 24 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है.
एक यात्रा सलाह में, एयर इंडिया ने कहा कि 15 अक्टूबर या उससे पहले की गई बुकिंग, जिनकी यात्रा तिथियां 9 से 25 अक्टूबर के बीच हैं, 10 नवंबर तक एक बार निःशुल्क तिथि परिवर्तन के लिए पात्र हैं. एयर इंडिया ने कहा, "मौजूदा स्थिति को देखते हुए, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 24 अक्टूबर 2026 तक जेद्दा, रियाद और दम्माम से आने-जाने वाली उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है.
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