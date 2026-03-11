एयर इंडिया की फ्लाइट में आई गंभीर तकनीकी खराबी, तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग
एयर इंडिया की फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद फौरन बाद पायलटों को तकनीकी खराबी का पता चला.
Published : March 11, 2026 at 12:53 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खामी के कारण वापस इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. रिपोर्ट के मुताबिक, टेक ऑफ करने के तुरंत बाद पायलटों को विमान के एक इंजन में तकनीकी समस्या का पता चला. इसके बाद पायलटों ने 'PAN-PAN' इमरजेंसी कॉल जारी किया... तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ाने भरने के कुछ ही मिनटों में विमान की वापस इमरजेंसी लैंड हो गई.
फ्लाइट AI-830, एक एयरबस A321, जिसमें दर्जनों पैसेंजर और क्रू मेंबर थे, सुबह 5:30 बजे उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक गंभीर टेक्निकल खराबी की खबर आई. फ्लाइट क्रू को कॉकपिट से चेतावनी मिली कि दूसरे इंजन में तेल की मात्रा कम है और तेल का प्रेशर जीरो है, ऐसी हालत में अगर ऑपरेशन जारी रहता तो इंजन के सीज होने या आग लगने का गंभीर खतरा था.
तय एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, पायलटों ने हवा में रहते हुए तुरंत खराब इंजन को बंद कर दिया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को ‘PAN-PAN’ अर्जेंसी कॉल जारी किया. इस खास सिग्नल ने ATC को एक गंभीर स्थिति के बारे में अलर्ट किया, जिसे तुरंत जान का खतरा न होते हुए भी प्राथमिकता से संभालने की जरूरत थी. ATC ने तुरंत एयरक्राफ्ट को रनवे पर लौटने की इजाजत दी, और प्लेन तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा. सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर सुरक्षित बताए गए हैं.
तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के पीआरओ महेश गुप्तान (Mahesh Guptan) ने ईटीवी भारत को बताया कि विमान को 'एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड' (AOG) घोषित कर दिया गया है और गहन जांच के लिए टेक्निकल बे में ले जाया गया है. एयरलाइन इंजीनियर अभी जांच कर रहे हैं कि क्या किसी बड़े ऑयल लीक की वजह से प्रेशर कम हुआ.
उन्होंने कहा कि फंसे हुए यात्रियों को दिल्ली के लिए दूसरी फ्लाइट्स में समायोजित करने की व्यवस्था की जा रही है, जबकि टेक्निकल टीम इंजन फेलियर की जांच जारी रखे हुए है.
